Elsass: Kampagne gegen Gewalt an Frauen

per Mail teilen

73 Frauen wurden in Deutschland 2022 von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. In Frankreich waren es 108. Daher hat das elsässische Schiltigheim eine Plakatkampagne gestartet.

Die Motive auf den Plakaten sollen eine gewisse Schockwirkung entfalten, die Slogans lauten beispielsweise: "In 15 Frauenmorden ist Weihnachten", oder "Unseren Toten". Schiltigheims Bürgermeisterin Danielle Dambach zufolge, bleibt Gewalt an Frauen immer noch viel zu oft im Verborgenen.

"Wir wollen mit diesen drastischen Sätzen die gesamte Bevölkerung aufrütteln."

Kampagne läuft bis zum 25. November

Neun Motive werden nach und nach aufgehängt – bis zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November. Die Kampagne – sei eine gute Aktion, doch das Problem müsse auch auf anderer Ebene angegangen werden, so die Straßburger Rechtsanwältin Anaïs Fuchs.

"Innerhalb der Justiz fehlt es an Mitteln und Personal. Es gibt zu wenig Richter und Staatsanwälte, auch zu wenig Fortbildungen bei der Polizei."

2021 wurden in Frankreich 122 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet, in Deutschland 104, in der Schweiz waren es 14 Frauen.