Irres Bremsmanöver bei Landstuhl - Mann fährt rückwärts auf der Autobahn

Auf der A62 bei Landstuhl hat ein Autofahrer eine gefährliche Situation provoziert. Weil der Mann eine Ausfahrt verpasst hat, legte er laut Polizei erst eine Vollbremsung und dann den Rückwärtsgang ein...

Für die anderen Verkehrsteilnehmer muss das folgende Szenario ein riesengroßer Schreck gewesen sein: Mitten auf der Autobahn, bei mutmaßlich nicht ganz geringer Geschwindigkeit, geht ein Autofahrer vor ihnen plötzlich in die Eisen und fährt dann geradewegs zurück - im Rückwärtsgang. Nach Angaben der Polizei Kaiserslautern ist das genau so am Sonntagmorgen im Autobahnkreuz Landstuhl passiert.

Ausfahrt nach Trier verpasst - und rückwärts zurück

Der BMW-Fahrer habe ganz offensichtlich die Ausfahrt Richtung Trier verpasst, die er hätte nehmen müssen. Dorthin sei er nach seiner Vollbremsung dann rückwärts zurück gesteuert und das, ohne auf die Fahrzeuge hinter ihm zu achten. Die anderen Fahrer mussten laut Polizei deswegen ebenfalls eine Vollbremsung einlegen. Nur so sei es mit großem Glück zu keinem Zusammenstoß gekommen.

Weil ein BMW-Fahrer auf der A62 bei Landstuhl plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt hat, mussten mehrere andere Verkehrsteilnehmer eine Vollbremsung hinlegen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Westend61 | Westend61 / Nabiha Dahhan

Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht Zeugen

Weil der BMW-Fahrer nach seinem höchst riskanten Manöver unerkannt in Richtung Trier verschwand, sucht die Autobahnpolizei nach Zeugen. Wer den Vorfall auf der A62 beobachtet habe und wer durch den gesuchten Fahrer gefährdet wurde, soll sich bitte melden.