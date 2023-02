Ludwigshafen: Politik berät erneut über Sparpläne

Sparen ja, aber wo? In Ludwigshafen geht am Montag im Hauptausschuss die Debatte um die Sparliste der Stadtverwaltung in eine neue Runde.

Es sind drastische Einschnitte, die die Sparvorschläge der Stadtverwaltung Ludwigshafen vorsehen - sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Beschäftigten der Stadtverwaltung.

Ludwigshafen: Sparen bei Bildungs-, Sozial- und Freizeitangeboten?

So steht beispielsweise auf der Streichliste des für den städtischen Haushalt zuständigen Kämmerers Andreas Schwarz (SPD), dass Bibliotheken in zwei Ludwigshafener Stadtteilen geschlossen werden, ebenso wie eine Übernachtungsmöglichkeit für junge Obdachlose, das Ludwigshafener "Sleep in". Außerdem soll das Sozialticket für den öffentlichen Nahverkehr gestrichen werden und die Freibäder sollen im Sommer später öffnen. Millionen sollen auch gespart werden, indem geplante Schulsanierungen verschoben werden.

An der Sparliste gab es bereits in der Stadtratssitzung am 30. Januar massive Kritik. SPD-Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck hatte unerwartet eine eigene, zweite Sparliste vorgelegt, die sie aber am Freitag zurückzog. Ihr Vorschlag ist vom Tisch. Steinruck wollte bei der Anzahl der Ortsbeiräte und Ortsvorsteher einsparen, die ja für die Ludwigshafener Stadtteile die Ansprechpartner vor Ort sind und deren Interessen vertreten. Im SWR-Interview sagte Steinruck am Freitag (3. Februar), sie habe "aufrütteln" wollen, aber wohl "krasse" Worte gewählt.

Steinruck will nach wie vor in der Verwaltung sparen

Allerdings betonte Steinruck auch, dass im Bereich der Verwaltung noch Einsparungen möglich und auch notwendig seien - und zwar ohne dass der Bürgerservice darunter leiden müsse.

Die Aufsichtsbehörde des Landes (ADD) fordert von Ludwigshafen weniger Schulden. Der Hauptausschuss beschäftigt sich daher nun mit einem neuen Vorschlag der Verwaltung. Dieser sieht vor, in den nächsten zehn Jahren die Neuverschuldung pro Jahr um zehn Prozent zu verringern.