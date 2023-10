Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) startet Respektkampagne

per Mail teilen

Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH wirbt mit einer folierten Straßenbahn für mehr Respekt gegenüber ihren Mitarbeitern sowie Rettungskräften, Polizei und Feuerwehr. Die Bahn fährt seit Montag.

„Wir sind auch für dich da“ - mit diesem Slogan wollen die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) zusammen mit Polizei, Feuerwehr und den Rettungsdiensten in Mannheim für mehr Respekt gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes werben. In den kommenden 12 Monaten soll die Aktion für ein respektvolles Miteinander sensibilisieren. Zum Start der Kampagne wurde am Montagnachmittag eine dafür folierte Straßenbahn präsentiert.

rnv-Mitarbeiter berichten über zunehmende Gewalt

Die DGB-Region Nordbaden stellt in den letzten zwei Jahren vermehrt fest, dass viele Mitarbeitende im öffentlichen Dienst oder im Nahverkehr von zunehmender Gewalt bei ihrer Arbeit berichten. Das Problem sind laut rnv nicht die Extremfälle wie Übergriffe, sondern die tagtäglichen Pöbeleien. Auf Dauer zermürbe das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Thema Respekt ist für uns sehr wichtig, deshalb mache ich bei diesem Projekt mit. Ich hoffe, dass die Leute unsere Botschaft hören.

Mustafa B., Straßenbahnfahrer und ehemaliger Fahrausweisprüfer und Johanna P., Straßenbahnfahrerin und Mitarbeiterin in der Verwaltung, sind die neuen Gesichter der Kampagne. SWR

Auch Einsatzkräfte auf Straßenbahn abgebildet

Die Kampagne läuft in Mannheim gemeinsam mit Rettungsdienste, Feuerwehr und Polizei, weil auch hier die Einsatzkräfte oft Anfeindungen erlebten. Deswegen zieren auch die Gesichter von Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungskräften die Straßenbahn.

Die Kampagne läuft für ein Jahr. Neben der neu folierten Straßenbahn wird vor allem auf Social Media für die Themen Verständnis, Rücksichtsnahme und Mitgefühl geworben. Die rnv und ihre Kooperationspartner planen außerdem noch weitere Aktionen und Veröffnentlichungen zu dem Thema.