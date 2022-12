Demo für den Erhalt von Galeria Kaufhof Speyer

Die neue Insolvenzwelle bei Galeria Kaufhof könnte bundesweit deutlich mehr Mitarbeitende betreffen als bislang gedacht. Damit wächst auch am Standort Speyer die Sorge.

"Fünf vor Zwölf", so lautet nicht nur das Motto für die Solidaritäts-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Speyer am Mittwochmittag. Fünf vor Zwölf, also 11 Uhr 55, wird die etwa einstündige Veranstaltung vor dem Galeria-Kaufhofgebäude in der Maximilianstraße auch starten. "Gemeinsam mit den Betroffenen und ihren Familien werden wir demonstrieren und aktiv ein Zeichen des Widerstands gegen Unternehmerwillkür und Profitgier setzen", hat der Vorsitzende des DGB-Stadtverband Speyer, Axel Elfert, angekündigt.

Seit dem letzten Insolvenzverfahren vor zwei Jahren, bei dem 40 Filialen geschlossen wurden, hätten die Beschäftigten bereits gravierende Lohneinbußen hingenommen. Das alles, um die Zukunft ihres Arbeitgebers zu sichern. Das habe offenbar aber nichts gebracht, denn nun könnten sie erneut ihre Jobs verlieren.

Auch Speyers Oberbürgermeisterin will teilnehmen

An der Solidaritätsbekundung werden laut DGB neben Gewerkschaftsvertretern unter anderem auch die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und der Betriebsrat von Galeria Speyer teilnehmen. Der Protest richte sich allgemein gegen die geplanten Schließungen von Filialen der Galeria Kaufhof. Und im Besonderen gegen den drohenden Verlust von über 60 Arbeits- und Ausbildungsplätzen allein am Standort Speyer.

Ungewissheit über die Zukunft der Galeriafiliale in Speyer SWR Galeria Kaufhof in Speyer

Unklar, welcher Kaufhof schließen muss

Was die Beschäftigten bei Galeria Kaufhof derzeit vor allem belaste, sei die Ungewissheit, sagt Rüdiger Stein, Geschäftsführer der DGB-Region Pfalz. Ständig gebe es neue Zahlen, wie viele Filialen geschlossen werden sollen. Zunächst war die Rede von 40 Geschäften. Zuletzt hieß es, bis zu 90 der 131 Niederlassungen könnten betroffen sein. Der DGB hofft, dass das Unternehmen im Januar Konkretes zu Anzahl und Standorten der betroffenen Filialen bekannt geben wird.

"Es ist dringend notwendig, alle an einen Tisch zu bringen"

In Speyer sei die Belegschaft "skeptisch-angespannt", was ihre berufliche Zukunft angehe, sagt Axel Elfert vom DGB Stadtverband Speyer. Ursache des ganzen Dilemmas seien fehlende Zukunftskonzepte und eklatante Managementfehler auch noch nach dem ersten Insolvenzverfahren. Die damals gezahlten Millionen an Steuergeldern zur Rettung des Unternehmens seien beim Investor und dessen Vorständen verschwunden. Umso wichtiger sei es jetzt, alle an einen Tisch zu bringen.

Die große Hoffnung

Mit der Kundgebung am Mittwoch in Speyer wollen die Gewerkschaften nach eigenen Worten "vor Ort Widerstand und Gegenwehr" leisten. Galeria Speyer dürfe nicht verschwinden. Denn das würde auch für die Stadt selbst einen Verlust an Gewerbesteuern und Attraktivität bedeuten. In der Folge müssten womöglich weitere Einzelhandelsgeschäfte schließen. Dazu dürfe es nicht kommen.

Ebenfalls am Mittwoch werde es deswegen auch eine Videokonferenz des Bundestagsabgeordneten für die Region, Johannes Steiniger (CDU) und des Speyerer Landtagsabgeordneten Michael Wagner (CDU) mit der Konzernspitze von Galeria Kaufhof geben. "Wir kämpfen gemeinsam mit den Menschen bei Galeria für ihre Zukunft", betont DGB-Mann Axel Elfert.