Rheinland-Pfalz hat insgesamt elf gesetzliche Feiertage. Wir zeigen, wie Sie im Jahr 2023 ihre Urlaubstage smart einsetzen und somit das Maximum an Freizeit rausholen.

Kostbare Freizeit verschenken? Das muss auch 2023 nicht sein. Denn auch nächstes Jahr kann man wieder mit Feiertagen und Brückentagen mehr Freizeit genießen.

In Rheinland-Pfalz gibt es elf gesetzliche Feiertage - damit liegen wir in Deutschland gut im Durchschnitt. Wer seine freien Tage gut plant, kann länger die Füße hochlegen.

Das Jahr 2023 verspricht viele freie Tage, denn nächstes Jahr fallen alle gesetzlichen Feiertage auf Wochentage.

Karfreitag und Ostermontag bieten wie jedes Jahr ein langes Wochenende. Die Osterferien sind 2023 vom 3. April bis 6. April. Für Familien mit schulpflichtigen Kindern bietet es sich deshalb an, in der Woche vor Ostern Urlaub zu nehmen. So kann man mit vier Urlaubstagen auf zehn freie Tage kommen.

Christi Himmelfahrt am 18. Mai fällt, wie jedes Jahr, auch 2023 auf einen Donnerstag. Der Freitag kann also problemlos als Brückentag genommen werden. Somit hat man vier freie Tage. Wer sich vom 15. Mai bis 17. Mai noch Urlaub nimmt, hat mit dem Wochenende und Brückentag neun freie Tage und vier Urlaubstage genommen.

Der Feiertag fällt 2023 auf den 29. Mai - somit ist ein langes Wochenende gesichert. Wer das ganze ausdehnen möchte, kann sich den Rest der Woche freinehmen und hat somit neun Tage frei.

Für Familien mit schulpflichtigen Kindern starten am 30. Mai die Pfingstferien in Rheinland-Pfalz. Offiziell gehen sie bis zum 7. Juni. Darauf folgt direkt Fronleichnam am 8. Juni. Mit einem Brückentag am 9. Juni kann man also volle 16 Tage Urlaub machen.

Wer keine schulpflichtigen Kinder hat, kann sich dementsprechend am 9. Juni einen Brückentag nehmen und somit vier Tage am Stück freihaben.

Der Tag der Deutschen Einheit fällt nächstes Jahr auf einen Dienstag. Mit dem Montag als Brückentag hat man vier Tage am Stück frei.

Allerheiligen am 1. November fällt 2023 auf einen Mittwoch. Es bietet sich an, entweder den Montag und Dienstag freizunehmen - oder man wählt den Donnerstag und Freitag, um mit dem Wochenende davor oder danach fünf Tage am Stück frei zu haben.

Der erste und zweite Weihnachtstag fallen 2023 auf einen Montag und Dienstag. Wer sich vom 27. Dezember bis 29. Dezember Urlaub nimmt, hat mit dem Wochenende und Neujahr zehn Tage am Stück frei.