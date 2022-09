In Baden-Württemberg gehen Lehrer im Schnitt mit 54 Jahren in Rente. Im Jahr 2005 haben sich fast 75 % der Lehrer in Deutschland frühzeitig pensionieren lassen - wegen Dienstunfähigkeit, weil sie ihren Job nicht mehr ertragen. Das Klima an deutschen Schulen ist rau geworden. Auch Inge Goerlich von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wird mit Lehrern konfrontiert, die von Schülern systematisch fertig gemacht werden. Ein Beitrag von SWR3-Baden-Württemberg-Reporterin Anja von Hübbenet. mehr...