Rheinland-Pfalz hat im vergangenen Jahr etwa ein Viertel der Fördermittel für den Hochwasserschutz nicht abgerufen. Offenbar ein Problem der Zuständigkeiten.

Konkret hätte das Land Rheinland-Pfalz aus einem Sondertopf des Bundes etwa 6,3 Millionen Euro für den Hochwasserschutz erhalten können. Jedoch geht aus einem Bericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums, der dem SWR vorliegt, hervor, dass Rheinland-Pfalz nur rund 4,7 Millionen Euro abgerufen hat. Rund ein Viertel der möglichen Fördermittel bleibt also liegen.

In Sankt Goar wurde zuletzt beim Hochwasser ein sogenannter Quickdamm errichtet. Der Schnelldeich war in dem Fall ausreichend, um die betroffenen Gebiete dahinter zu schützen. SWR

Sind die Zuständigkeiten für Hochwasserschutz zu kompliziert?

Die Gründe dafür seien meistens komplex, wie ein Sprecher des Bundeslandwirtschaftsministeriums mitteilte. Beim Hochwasserschutz gehe es um lokale Projekte, also Maßnahmen, die nicht großflächig, sondern vor Ort in den Gemeinden umgesetzt werden sollen. Daher würden aber neben dem Land auch die Städte und Gemeinden mitmischen. Die Zuständigkeiten seien dabei nicht immer klar geregelt und so verlören die Beteiligten hin und wieder den Überblick, wie viel Geld wo eigentlich zur Verfügung steht.

Baden-Württemberg ruft komplette Fördermittel ab

Die Fördermittel sind Teil eines Sondertopfes des Bundes für den Hochwasserschutz in Höhe von 100 Millionen Euro. Die Länder haben die Möglichkeit, daraus Geld abzurufen, wenn der Haupttopf für Hochwasserschutzprojekte bereits ausgeschöpft ist. Der enthält eine mehr als doppelt so hohe Summe, an der sich auch die EU beteiligt. Baden-Württemberg hat seine Mittel aus dem Sondertopf für Hochwasserprojekte im vergangenen Jahr übrigens komplett abgerufen: 17 Millionen Euro vom Bund.

Finanzierung von Hochwasserschutz soll einfacher werden

Der Hochwasserschutz und seine Finanzierung sind am Donnerstag und Freitag auch eines der wichtigsten Themen bei der Umweltministerkonferenz im pfälzischen Bad Dürkheim. Dort beraten die Ministerinnen und Minister an den zwei Tagen unter anderem, wie Kommunen leichter an Fördermittel für Schutzmaßnahmen kommen.