Ein Jahr nach Bauernprotesten, Erste Bezahlkarten für Geflüchtete, Heute meist trüb

9:24 Uhr Mainzerin erlebt die Feuer in LA Hannah Dinter aus Mainz ist 21 Jahre alt und gerade als AuPair in Kalifornien in den USA. Ihre Gastfamilie lebt in einem Haus in Malibu - bis es den Flammen zum Opfer fällt. Was sie vor Ort erleben musste und wie es mit ihr und ihrer Gastfamilie weitergeht, erfahrt ihr in diesem Post auf unserem Instagram-Kanal: Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

9:07 Uhr 👨‍👩‍👧‍👦So viele Anrufe wie noch nie beim Elterntelefon Ja, beim Kinderschutzbund können auch Eltern anrufen. Und in Mainz haben dort im vergangenen Jahr so viele Eltern angerufen wie noch nie zuvor. Es seien rund 1.600 Beratungsgespräche geführt worden, teilt der Kinderschutzbund auf SWR-Anfrage mit. Unser Studio in Mainz hat Einzelheiten:

8:42 Uhr 🚑Polizei hilft durchgefrorenem Mann In Thalfang hat die Polizei am frühen Morgen einen durchgefrorenen Mann an einer Bushaltestelle entdeckt. Die Beamten brachten ihn zum Rettungsdienst. Mehr weiß meine Kollegin Andrea Meisberger aus dem Studio Trier:

8:16 Uhr 🖲️Fortnite-Abwandlung als Demokratie-Lehrgame Oft wird ja über Computerspiele geklagt, in denen geballert, getötet und sonst was wird. Da ist das hier einmal was anderes: Ein Team der Hochschule Kaiserslautern hat nämlich ein Online-Game entwickelt, bei dem die Spielerinnen und Spieler demokratische Werte vermittelt kriegen sollen. Meine Kollegin Alexandra Dietz aus dem Studio Koblenz erklärt, wie das funktioniert:

7:43 Uhr 🗓️Das geschah an einem 17. Januar 1995: Die japanische Insel Honshu wird von einem Beben der Stärke 7,2 heimgesucht. Mehr als 6.400 Menschen kommen ums Leben. Hunderttausende Menschen werden obdachlos. Das Epizentrum liegt in der Nähe der Stadt Kobe, in der rund 4.500 Menschen sterben. 1991: Der Deutsche Bundestag wählt Helmut Kohl erneut zum Bundeskanzler. Es ist die dritte Amtszeit für Kohl, aber zum ersten Mal ist er Kanzler des geeinten Deutschlands. Die Bundestagswahl hatte im Dezember 1990 nämlich kurz nach der Wiedervereinigung stattgefunden. 1773: Im Jahr 1772 bricht der Entdecker James Cook im Auftrag der britischen Regierung zu seiner zweiten Südseereise auf. Er soll einen sagenumwobenen Kontinent finden. Das gelingt zwar nicht, dafür überqueren Cook und seine Mannschaft aber am 17.1.1773 als erste Menschen den südlichen Polarkreis.

7:20 Uhr 👮48-jähriger Mann weiter vermisst Achtung, vielleicht kann ja jemand helfen und einen Hinweis geben: Ein 48-jähriger Mann aus Piesport an der Mittelmosel gilt weiter als vermisst. Seit Sonntag fehlt von dem Mann jede Spur. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen – insbesondere nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines Autos. Der Wagen stand am späten Samstagabend mit eingeschaltetem Blinker oder Warnblinkanlage auf der B53 zwischen Wintrich und Piesport. Nach einem kurzen Halt sei das Auto weiter in Richtung Wintrich gefahren. Der oder die Fahrer sollten sich bei der Polizei melden! Sendung am Fr. , 17.1.2025 6:27 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

📣Voting: Winterflucht oder doch lieber Zuhause bleiben? Ein Morgen im Januar in Südspanien: Wer kann da Nein sagen? picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Seit Wochen ist es draußen kalt, grau und dunkel. Okay, ab und zu hat sich die Sonne in den letzten Tagen blicken lassen, aber trotzdem ist es noch oft ungemütlich. Mein Tipp: Ab in die Sonne, wegfliegen! Wie sieht's bei euch aus, seid ihr eher Team "Winter entfliehen" oder Team "zu Hause gemütlich machen"?

6:42 Uhr 🌍Das passiert in Deutschland und der Welt Russland und der Iran wollen heute eine strategische Partnerschaft vereinbaren. Nach Angaben aus dem Kreml wird Präsident Wladimir Putin den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian in Russland empfangen. Aus dem Iran hieß es, in dem Abkommen gehe es um wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie Fragen der Verteidigung und Sicherheit. Die Grüne Woche in Berlin öffnet am Vormittag ihre Tore für Besucherinnen und Besucher. Die Veranstalter erwarten während der zehn Messetage etwa 300.000 Menschen. Sie können unter anderem Spezialitäten von 1.400 Ausstellern aus 60 Ländern probieren. Die Grüne Woche gilt als eine der weltgrößten Messen für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Bei der Handball-WM trifft Deutschland am Abend im dänischen Herning auf die Schweiz. Mit einem Sieg könnte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason vorzeitig in die Hauptrunde einziehen. Ihr WM-Auftaktspiel gegen Polen hatte die deutsche Mannschaft gewonnen.

6:10 Uhr 🌥️Die Wettervorhersage für Rheinland-Pfalz Der Freitag bleibt vielerorts trüb, nur stellenweise kommt mal die Sonne raus. Die Temperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad. Video herunterladen (29,4 MB | MP4)

6:06 Uhr ❗Das wird heute wichtig in RLP In Rheinland-Pfalz wird heute im Rahmen eines Pilotprojekts die Bezahlkarte für Asylbewerber eingeführt. In der Erstaufnahmeeinrichtung Trier werden am Vormittag die ersten Bezahlkarten ausgegeben. Asylbewerber können mit der Karte in Geschäften bezahlen, aber nur eine bestimmte Summe bar abheben. Seit 2020 muss man ein Bachelorstudium absolvieren, wenn man Hebamme werden will. In Ludwigshafen haben die ersten Studierenden ihr Studium abgeschlossen. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG LU) verabschiedet die Absolventinnen und Absolventen feierlich. Innenminister Michael Ebling (SPD) besucht heute das Ahrtal, um sich über den Wiederaufbau zu informieren. Außerdem hat der Minister Förderbescheide im Gepäck.