6:11 Uhr

Mehrere Autobrände im Land

Am frühen Morgen ist in Lissendorf in der Vulkaneifel ein Auto in Brand geraten. Glücklicherweise konnte der Fahrer sein brennendes Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Er sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei mit. Die Ermittler vermuten, dass das Feuer durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Auch in Rheinhessen beschäftigten Autobrände gestern die Polizei. Am Nachmittag brannte auf der A63 bei Biebelnheim ein Auto auf dem Seitenstreifen aus. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden. Nur wenige Stunden später brannte der Motor eines Autos auf der A60 bei Ingelheim. Weil Kraftstoff quer über die Fahrbahn gelaufen war und in Flammen stand, musste die Polizei auch die Gegenfahrbahn sperren. Bei beiden Bränden wurde niemand verletzt.

Das Auto in Lissendorf geriet wohl eines technischen Defekts in Brand. Polizeiinspektion Prüm