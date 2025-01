Hitzige Debatte um geplante Wohngruppe für psychisch Kranke im Kreis Mayen-Koblenz

Die in Saffig (Kreis Mayen-Koblenz) geplante Wohngruppe für Patienten der Klinik Nette-Gut hat am Dienstagabend bei einer Infoveranstaltung zu Diskussionen geführt.

Die Barmherzigen Brüder in Saffig, unter deren Leitung die Wohngruppe stehen würde, hatten sich von der Infoveranstaltung nach eigenen Angaben erhofft, dass offene Fragen und Bedenken geklärt werden könnten. Denn seitdem die Pläne für eine Wohngruppe für Forensik-Patienten der psychiatrischen Klinik Nette-Gut in Weißenthurm bekannt geworden sind, rumort es in der Gemeinde Saffig. Eine Bürgerinitiative hat sich gegründet und will die Unterbringung im Ort verhindern.

Wohngruppe zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft

Das geplante Projekt soll zwölf Menschen im Maßregelvollzug die gesellschaftliche Wiedereingliederung erleichtern. Konkret gehe es um straffällig gewordene Personen, die nach Prüfung ihrer Schuldfähigkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung durch ein Gericht in den Maßregelvollzug der Klinik Nette-Gut eingewiesen worden waren, sagte ein Sprecher der Barmherzigen Brüder dem SWR. Für ihre Taten sind sie dabei laut Strafgesetzbuch (StGB, §§ 20 und 21) aber nur vermindert oder nicht schuldfähig.

Übersicht einiger Gebäude der Barmherzigen Brüder in Saffig mit Blick auf das Peter-Friedhofen-Haus und das Josef-Otten-Zentrum, in dem die Wohngruppe untergebracht werden soll. Barmherzige Brüder Saffig/André Grahl Luftbild

Wenn nach einer vorherigen mehrstufigen und fachlichen Prüfung solcher Patienten festgestellt werde, dass von diesen keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ausgehe, könnten sie aus dem Maßregelvollzug in eine solche Wiedereingliederung und Beurlaubung aus dem geschlossenen Maßregelvollzug kommen - aber nur dann, so der Sprecher.

Zusammenarbeit mit Nette-Gut in Weißenthurm gibt es seit Jahren

Solche Wiedereingliederungen von sogenannten Forensik-Patienten gebe es in Zusammenarbeit mit der Klinik Nette-Gut bereits seit mehr als 15 Jahren, teilten die Barmherzigen Brüder mit. Bereits jetzt würden einzelne Patientinnen und Patienten begleitet, sowohl mit Wohnangeboten als auch in der Teilhabe am Arbeitsleben.

Was ist der "Maßregelvollzug" überhaupt? In den Maßregelvollzug kommen Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung, Sucht oder mangelnder Intelligenz eine Straftat begangen haben und für schuldunfähig erklärt wurden. Sie wurden anschließend von einem Gericht in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. Der Maßregelvollzug hat die Aufgabe, die Bevölkerung vor weiteren Straftaten dieser Menschen zu bewahren. Das soll mit verschiedenen Therapien gelingen. Ziel ist es, die verurteilten Täter auf ein straffreies Leben danach vorzubereiten. (Quelle: Landschaftsverband Westfalen-Lippe)

"Die Alternative wäre, dass die Menschen in ihren eigenen vier Wänden leben", so der Sprecher. "Dort sind die Menschen zwar in Begleitung, es besteht aber die Möglichkeit, dass sie dort schneller wieder in ihr vorheriges soziales Milieu zurückfallen, als in einer gezielten Wiedereingliederungs-Einrichtung mit permanenter Betreuung." Auch deshalb halte man die Wiedereingliederung unter fachlicher Betreuung und Begleitung für sinnvoll und zielführend.

Bürgerinitiative aus Saffig ist gegen die Wohngruppe

Die Bürgerinitiative "Sicheres Saffig" (BISS) sieht das offenbar anders. Sie hat sich im November nach öffentlichem Bekanntwerden der Pläne gegründet. Ihr Ziel ist es, "die Unterbringung von Patienten aus dem Nette-Gut in den Räumlichkeiten der Barmherzigen Brüder zu verhindern", wie sie auf ihrer Facebook-Seite schreibt.

Ein Sprecher der Initiative sagte dem SWR vor der Infoveranstaltung am Dienstag, er befürchte, dass die Pläne für eine Wohngruppe das jahrzehntelange gute Miteinander im Ort, auch mit den Barmherzigen Brüdern und deren Klienten, gefährden könnten. Nach Ansicht der Initiative sei nicht öffentlich und ausreichend genug über das Projekt informiert worden. Deshalb hatte sie Flyer im Dorf verteilt und eine Unterschriftenaktion gestartet, um die Wohngruppe zu verhindern. Bei der Veranstaltung in der Von-der-Leyen-Halle am Dienstag rief die BI die Anwesenden spontan dazu auf, sich zu erheben, sollte man gegen die Wohngruppe sein. Daraufhin erhob sich der Großteil der rund 400 Anwesenden im Saal.

Barmherzige Brüder: Nehmen Sorgen und Bedenken ernst

Man nehme die Sorgen und Bedenken der Menschen in Saffig sehr ernst und könne diese auch nachvollziehen, sagte ein Sprecher der Barmherzigen Brüder dem SWR im Vorfeld des Infoabends. Deshalb habe man von Beginn an das Gespräch mit der Gemeinde gesucht. Dies sei auch aufgrund des jahrzehntelangen guten Miteinanders im Dorf geschehen. Nach Bekanntwerden der Bedenken im Ort hatten die Barmherzigen Brüder im Internet öffentlich über ihre Pläne informiert .

Das bestätigte auf SWR-Anfrage auch die Ortsgemeinde. Ortsbürgermeisterin Simone Röttgen (FWG) sagte, im Januar 2024 seien die Barmherzigen Brüder noch unter ihrem Vorgänger von sich aus auf die Gemeinde zugekommen. Es habe dann in mehreren, nicht-öffentlichen, runden Tischen gemeinsam mit Vertretern der Ratsfraktionen Gespräche dazu gegeben.