Unbekannte sprengen Geldautomat in Simmertal

Wieder haben Geldautomatensprenger zugeschlagen: In Simmertal (Kreis Bad Kreuznach) wurde am frühen Mittwochmorgen ein Automat der Sparkasse in die Luft gejagt. Wenige Stunden zuvor war auch in Trierweiler ein Automat gesprengt worden.

Nach ersten Informationen der Polizei handelt es sich um einen Geldautomaten der Sparkasse Rhein-Nahe. Er steht auf einem Supermarkt-Parkplatz in Simmertal. Anwohner hätten gegen 4:25 Uhr einen lauten Knall gehört und die Polizei alarmiert. Zeugen haben laut Polizei beobachtet, wie mehrere Personen in einem dunklen Auto vom Tatort in Richtung Kellenbachtal wegrasten. Sprengstoff in den Trümmern vermutet Das Geldautomaten-Häuschen wurde bei der Sprengung komplett zerstört. Ob die Unbekannten Geld erbeuten konnten, ist laut Polizei noch unklar. Auch der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden. Der Bereich um den Geldautomaten musste für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchten die Trümmer, um sicherzugehen, dass sich darin keinen Reste explosiver Stoffe mehr befinden. Rheinland-Pfalz Knapp 50 Fälle Geldautomaten-Sprengungen: Schäden in Millionenhöhe in RLP in 2022 Im Jahr 2022 wurden in Rheinland-Pfalz mehr als doppelt so viele Geldautomaten gesprengt wie im Gesamtjahr 2021. Der Sachschaden liegt bei über fünf Millionen Euro. 6:00 Uhr Die Morningshow SWR3 Bislang keine Spur von den Tätern Nach Angaben der Bad Kreuznacher Polizei wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, zusammen mit Einsatzkräften der Polizeipräsidien Trier und Koblenz. Außerdem habe die Mainzer Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Auch in Trierweiler wurde Geldautomat gesprengt Wenige Stunde zuvor war im Industriegebiet von Trierweiler (Landkreis Trier-Saarburg) ebenfalls ein Geldautomat gesprengt worden. Auch hier ist noch nicht bekannt, ob die Täter Geld erbeuten konnten. Ob in beiden Fällen dieselben Täter am Werk waren, ist laut Polizei unklar.