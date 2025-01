per Mail teilen

Im Rhein-Neckar-Raum fahren kommende Woche zwei Tage lang keine Bahnen und Busse. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Belegschaft der RNV Dienstag und Mittwoch zum Warnstreik auf.

Wie die Gewerkschaft mitteilt, ist die dritte Runde der Tarifverhandlungen gescheitert. Die Straßenbahn- und Busfahrer der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft RNV sollen deshalb von Dienstagfrüh um 3 Uhr bis Donnerstagfrüh um 3 Uhr die Arbeit niederlegen. Die Tarifverhandlungen gehen am 4. Februar weiter.

Verdi fordert 350 Euro mehr Lohn pro Monat

Verdi fordert für die rund 2.400 Mitarbeiter der RNV unter anderem eine Lohnerhöhung von 350 Euro pro Monat sowie eine kürzere Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Die Arbeitszeit soll von 39 auf 37,5 Stunden sinken.

Die RNV hat laut Verdi bisher eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 38 Stunden angeboten. Außerdem drei Lohnerhöhungen, nämlich 2025 um 2,5 Prozent, 2026 um 2 Prozent und 2027 um 1,5 Prozent.

Warnstreik an allen sechs Betriebshöfen

Bestreikt werden sollen am Dienstag und Mittwoch laut Verdi alle sechs RNV-Standorte, nämlich in Ludwigshafen, Bad Dürkheim, Heidelberg, Edingen und die zwei Betriebshöfe in Mannheim.

Zuletzt war die RNV im Frühjahr 2023 bestreikt worden. So sah das am Berliner Platz in Ludwigshafen aus. SWR

Die RNV befördert jeden Tag rund 450.000 Fahrgäste, und zwar in Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis, dem Kreis Bad Dürkheim sowie in Mannheim, Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und Südhessen.

S-Bahn Rhein-Neckar ist nicht betroffen

Nicht betroffen vom Streik am Dienstag und Mittwoch sind die Linien der S-Bahn Rhein-Neckar, die Stadtbusse in Bad Dürkheim sowie die Regionalbusse der rheinland-pfälzischen Busunternehmen.

In Baden-Württemberg gibt es dagegen bei den Regionalbussen an beiden Tagen ebenfalls einen Warnstreik wegen eines Tarifkonflikts bei 30 baden-württembergischen Omnibusbetrieben. Davon betroffen ist die Region um Mannheim und Heidelberg.