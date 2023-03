Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:56 Uhr Geht ihr noch ins Kino? Na, es gibt doch einige Kinogängerinnen und Kinogänger unter euch heute Morgen. Hier das Votingergebnis: Die Abstimmung ist bereits beendet. Geht ihr noch ins Kino? Ja, Kinos bieten nach wie vor das beste Filmerlebnis. 48,6%

Nein, Streamingdienste bieten die größere Auswahl, sind günstiger - und ich finde meine Couch gemütlich. 17,1%

Nein, ich bin noch nie viel ins Kino gegangen. 34,3% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

9:39 Uhr Erneuter Stromausfall in der Pfalz Nach den Stromausfällen in Ludwigshafen, Frankenthal und Grünstadt am Freitagabend ist es heute früh erneut zu einem Stromausfall gekommen. Nach Angaben der Pfalzwerke waren die Orte Böllenborn und Dörrenbach in der südpfälzischen Verbandsgemeinde Bad Bergzabern gegen 4 Uhr früh bis zu zweieinhalb Stunden ohne Strom. Als Ausfallgrund gaben die Pfalzwerke Baumteile an, die in eine Stromleitung geraten waren. Dadurch sei es zu einer Störung im 20-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke gekommen. Darüber berichtete SWR4 RP Studio Mannheim-Ludwigshafen am 13.3.2023, 9:30 Uhr.

9:16 Uhr Hilfen für Menschen mit Corona- und Impfschäden geplant Wer nach einer Corona-Infektion oder einer Corona-Impfung Langzeitschäden hat, soll Hilfe vom Staat bekommen. Im ZDF heute journal hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ein Programm versprochen, bei dem die Folgen von Long Covid und Impfschäden untersucht würden. Ein solches Programm würde "die Experten in diesem Bereich so vernetzen, dass die Wahrscheinlichkeit einer wirklich guten Therapie in Deutschland wachsen würde", sagte Lauterbach weiter. Er betonte, dass Impfschäden schneller anerkannt werden müssten - wies aber auch darauf hin, dass schwere Impfschäden bei weniger als einer von 10.000 Impfungen vorkämen. Darüber berichtet DASDING am 13.3.2023, um 8:30 Uhr.

9:01 Uhr Flüchtlinge in der Pfalz: Notunterkünfte in Sporthallen wieder denkbar Vorübergehende Schlafplätze für ukrainische Flüchtlinge. SWR Lara Bousch Einige Städte und Verbandsgemeinden in der Vorder- und Südpfalz sind nach eigener Aussage bei der Unterbringung von Flüchtlingen am Limit. Manche haben bereits Notunterkünfte erstellt. Im Kreis Germersheim ist nach Angaben der Kreisverwaltung bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen in den Städten und Verbandsgemeinden eine kritische Grenze längst erreicht. Der Landkreis habe bereits die ehemalige Bienwaldschule in Wörth zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten ausgebaut. Dies sei aber nur eine vorübergehende - keine langfristige Lösung. Auch in Ludwigshafen sind nach Angaben der Stadt alle Unterkünfte belegt und Asylbewerber und -bewerberinnen müssen nun in eine Notunterkunft ziehen. Dabei handelt es sich um eine ehemalige Lagerhalle, die bereits 2015 von der Stadt gekauft und umgebaut wurde. Weitere Notunterkünfte seien geplant. Auch Frankenthal, Landau und Neustadt an der Weinstraße planen weitere Unterkünfte. Darüber berichtete SWR4 RP in der Sendung "Am Morgen" am 13.3.2023, ab 6:00 Uhr

8:49 Uhr Modellprojekt an Mainzer Unimedizin entlastet volle Notaufnahme Volle Notaufnahme und lange Wartezeiten: Dank eines Modellprojekts ist das an der Unimedizin in Mainz kaum noch der Fall. Auch beim heutigen Krankenhausgipfel in Berlin geht es darum, die Kliniken, so wie in Mainz, zukünftig weiter zu entlasten. In den letzten Jahren kommen immer mehr Menschen in die Notaufnahme, die eigentlich keine richtigen Notfälle sind. Viele von ihnen haben vergleichsweise kleine Beschwerden wie beispielsweise Rückenschmerzen, Schnupfen oder Husten. Trotzdem gehen sie damit ins Krankenhaus und blockieren unter Umständen die Behandlungszimmer für Patientinnen und Patienten, die schwer oder gar lebensgefährlich verletzt sind. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, hat die Unimedizin in Mainz vor knapp vier Jahren ein Modellprojekt gestartet: Die allgemeinmedizinische Praxis. Sie ist eine Art Notfallpraxis und erste Anlaufstelle für alle, die akute gesundheitliche Beschwerden haben und vermeintlich Notfälle sind. Audio herunterladen (4,5 MB | MP3)

8:37 Uhr Behinderungen auf A61-Brücke Autofahrer müssen sich ab heute auf der Autobahn A61 auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Unter anderem werde die Autobahnbrücke der A61 über das Ahrtal saniert, berichtet die Autobahn GmbH. Hier werde die Fahrbahn in Richtung Koblenz erneuert, so die Gesellschaft. Fahrzeuge müssen deshalb über die Gegenspur geleitet werden, es kann zu Staus und Verzögerungen kommen. Die Arbeiten dauern demnach bis Sommer 2024. Insgesamt rollen jeden Tag etwa 61.000 Fahrzeuge über die Brücke, ein Fünftel davon ist Schwerverkehr. Auch direkt nebenan wird es bis Mitte kommenden Jahres Verkehrsbehinderungen geben. Bei Bad Neuenahr-Ahrweiler werden die Rampen von der A573 zur Rotweinstraße voll gesperrt. Auch die Zufahrt von der Rotweinstraße zur Bundesstraße 266 ist wegen Bauarbeiten bis zum kommenden Jahr dicht. Darüber berichtete SWR4 RP Studio Koblenz am 13.3.2023, um 7:30 Uhr

8:17 Uhr Schrumpfkur für den Bundestag: Opposition kritisiert Pläne Seit Jahren wird um eine Verkleinerung des Bundestags gerungen. Jetzt hat die Ampel einen Plan, der bei der Opposition aber gar nicht gut ankommt. Die Ampel-Parteien sind sich Medienberichten zufolge unter anderem darüber einig, die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate abzuschaffen. Das Parlament soll von derzeit 736 auf dauerhaft 630 Abgeordnete schrumpfen. Aus der Opposition kommt Kritik an den Plänen der Ampel-Koalition. Der CDU-Politiker Thorsten Frei sagte, es werde zu massiven Akzeptanz-Problemen führen, wenn Sieger eines Wahlkreises nicht mehr automatisch in den Bundestag einziehen. Die Linkspartei kritisiert den geplanten Wegfall einer Klausel, ohne die sie selbst nicht im Parlament wäre. Sie verhilft Parteien unter der Fünf-Prozent-Hürde zum Einzug ins Parlament, wenn sie mindestens drei Direktmandate gewonnen haben. Darüber berichtete SWR2 am 13.3.2023, um 7:30 Uhr.

7:36 Uhr Warnstreiks an deutschen Flughäfen Diesmal ist kein rheinland-pfälzischer oder an Rheinland-Pfalz angrenzender Flughafen direkt betroffen, aber an den Flughäfen in Hamburg, Hannover, Bremen und Berlin laufen heute ganztägige Warnstreiks der Beschäftigten. Allein am Flughafen Berlin Brandenburg bleiben 27.000 Passagiere am Boden. Zu den Protesten aufgerufen hat die Gewerkschaft ver.di - einerseits wegen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, andererseits wegen örtlicher Verhandlungen für das Boden- und Sicherheitspersonal. Darüber berichete SWR 1 RP am 13.3.2023, um 7:00 Uhr.

7:17 Uhr "Everything Everywhere All at Once" gewinnt sieben Oscars Die Gewinner aus dem besten Film "Everything Everywhere All at Once" (von links nach rechts) Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, James Hong, Jonathan Wang, Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, vorne: Daniel Kwan und Daniel Scheinert. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss In Hollywood sind in der Nacht die Oscars verliehen worden. Die Science-Fiction-Actionkomödie "Everything Everywhere All at Once" hat insgesamt sieben Oscars gewonnen und war damit der große Abräumer. Unter anderem wurde der Film in der Kategorie bester Film ausgezeichnet. Und Michelle Yeoh wurde beste Hauptdarstellerin. Bester männlicher Hauptdarsteller wurde Brendan Fraser für seine Rolle in "The Whale". Als bester Nebendarsteller wurde Ke Huy Quan ausgezeichnet, beste Nebendarstellerin wurde Jamie Lee Curtis - beide für ihre Rollen in der Science-Fiction-Actionkomödie "Everything Everywhere All at Once". Das deutsche Anti-Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" hat vier Oscars gewonnen. Die Netflix-Produktion von Regisseur Edward Berger wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik. Insgesamt war das deutsche Werk in neun Kategorien für den Oscar nominiert - darunter auch als erster deutscher Film überhaupt in der Königsklasse bester Film. In diesem Zusammenhang mal eine ganz einfache Frage an euch: Geht ihr noch ins Kino oder seid ihr Team Netflix? Klickt auf den Link und stimmt ab: Geht ihr noch ins Kino? Darüber berichteten die SWR3-Nachrichten am 13.3.2023, um 7 Uhr.

6:58 Uhr Das passiert in Deutschland und der Welt Das wird heute in Deutschland und der Welt wichtig: Bei einem Krankenhausgipfel will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) heute mit Vertretern der Länder, des Bundestags und des Gesundheitswesens über seine Reformpläne für die Kliniken beraten. Er will mit seiner Reform den ökonomischen Druck von den Krankenhäusern nehmen und unter anderem das sogenannte Fallpauschalen-System abschaffen. Widerstand gegen Lauterbachs Pläne kommt unter anderem aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, die die Verfassungsmäßigkeit der Reform prüfen. Die USA und Südkorea beginnen heute ein elftägiges Militärmanöver. Im Mittelpunkt der Übung stehen Computersimulationen, die durch Feldübungen der Streitkräfte beider Länder begleitet werden. Nordkorea hatte vor weiteren Militärmanövern beider Länder gewarnt und in der Nacht auf Montag eigenen Angaben zufolge zur Abschreckung zwei militärische Lenkflugkörper von einem U-Boot aus in Richtung Japanisches Meer abgefeuert. Wie jedes Jahr im Frühjahr veröffentlicht das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri einen neuen Bericht zum Volumen der globalen Rüstungsexporte und -importe. Erstmals dürfte sich der vor einem Jahr begonnene russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in dem Bericht bemerkbar machen. Die gut einwöchige Jahrestagung des chinesischen Parlaments endet mit der erwarteten Billigung der Regierungsneubildung, des Wachstumsziels und des Haushalts mit der Steigerung des Militäretats. Die sorgfältig choreographierte erste Pressekonferenz des neuen Premiers Li Qiang dürfte erste Erkenntnisse über den politischen Stil und die Ziele des neuen Ministerpräsidenten geben.

6:39 Uhr Verkehr: Was ist los auf Straßen und Schienen Falls ihr gleich ins Auto steigt, bekommt ihr hier den Überblick über die Verkehrslage im Land. Auf der A650 von Bad Dürkheim nach Ludwigshafen, zwischen Anschlussstelle Ruchheim und dem Oggersheimer Kreuz: Ein Kilometer stockender Verkehr, ihr verliert hier ein paar Minuten Zeit. Ihr fahrt mit dem Zug? Für den Regionalverkehr in Rheinland-Pfalz meldet die Deutsche Bahn derzeit "nur" eine Verspätung von Landau nach Karlsruhe. Da verzögert sich ein Regionalexpress. Außerdem kommt es zu Behinderungen durch Reparaturen an der Strecke zwischen Winden in der Pfalz und Wissembourg im Elsass. Züge müssen hier langsamer fahren. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen heute. Hoffentlich bleibt es dabei.

6:04 Uhr Stürmischer Wetter-Mix am Montag Den Hut solltet ihr heute zuhause lassen, denn vor allem im südlichen Rheinland-Pfalz kann es wieder Sturmböen geben. Über den Tag betrachtet ist das Wetter ein ziemlicher Gemischtwarenladen: Am Vormittag ist es bewölkt, aber häufig trocken, später wechseln sich Schauer, Gewitter, sonnige Abschnitte und stürmische Phasen ab. Wenigstens Kälte bleibt uns erspart: Die Temperaturen steigen auf 14 bis 20 Grad. Video herunterladen (27,1 MB | MP4)

5:58 Uhr Die Themen des Tages in Rheinland-Pfalz Hate Speech - ein Phänomen, das in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen hat. Ob Mobbing im Klassenchat, Hasskommentare unter unseren Social Media-Posts oder sogar Mordaufrufe gegen die Polizei - die Nachrichten werden von vielen Menschen gelesen. Und an genau die richtet sich die "Kampagne #ScrollNichtWeg - Digitale Zivilcourage gegen Hatespeech", die Familienministerin Katharina Binz (Grüne) heute Mittag vorstellen wird. Ebenfalls am Mittag legen CDU und SPD im festgefahrenen Haushaltsstreit in der Stadt Ludwigshafen ein gemeinsames Sparpaket für die Verwaltung vor. So viel ist vorab bekannt geworden: Es sollen nicht nur Sparzwänge, sondern auch die Stadtentwicklung berücksichtigt werden und die Schließung von Bildungseinrichtungen soll keine Rolle spielen. Der Vorschlag der Stadtverwaltung, auch durch das Streichen sozialer Projekte mehr als 40 Millionen Euro einzusparen, war Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) im Januar um die Ohren geflogen. Am Mittwoch dann stimmt der Stadtrat über den Haushalt ab. Die Aufsichtsbehörde ADD hatte im Vorfeld gedroht, den Haushaltsentwurf abzulehnen, wenn keine Einsparungen vorgenommen werden. Sie sind aus der Wissenschaft nicht mehr wegzudenken: Hochleistungsrechner. Heute weiht Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) an der Uni Mainz den neuen Hochleistungsrechner MOGON NHR Süd-West ein. Mit dem Rechner stellen sich die Uni Mainz und weitere Hochschulen für die Zukunft auf. Er steht künftig Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus ganz Deutschland für komplexe Rechenoperationen und die Analyse großer Datenmengen zur Verfügung. Fachkräftemangel herrscht in allen Branchen. Und so versuchen die verschiedensten Bereiche, die Vorzüge ihrer Berufe herauszustellen, um vor allem junge Menschen zu begeistern. In Mainz stellt die DGB-Vorsitzende Susanne Wingertszahn heute gemeinsam mit Verteterinnen und Vertretern der Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes (GdP, ver.di, GEW, IG BAU) eine neue Kampagne vor, die unter dem Titel "Der öffentliche Dienst: Mit Sicherheit attraktiv!" dem Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst entgegenwirken soll. Um die Musikerziehung von Kindern geht es heute auf einem Landeskongress in Mainz. Unter anderem mit Workshops zur eigenen Stimme und zu Orchestern will die Veranstaltung helfen, das musikalische Engagement in Kitas und Grundschulen beleben. Außerdem verleiht die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Vormittag die MusikuS-Preise für besondere musikalische Schulprojekte.