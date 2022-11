DGB-Aktion Mannheim: "Rote Karte gegen Sexismus und Gewalt"

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Mannheim macht am Montag mit einer Aktion auf den Kampf gegen Sexismus und Gewalt gegen Frauen am Arbeitsplatz aufmerksam.

Hintergrund ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November. Bereits am Montag wollen DGB-Mitglieder am Gewerkschaftshaus ein Forderungspapier sowie die "Rote Karte gegen Sexismus und Gewalt" an die vier Mannheimer Bundestagsabgeordneten überreichen. Forderung an Bundesregierung Der DGB fordert die Bundesregierung auf, die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vorgelegte Konvention gegen sexuelle Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz in nationales Recht umzusetzen. Bundesweite Aktion der DGB Die Aktion des DGB findet bundesweit an mehreren Orten im Rahmen von zwei Aktionswochen statt.