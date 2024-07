Neu entdeckte Schäden an der Rampe zur Konrad-Adenauer-Brücke behindern den Straßenbahnverkehr in Mannheim. Ursprünglich sollte der Fahrplan zum Monatsende wieder normal laufen.

Wegen der umfangreichen Sanierungsarbeiten an Straßen und Brücken links und rechts des Rheins fahren die Stadtbahnen schon seit ein paar Monaten nur über die nördliche Kurt-Schumacher-Brücke über den Rhein. Ende Juli sollte die südliche Konrad-Adenauer-Brücke wieder freigegeben werden. Damit sollte auch der Straßenbahnverkehr wieder weitgehend normal laufen.

Nun sind aber auf der Straßenbahnrampe im Mannheimer Schlossgarten, die zur Konrad-Adenauer-Brücke führt, zahlreiche Risse entdeckt worden. Das wirft alle Pläne über den Haufen.

Große Umwege für vier Stadtbahnlinien

Die rund 140 Meter lange Rampe wurde 1958 gebaut. Die jetzt entdeckten Risse deuten darauf hin, dass es Brüche im eingebauten Spannstahl gibt. Das ist ein Schaden, der bei vielen Bauwerken mit dem damals verwendeten Material festgestellt wird.

Die Rampe werden wir jetzt untersuchen und schauen, in welchem Zustand sie genau ist.

Die Prüfung und die Entscheidung, ob es zu einer Sanierung oder einem Neubau kommt, könne Monate dauern. Bis dahin wird der Verkehr über die Kurt-Schumacher-Brücke umgeleitet. Die Stadtbahnlinien 4, 7, 8 und 9 müssen weiter Umwege fahren.

Aktuelle rnv-Informationen im Netz

Der neu entdeckte Schaden stelle die Rhein Neckar Verkehr GmbH (rnv) vor große Herausforderungen, so der technische Geschäftsführer Martin in der Beek. Die Nachricht treffe die Verkehrsgesellschaft zur Unzeit, sämtliche Fahr- und Dienstpläne müssten angepasst werden.

Das neue Liniennetz stehe im Internet bereit. Bis Ende nächster Woche würden die Fahrpläne in den elektronischen Medien zur Verfügung stehen, sagte er.

Zusätzlich zu den Informationen im Netz seien an den Umsteige-Knotenpunkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine persönliche Auskunft vor Ort, zum Beispiel am Mannheimer Hauptbahnhof und am Berliner Platz in Ludwigshafen.

Arbeiten an der Hochstraße Süd nicht beeinträchtigt

Auf die Arbeiten an der Hochstraße Süd in Ludwigshafen gebe es keine negativen Auswirkungen, so Alexander Thewalt, Bau- und Umweltdezernent der Stadt Ludwigshafen.

Wir sind planmäßig im Bau. Der Plan ist, dass wir Anfang 2026 die Hochstraße Süd fertig stellen.

Dennoch gebe es immer wieder Straßenbahnabschnitte und Autostraßen, die zeitweise gesperrt werden müssten. Ende Juli wird zum Beispiel die Mundenheimer Straße im Bereich der Durchfahrt zum Berliner Platz bis Anfang November für den öffentlichen Nahverkehr und den Kraftverkehr gesperrt. Auch hierzu gibt es Infos im Netz. Informationen zu allen aktuellen Baustellen und Verkehrseinschränkungen in Mannheim gibt es auf der Homepage der Stadt.