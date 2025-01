Großeinsatz in Kindsbach

In Kindsbach im Kreis Kaiserslautern hat am Dienstagabend ein Haus in Flammen gestanden. Eine Frau ist nach Angaben der Polizei gestorben.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. In dem Einfamilienhaus in der Nähe der Kaiserstraße lebten zwei Menschen. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, stand das Haus in Vollbrand und eine Person wurde zu diesem Zeitpunkt vermisst, berichtet die Rheinpfalz. Lange Zeit sei unklar gewesen, um wen es sich bei der Person handelte. Einsatzkräfte bergen Frau tot aus Haus im Kreis Kaiserslautern Die Polizei teilte dem SWR mit, dass bei dem Feuer eine 31-jährige Frau ums Leben gekommen ist. Sie wurde tot in dem Gebäude gefunden. Es habe Stunden gedauert, bis die Flammen gelöscht werden konnten. Warum das Feuer ausgebrochen ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Das wird jetzt ermittelt. Das Haus sei etwas älter. Der Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Nachbarhäuser müssen wegen des Feuers geräumt werden Wegen des Feuers mussten fünf Häuser in der näheren Umgebung evakuiert werden, zehn Menschen waren davon betroffen. Die Feuerwehr hat laut Polizei aber verhindern können, dass die Flammen übergriffen. Eine Person musste wegen Atemwegsreizungen vorsorglich ins Krankenhaus. Mehrere Feuerwehren aus dem Kreis Kaiserslautern im Einsatz Fast 100 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen waren im Einsatz - sie kamen aus Landstuhl, Hauptstuhl, Kindsbach, Bann, Mittelbrunn und Queidersbach. Auch die Feuerwehr aus Kaiserslautern war vor Ort. Wegen des Einsatzes war die Kaiserstraße in Kindsbach mehrere Stunden voll gesperrt.