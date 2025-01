"Welcome Center" für Fachkräfte, Tödlicher Unfall im Westerwald, Trübes Winterwetter

6:12 Uhr

🌨️So startet das Wetter in die neue Woche

Nach Sonne satt in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz am Wochenende startet die neue Woche wieder mit trübem Winterwetter. Es ist außerdem kalt - am Morgen sind es -1 bis -5 Grad, tagsüber klettern die Temperaturen auf maximal 4 Grad. Am Vormittag erwartet uns ein trüber Himmel mit stellenweise Schneegriesel - am Nachmittag wird es freundlicher. Auch der Dienstag ist recht freundlich. Am Mittwoch kann es stellenweise gefrierenden Regen geben, ab Donnerstag wird es deutlich milder. Alle Infos findet ihr in der Wettervorhersage von gestern Abend: