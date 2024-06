Ab Ende August fahren Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) schrittweise wieder im Regel-Fahrplan. Ein hoher Krankenstand hatte zuletzt für Einschränkungen gesorgt.

Die Busse und Straßenbahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) sollen ab Ende August schrittweise wieder nach den Regel-Fahrplänen fahren. Das teilte die rnv am Mittwoch mit. Weil in den vergangenen zwei Jahren zeitweise viele Fahrerinnen und Fahrer zeitgleich krankgeschrieben waren, hatte das Verkehrsunternehmen zuletzt einige Linien streichen oder Fahrpläne einschränken müssen.

Corona Grund für hohen Krankenstand bei rnv

Konkret: Im Herbst 2023 hatte die rnv das Angebot um fünf Prozent der Fahrten reduzieren müssen. Das klinge zwar vergleichsweise gering, habe aber punktuell im Streckennetz erhebliche Auswirkungen gehabt, sagte ein rnv-Sprecher dem SWR. Grund für den hohen Krankenstand war unter anderem eine Häufung von Corona-Erkrankungen. Besonders heftige Auswirkungen hatte das dem Sprecher zufolge im Herbst und Winter 2022/2023. Auch danach war der Krankenstand lange Zeit hoch geblieben. Ein Ausweichen auf Arbeiten im Home-Office sei in diesem Beruf nicht möglich, so der Sprecher.

Straßenbahn in Mannheim - bald wieder nach Regelfahrplan SWR

Neues Personal unter anderem aus Griechenland und Spanien

Seitdem habe man in ganz Europa neue Fahrerinnen und Fahrern erfolgreich angeworben. Am Mittwochnachmittag teilte ein rnv-Sprecher dem SWR mit, das Unternehmen habe jeweils rund hundert neue Bus- und Straßenbahn-Fahrerinnen und Fahrer angeheuert. Viele der neuen Kräfte kämen aus Griechenland und Spanien. Die Anwerbeaktion habe "spürbar Wirkung gezeigt", teilte die rnv mit. Die Ausbildung des neuen Personals für Busse und Bahnen laufe "auf Hochtouren". Zudem sei "der Krankenstand fast wieder auf das Vor-Corona-Niveau gesunken". Zwischenzeitlich hatte die rnv auch unter Lieferengpässen für ihre Fahrzeuge gelitten. Unter anderem gab es einen Mangel an Ersatzteilen. Im vergangenen Jahr (2023) habe die rnv etwa 190 Straßenbahnen im Bestand gehabt. Zuletzt seien rund 20 neue "Rhein-Neckar-Tram"-Wagen dazugekommen.

Ab August wieder Regel-Fahrplan in Rhein-Neckar-Region

Ab dem 26. August, wenn in Rheinland-Pfalz nach den Sommerferien wieder die Schule beginnt, verkehren laut rnv die Stadtbahnlinien 4/4A und 9 wieder regulär. Auch die Ludwigshafener Buslinien 74, 75 und 76 fahren dann wieder ihren normalen Fahrplan. Diese werden aber wegen der niedrigeren Nachfrage in den Sommerferien vorübergehend auf einen durchgehenden 20-Minuten-Takt reduziert.

Mit dem Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg werden dann der rnv zufolge in Mannheim die Buslinien 45, 63, 65 und 66 sowie ab dem 15. September die Stadtbahnlinien 5A, 8, und 15 wieder normal fahren. Bereits im März hatte die rnv die Einschränkungen auf der Linie 2 und der Linie 80 zurückgenommen. Die Linie 10 wird wegen einer Baustelle erst ab November wieder ihren regulären Betrieb aufnehmen. In Heidelberg gelte seit Beginn der Bauarbeiten in der Dossenheimer Landstraße und der Einführung eines neuen Bus-Konzepts im April auf vielen Linien ohnehin ein neuer Fahrplan.

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH: "Situation bleibt anspruchsvoll"

Das Verkehrsunternehmen teilte am Mittwoch weiter mit, dass "die betriebliche Situation aufgrund der zahlreichen Baustellen im Verkehrsgebiet anspruchsvoll" bleibe - auch wenn sich die Situation beim Personal verbessert und die Zahl der Fahrzeuge erhöht wurde. So würden "auch in den kommenden Monaten im Liniennetz der rnv immer wieder Umleitungen und Ersatzverkehre wegen Baustellen erforderlich sein".