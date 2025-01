In Rheinland-Pfalz sind zehn Cannabis-Clubs genehmigt, in Ludwigshafen sind Hotelangestellte verzweifelt und nach der angekündigten Waffenruhe in Gaza gab es auch in Mainz eine Kundgebung.

Sendung am Do. , 16.1.2025 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz