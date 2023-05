rnv-Abholaktion für nicht-zustellbare Deutschlandtickets in Mannheim

Wer schon ein ÖPNV-Abo bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH hat, soll das Deutschlandticket bekommen. Weil bis 1. Mai nicht jeder sein Ticket erhalten hat, gab es eine Abholaktion.

Die meisten der 100.000 bestehenden Ticket-Abonnements wurden laut rnv bereits auf das neue Deutschlandticket umgestellt. Allerdings konnten rund 5.000 Tickets nicht per Post zugestellt werden. Laut rnv-Pressesprecher Moritz Feier liegt das vor allem daran, dass die Adressen der Kunden nicht aktuell seien. Viele Menschen würden sich nach einem Umzug nicht bei der rnv melden.

Abholaktion bei rnv in Mannheim

Am Dienstag, den 30. Mai, konnten Kunden dann vor Ort bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH in Mannheim vorbeikommen. Wer noch kein Deutschlandticket per Post bekommen hat, erhielt gegen Vorlage eines Personalausweises sein Ticket. Die rnv will die Aktion in den nächsten Tagen auswerten. Ob es weitere Termine geben wird, ist zur Zeit noch unklar.