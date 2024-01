120 Millionen Euro und sechs Jahre Bauzeit für beengten rnv-Betriebshof in Heidelberg

Der Bau des neuen rnv-Betriebshofs für Busse und Bahnen im Heidelberger Stadtteil Bergheim wird mindestens bis 2031 dauern und rund 120 Millionen Euro kosten.

Die Pläne für den Neubau des Betriebshofs für Busse und Bahnen in Heidelberg schreiten voran. Darüber informierten jetzt die Stadt und die Rhein Neckar Verkehr GmbH. Das Bauvorhaben ist kompliziert, weil der Platz in Heidelberg-Bergheim extrem beengt ist. Der Neubau des Betriebshofs muss bei laufendem Betrieb erfolgen und dauert mindestens sechs Jahre. Deshalb wird mit der Fertigstellung nicht vor 2031 gerechnet.

So soll der Betriebshof aussehen: zweistöckig, die Busse auf dem Dach und unter Dach und außenrum ein bisschen Grün SWR Scharff

Der Neubau wird mindestens 120 Millionen Euro kosten, viel mehr als ein Neubau auf dem Ochsenkopf gekostet hätte. Dieser Standort, eine Wiese im kleinen Stadtteil Ochsenkopf, war vom Gemeinderat wegen Protesten von Bürgern als Bauplatz mit einer Stimme Mehrheit ausgeschlossen worden.

Platz in Bergheim reicht nicht

Weil der Platz in Heidelberg-Bergheim aber trotz des Neubaus nicht reicht, braucht es mindestens einen, vielleicht sogar zwei zusätzliche Abstellplätze für Busse und Bahnen - in Heidelberg-Wieblingen oder auch in Rohrbach. Der Abstellplatz in Wieblingen kostet weitere 22 Millionen Euro, sagte Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Zudem müsse noch ein weiterer Abstellplatz vorgehalten werden, der aber auch umstritten ist - in Heidelberg Rohrbach.

Zahl der Busse und Bahnen wächst

Die Planer müssen den Vorgaben des Gemeinderats folgen. Um überhaupt mit dem Platz in Heidelberg-Bergheim klarzukommen, soll der Betriebshof zweistöckig neu gebaut werden. 32 Straßenbahnen sollen dort Platz finden, viele davon mit 40 Metern Länge, denn die Rhein Neckar-Verkehr GmbH kauft für den Nahverkehr der Zukunft künftig mehr lange Bahnen.

Im Erdgeschoß sollen künftig 32 Straßenbahnen stehen und eine Rampe für die Busse nach oben führen SWR Scharff

30 Busse, in Zukunft alle elektrisch betrieben, sollen ebenfalls im neuen Betriebshof unterkommen. Sie müssen genauso auf dem Dach untergebracht werden wie die Schienereinigungsfahrzeuge, die Steigerfahrzeuge für die Oberleitungen, die Fips-Fahrzeuge (Kleinbusse mit flexiblen Zielen) und Autos für die Busfahrer, die ganz früh morgens anfangen. Die Busse fahren über eine Rampe in der Mitte der unteren Halle nach oben, wo sie auch aufgeladen werden.

Das Problem ist aber: Mit besserem ÖPNV steigt auch die Zahl der Busse und Bahnen. Weitere 18 Straßenbahnen kommen voraussichtlich hinzu, für sie ist der Abstellplatz Heidelberg-Wieblingen geplant. Als Ausweichplatz gilt dann Heidelberg-Rohrbach.

Das Gelände liegt mitten im Stadtteil Heidelberg-Bergheim SWR Scharff

Der neue Betriebshof mitten in der Stadt muss ein Raumwunder werden. Immerhin sollen zukünftig bis zu acht Bahnen gleichzeitig gewartet werden können, so dass theoretisch im neuen Betriebshof am alten Platz bis zu 75 Straßenbahnen betreut werden könnten.

Die neue Pläne gehen jetzt in die Gremien des Gemeinderats. Im Jahr 2025 könnte nach dem Planfeststellungsverfahren Baubeginn sein. Davor muss aber die Abstellanlage Wieblingen fertig sein.