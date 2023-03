Heftige Sturmböen zogen am Freitagabend über das Land. In Ludwigshafen, Frankenthal und Grünstadt war bis zu fünf Stunden der Strom ausgefallen.

In Ludwigshafen gab die Feuerwehr am Freitagabend eine amtliche Gefahrenmeldung heraus. Im Stadtgebiet war großflächig der Strom ausgefallen, auch Festnetzleitungen funktionierten nicht, der Mobilfunk war nur teilweise verfügbar.

Die Pfalzwerke Ludwigshafen teilten dem SWR am Abend mit, dass es um 19:24 Uhr technische Fehler in vier großen Stromkreisen gegeben habe. Aus Sicherheitsgründen seien diese automatisch abgeschaltet worden. Das habe dazu geführt, dass zwei Ludwigshafener Umspannwerke komplett heruntergefahren wurden, was zu dem großem Stromausfall führte. Ob der Stromausfall tatsächlich mit dem Sturm im Zusammenhang steht, ist noch unklar.

Bis in die Nacht waren Mitarbeitende der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) dabei, die Versorgung über das Umspannwerk Ludwigshafen Mitte wieder herzustellen, teilten die Pfalzwerke auf SWR-Anfrage mit. Zur Ursache des Stromausfalls könnten Pfalzwerke und TWL zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Aussagen treffen, die Analyse laufe.

Die Stadt hat ein Gefahreninformationstelefon eingerichtet - es ist unter 0621 5708 6000 erreichbar.

Polizei: Bislang keine Erkenntnisse über Verletzte

Um kurz nach 1 Uhr meldete die Feuerwehr Ludwigshafen, dass die Stromversorgung wieder komplett hergestellt sei. Zuvor gingen Mundenheim, Hemshof, Maudach, Gartenstadt und Ludwigshafen-West wieder ans Netz. Nach derzeitigem Stand gebe es keine Erkenntnisse über Verletzte oder "andere schwerwiegende Auswirkungen". Die Polizei sei in den betroffenen Stadtgebieten Streife gefahren.

Bei der Polizei gingen mehrere hundert Notrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger ein. Sie fuhren verstärkt Streife und mussten sich um Dutzende Alarmanlagen kümmern, die losgegangen waren. Die Feuerwehr habe in etlichen Fällen Menschen aus steckengebliebenen Aufzügen herausholen müssen.

Kein Ausfall bei der BASF

Beim Ludwigshafener Chemiekonzern BASF war vom Stromausfall weitgehend nichts zu merken, das Unternehmen hat eine unabhängige Stromversorgung. Betroffen seien laut Pressestelle nur Nebengebäude gewesen, nicht die Produktionsanlagen.

ÖPNV in Ludwigshafen steht zum Teil still

In der Stadt war der öffentliche Nahverkehr zum Teil zusammengebrochen. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft teilte mit, es sei im gesamten Gebiet zu massiven Ausfällen gekommen. Die Bahnlinien über den Rhein wurden demnach in Mannheim weiträumig umgeleitet. Inzwischen fahren die betroffenen Linien wieder wie gewohnt.

In Grünstadt und in der Verbandsgemeinde Leininger Land war der Notruf ausgefallen. Die Feuerwehren besetzten ihre Einsatzzentralen, im Notfall konnten Bürgerinnen und Bürger sich dorthin wenden.

Auch aus anderen Teilen der Pfalz gab es Meldungen über zeitweilige Stromausfälle. Aus Grünstadt wurde ebenfalls ein Stromausfall gemeldet und auch in Frankenthal war für drei Stunden der Strom weg. In einigen Orten fiel in der Folge auch die Wasserversorgung aus.

Auch im Hunsrück und in der Eifel kam es zu großflächigen Stromausfällen. In den Verbandsgemeinden Speicher und Bitburg-Land saßen die Menschen in elf Ortschaften zeitweise im Dunkeln. Auch in Longkamp im Hunsrück fiel der Strom aus.