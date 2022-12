++ Long Covid Beratung ++ Fackel BASF ++ Darts-WM ++

7:01 Uhr Schon Vorsätze für 2023? Mir persönlich hilft der Start in ein neues Jahr, das alte zu reflektieren und Pläne für das neue zu machen. Habt ihr auch Vorsätze? Oder zumindest Ideen, was ihr in 2023 erleben, ändern, umsetzen wollt? Falls ihr noch in der Urlaubsplanung für 2023 seid: Mit diesen Brückentagen sichert ihr euch die meisten freien Tage in RLP!

6:47 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Bei dem Messerangriff auf zwei Mädchen in Illerkirchberg (Kreis Neu-Ulm) Anfang Dezember wurde ein Mädchen getötet, das andere schwer verletzt. Die Eltern der noch lebenden 13-Jährigen fordern jetzt in einem Brief in der "Südwest Presse" Ruhe und Zeit statt Hass. "Was wir nicht brauchen, sind eine politische Instrumentalisierung der Tat, Demonstrationen, politische Hetze gegen geflüchtete Menschen und eine aufdringliche Berichterstattung", heißt es in dem Brief der Eltern des verletzten Mädchens. Sie schließen sich damit bewusst dem Aufruf der Eltern der getöteten 14-Jährigen an, die in ihrem Offenen Brief ebenfalls zu einem Miteinander aufgerufen hatten.

6:21 Uhr Darts-WM: Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern im Achtelfinale Er ist irgendwie auch einer von uns - ein Rheinland-Pfälzer, denn Gabriel Clemens ist zwar im Saarland geboren, spielt aber für den Dartverein Kaiserslautern. Seit gestern Abend steht Gabriel Clemens zum zweiten Mal in seiner Karriere im Achtelfinale der Darts-WM. In London gewann er gestern gegen den Waliser Jim Williams mit 4:3. Damit hat er ein Preisgeld von 35.000 Pfund (knapp 40.000 Euro) sicher. Gabriel Clemens steht nach einem knappen Erfolg gegen Jim Williams im Achtelfinale. Steven Paston/PA Wire/dpa

6:10 Uhr Das Wetter: Mild und wechselhaft - Temperatur-Rekord möglich Die Winterklamotten können in den nächsten Tagen ruhig im Schrank bleiben, den Regenschirm würde ich aber einpacken. Mild und wechselhaft soll es werden - und teils auch windig. Video herunterladen (4,2 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Wie geht es eigentlich weiter mit Galeria-Karstadt-Kauhof? In Speyer jedenfalls wollen sich Mitarbeitende für den Erhalt ihrer Filiale stark machen. Dazu aufgerufen hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Für ihn ist es längst "Fünf vor Zwölf" - so das Motto der DGB-Kundgebung, die heute um 11:55 Uhr vor dem Galeria Kaufhof Gebäude in der Speyerer Innenstadt geplant ist. Es geht um 60 Arbeits- und Ausbildungsplätze am Standort.

Lichterschein über der BASF: Ab heute könnte bei der BASF Ludwigshafen wieder eine Fackel zu sehen sein. Nach Angaben des Chemiekonzerns wird eine Anlage im Werksteil Nord wieder hochgefahren. Als Sicherheitsmechanismus könne es dabei zu Fackeltätigkeiten kommen. Die Fackel entsteht beispielsweise, wenn beim Hochfahren überschüssige Gase verbrannt werden. Dann ist ein heller Feuerschein weithin sichtbar, weshalb Anwohner und Bürger vorgewarnt werden.