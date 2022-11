Meinung: Das Kaufhaus darf nicht sterben

per Mail teilen

Kaufhaus-Ketten wie "Galeria Karstadt Kaufhof" haben eine Zukunft, wenn sie nicht länger von Kaputtsparern geführt werden, meint Martin Rupps.

Ich bin seit Jahrzehnten Kaufhof-Kunde. Okay, "Galeria Karstadt Kaufhof", wie die Kette jetzt heißt. Dort bekomme ich in einem Aufwasch Business-Hemden, Uhrenbatterien und Druckerpapier. Ich kann allerdings verstehen, dass Andere "meine" Kaufhof-Filiale nicht mehr betreten. Gefühlt die Hälfte des Personals wurde entlassen. Das Warensortiment zieht ständig um. Die Wände sind zwar frisch getüncht, aber der hässliche Fußboden blieb drin.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Personal entlassen, Häuser notdürftig renoviert

Oliver Janz, Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn, glaubt an eine Zukunft des Kaufhauses mit guter Beratung und außergewöhnlichen Sortimenten. Ich teile seinen Optimismus. Allerdings nur, wenn es nicht länger von Kaputtsparern geführt wird, sondern von kreativen Geistern, die das Kaufhaus neu erfinden. Meines Erachtens müsste es vom Kopf auf die Füße gestellt werden – mit dem gastronomischen Bereich im Erdgeschoss, nicht im obersten Stock. Die Zeiten, da sich Familien von Stockwerk zu Stockwerk "hochgekauft" haben, um sich ganz oben mit Schnitzel und Pommes zu belohnen, sind lange vorbei.

Dürfte ich ein Kaufhaus konzipieren, wären darin eine Kita, eine Fahrradwerkstatt oder ein Ruheraum für Power Napper. Bestimmt gibt es viel mehr – und bessere – Ideen. Die Stärke eines Kaufhauses bleibt sein gemeinsames Dach für individuelle, an den Standort angepasste Angebote. Die aktuellen Eigentümer von "Galeria Karstadt Kaufhof" sind offenkundig mit ihrer simplen Sparwut gescheitert – zum Glück für das Geschäftsmodell Kaufhaus, das nicht untergehen darf!