Noroviren sind hochansteckend und führen meistens zu Magen-Darm-Erkrankungen, erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Immer wieder kommt es wegen des Virus zu Brechdurchfällen in Kindergärten, Schulen, Kliniken und anderen Gemeinschaftseinrichtungen. Die Folgen sind in der Regel Durchfall, Übelkeit und Erbrechen, teilweise in Kombination mit Bauch- und Muskelschmerzen und leichtem Fieber. Kinder unter fünf Jahren und Ältere über 70 Jahren reagieren demnach besonders empfindlich auf den Flüssigkeitsverlust durch die Symptome. Eine Impfung dagegen gibt es nicht, Antibiotika helfen laut BZgA nicht.

Übertragen werden die Viren oft durch unsaubere Hände oder Gegenstände wie Türgriffe. Deshalb empfiehlt die Behörde, nach der Toilette oder vor der Zubereitung von Essen die Hände immer sorgfältig mit Wasser und Seife zu waschen. Während sich Menschen erbrechen, können außerdem virushaltige Tröpfchen über die Luft das Norovirus übertragen, so die Behörde. Rohe Lebensmittel oder verunreinigtes Wasser können ebenfalls die Ursache sein. Weitere Details über den Umgang mit der Erkrankung listet die BZgA online auf.