60 Meter lange Straßenbahn in Mannheim vorgestellt

In Mannheim ist am Donnerstag eine Straßenbahn der Superlative vorgestellt worden. Sie ist 60 Meter lang und angeblich die längste Straßenbahn der Welt - zumindest in ihrer Klasse.

Die weiße, 60 Meter lange Straßenbahn der Rhein Neckar Verkehr GmbH (rnv) kann knapp 400 Menschen transportieren. Diese Straßenbahn XXL ist in Mannheim vorgestellt worden und sie gilt als die Längste der Welt - zumindest in der Klasse der durchgängigen Bahnen. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) betonte eine weitere Besonderheit der langen Bahn: Es ist die erste Straßenbahn in der Region, die von der Bevölkerung ein Stück weit mit gestaltet wurde, zum Beispiel, was die Sitzmöglichkeiten angeht. Mannheims OB Christian Specht freut sich über die Straßenbahn XXL. SWR Es gab die Möglichkeit zur Abstimmung im Internet über Teile der Einrichtung, zum Beispiel, was die Sitzmöglichkeiten angeht, erklärte Christian Specht. Es ist die längste durchgängige Straßenbahn der Welt. Darauf sind wir stolz hier in Mannheim und in der Region. Es gibt keine Abteile, die Straßenbahn ist auf der ganzen Länge durchgängig. SWR Die Einstiege sind alle barrierefrei. Kinderwagen, Fahrräder, Rollatoren oder sogar große Elektrorollstuhle - alles passt problemlos rein. Bis zum Beginn der Weihnachtsmärkte sollen die ersten XXL-Straßenbahnen durch Mannheim fahren, später auch durch Heidelberg und Ludwigshafen.