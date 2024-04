Zwei Schwerverletzte nach Kollision mit Baum

Am frühen Sonntagabend sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Sie waren mit ihrem Auto auf der Landstraße zwischen Neuhemsbach und Sippersfeld gegen einen Baum geprallt.

Es war kurz nach halb sechs am frühen Abend, als die Polizei zu einem schweren Autounfall mit einem Pkw gerufen wurde. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, so die Polizei, dass der 37-jährige Fahrer des Autos in einer Kurve in Fahrtrichtung Neuhemsbach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Auto kracht mit Beifahrerseite in Baum

Das Auto sei daraufhin in den Grünstreifen geraten, habe sich um 180 Grad über die Fahrbahn gedreht und sei letztendlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt.

Zwischen Neuhemsbach und Sippersfeld wurden am Sonntag bei einem Unfall zwei Menschen schwer verletzt. Feuerwehr Winnweiler

Beifahrerin wurde mit Hubschrauber in eine Unfallklinik geflogen

Der Fahrer habe sich mit der Unterstützung eines Ersthelfers aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien können. Seine Beifahrerin musste allerdings durch die Feuerwehr aus dem Auto gerettet werden. Die 40-Jährige habe schwerste Verletzungen erlitten und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der Fahrer habe sich schwere Verletzungen zugezogen, er wurde ins nächste Krankenhaus gebracht.