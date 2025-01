Das tödliche Unglück am Rotenfels war ein Unfall, in Trier beginnt ein Prozess um den Tod eines Zweijährigen und ein Geldautomat wurde in der Eifel gesprengt.

8:37 Uhr Trump investiert Hunderte Milliarden in KI US-Präsident Donald Trump hat ein neues Infrastruktur-Projekt zur Künstlichen Intelligenz angekündigt – in das Stargate-Projekt sollen 500 Milliarden Dollar investiert werden. Beteiligt seien neben ChatGPT-Entwickler OpenAI - Software-Riese Oracle und der japanische Technologie-Konzern Softbank. Sendung am Mi. , 22.1.2025 8:30 Uhr, Radionachrichten für SWR1 RP

8:29 Uhr Der Blick über den Tellerrand - Deutschland und die Welt 🌍 Zwei Tage nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump reist Bundeskanzler Olaf Scholz heute nach Paris. Er wird sich dort mit Präsident Emmanuel Macron austauschen. Bei den Gesprächen dürfte es neben der künftigen Positionierung der EU gegenüber den USA auch um den Ukraine-Krieg und den Nahostkonflikt gehen. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll heute ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss im Landtag von Sachsen-Anhalt eingesetzt werden. Das Gremium soll unter anderem die Sicherheitskonzepte für den Weihnachtsmarkt und deren Umsetzung beleuchten. Außerdem wird es um Informationen zum Täter gehen - der 50-Jährige stand vor der Tat bei Ermittlungsverfahren immer wieder in Kontakt mit den Behörden. Im Streit um strenge Umweltauflagen für die Landwirtschaft in den Niederlanden soll heute ein Urteil fallen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte den niederländischen Staat verklagt. Sie will erreichen, dass umweltschädliche Stickstoffemissionen durch Zwangsmaßnahmen reduziert werden. Der Staat betont aber, dass strengere Maßnahmen unausführbar seien und große wirtschaftliche Folgen hätten.

7:58 Uhr Marienfiguren im Westerwald gefunden Ein Spaziergänger hat im Eisenbach bei Heilberscheid im Westerwald vier Marienfiguren gefunden. Die Feuerwehr hat drei goldfarbene, etwa 70 cm große und eine etwas kleinere bronzene Figur geborgen. Offenbar haben die unbekannten Täter die Statuen aus einer Bodenverankerung gerissen und in den Eisenbach geworfen. Nach ersten Berechnungen sind die Figuren insgesamt bis zu 4.000 Euro wert. Woher sie kommen, weiß keiner. Pressestelle Polizei Montabaur Sendung am Mi. , 22.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:50 Uhr Absturz am Rotenfels war ein Unfall Erinnert ihr euch noch an den Unfall am Rotenfels im Sommer? Damals war ein 26-jähriger Kletterer dort abgestürzt, nachdem das Sicherungsseil gerissen ist. Es wurde vermutlich von einem scharfkantigen Felsen durchtrennt. Ein Gutachter hatte das Seil untersucht, jetzt liegen die Ergebnisse vor. Der Rotenfels ist mit 200 Meter Höhe die höchste Steilwand in Deutschland nördlich der Alpen. SWR

7:35 Uhr Heftige Debatte um geplante Wohngruppe für psychisch kranke Menschen In Saffig im Kreis Mayen-Koblenz ist eine Wohngruppe für Patienten der Klinik Nette-Gut geplant. Dort sollen zwölf Menschen einziehen, die straffällig geworden sind, wegen psychischer Erkrankungen aber schuldunfähig sind und daher in den Maßregelvollzug eingewiesen wurden. Seit die Pläne bekannt wurden, rumort es in der Gemeinde Saffig. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet und will die Unterbringung im Ort verhindern. Gestern Abend gab es eine Informationsveranstaltung, mehr als 400 Bürgerinnen und Bürger kamen und brachten ihre Bedenken vor. Die Kollegen aus dem Studio Koblenz waren dabei: Saffig Informationsabend in Saffig Hitzige Debatte um geplante Wohngruppe für psychisch Kranke im Kreis Mayen-Koblenz Die in Saffig (Kreis Mayen-Koblenz) geplante Wohngruppe für Patienten der Klinik Nette-Gut hat am Dienstagabend bei einer Infoveranstaltung zu Diskussionen geführt. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

7:30 Uhr Geldautomatensprengung in der Vulkaneifel Eine Meldung aus der Nacht habe ich noch für euch: Ein Geldautomat wurde in Üxheim in der Vulkaneifel gesprengt. Die Polizei ist noch vor Ort und untersucht den Tatort. Es sei zu einem hohen Sachschaden gekommen. Sendung am Mi. , 22.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:20 Uhr Wildschweine im Mainzer Wildpark vorsorglich getötet Und jetzt eine traurige Nachricht für alle, die wie ich schon oft im Gonsenheimer Tierpark in Mainz waren: Weil die afrikanische Schweinepest immer noch nicht eingedämmt ist, mussten dort die letzten vier Wildschweine erschossen werden. Die Gefahr, dass sich die Wildschweine infizieren und einen qualvollen Tod sterben, sei zu groß gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Aber lest selbst: Mainz Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest Wildschweine im Mainzer Wildpark vorsorglich getötet Die Afrikanische Schweinepest ist immer noch nicht eingedämmt. Deshalb mussten jetzt die letzten vier Wildschweine im Tierpark in Mainz-Gonsenheim erschossen werden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:15 Uhr Diskussion um den neuen Standort der Lebenshilfe in Sinzig In Sinzig hat eine Ortsbeiratssitzung zum geplanten Standort eines neuen Wohnheims der Lebenshilfe für beeinträchtigte Menschen für großen Andrang gesorgt. Mehr als 50 Besucherinnen und Besucher kamen gestern Abend, um sich über die Pläne zu informieren. Einige Anwohner sind mit dem Standort des Wohnheims nicht einverstanden. Sie hatten in einem offenen Brief unter anderem darüber geklagt, dass beeinträchtigte Menschen eine Lärmbelästigung darstellen würden und dass der neue Standort der Lebenshilfe deswegen für sie unzumutbar wäre. Die Besucherinnen und Besucher bei der Sitzung waren allerdings überwiegend Befürworter des neuen Wohnheims, die nach eigenen Angaben vor allem deswegen gekommen waren um zu demonstrieren, dass die beeinträchtigte Menschen in Sinzig sehr wohl willkommen sind. Die Lebenshilfe hat bei der Sitzung angekündigt, dass sie bei der weiteren Planung aber auch eng mit den Anwohnern zusammenarbeiten will, die den Brief unterzeichnet hatten. Ziel sei es, alle mit ins Boot zu holen, so ein Sprecher. Sendung am Mi. , 22.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:45 Uhr Zu viele kleine Gemeinden in Rheinland-Pfalz? 🏘️ In Rheinland-Pfalz wird weiter über die vielen kleinen Gemeinden diskutiert. Die Strukturen seien oft zu kleinteilig, sagt Rechnungshof-Chef Marcel Hürter. Er fordert, dass Gemeinden zusammengelegt werden oder sich freiwillig zusammentun, zum Beispiel bei Schul-Trägerschaften. Unterstützung dafür bekommt Hürter auch vom Landkreistag. Bundesweit hat kein anderes Land so viele eigenständige Gemeinden wie Rheinland-Pfalz: Hier gibt es rund 2.300 Ortsgemeinden, die meisten davon haben nicht mal 1.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg gibt es bei deutlich mehr Fläche nicht mal halb so viele Gemeinden. Sendung am Mi. , 22.1.2025 6:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

6:30 Uhr ⚽ Sieg für den VfB Stuttgart in Fußball Champions-League Und auch beim Fußball war es gestern spannend: Am 7. Spieltag der Fußball-Champions-League waren am Dienstagabend drei deutsche Mannschaften im Einsatz. Während der VfB Stuttgart durch einen 3:1-Erfolg in Bratislava weiter auf Play-Off-Kurs ist, gab es für Bayer Leverkusen (1:2 bei Atletico Madrid) und Borussia Dortmund (1:2 in Bologna) Niederlagen. Vor allem die des BVB könnte Konsequenzen nach sich ziehen. Dortmund-Trainer Nuri Sahin steht vor der Ablösung: Borussia Dortmund verliert in Bologna - Was wird aus BVB-Trainer Sahin?

6:10 Uhr 🚌 Pfalz: Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr geht weiter Auch heute müssen sich Berufspendler in der Pfalz auf erhebliche Einschränkungen bei Bus und Bahn einstellen. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft RNV streikt noch bis morgen früh drei Uhr. Dann habt ihr es (erstmal) geschafft! Sendung am Mi. , 22.1.2025 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:05 Uhr 🌧️ Wetter: Nass und glatt Grau, oft regnerisch und örtlich glatt - das sind die Schlagwörter, die das Wetter der nächsten Tage ziemlich gut beschreiben. Heute zieht bereits am Vormittag von Westen her Regen auf. Vor allem im Bergland kann es dadurch hier und da sehr glatt werden. Am Donnerstag und Freitag soll es ähnlich werden, wie SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert am Abend sagte: Video herunterladen (29,4 MB | MP4)

6:02 Uhr ❗Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz CDU-Chef Friedrich Merz wird beim Jahresempfang der rheinland-pfälzischen Wirtschaft in Mainz über seine Pläne und Vorstellungen für die deutsche Industrie sprechen. Veranstalter sind 15 Kammern und Institutionen des Mittelstands, des Handwerks, der freien Berufe und der Landwirtschaft aus Rheinland-Pfalz. Der Innenausschuss im Landtag Rheinland-Pfalz kommt heute zusammen. Geplant ist eine Expertenanhörung zur angestrebten Novelle des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes. Außerdem soll es um die Einführung einer neuen Mitteldistanzwaffe der rheinland-pfälzischen Polizei gehen, die polizeiliche Bilanz zu Silvester sowie um Dorfläden und um Drohnenflüge über der US-Airbase in Ramstein. In Trier beginnt heute der Prozess wegen Totschlags gegen einen 20-Jährigen, der ein Kleinkind durch Schläge und Schütteln so stark verletzt haben soll, dass es starb. Die Tat geschah laut Anklage im Juli 2024. Das Kind starb im September 2024 an den Folgen der Verletzungen. Bei dem Kind handelt es sich um den zweijährigen Sohn der Lebensgefährtin.