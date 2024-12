Wegen hoher Gema-Gebühren gibt es Streit um Musik auf Weihnachtsmärkten, ein DFB-Pokal-Kracher am Abend und Frost in den Nächten. Das und mehr in unserem RLP-Newsticker am Morgen!

9:56 Uhr Weihnachtsmärkte sind vielen von euch zu teuer geworden Das werden die Weihnachtsmarkt-Betreiber aber gar nicht gerne sehen: Unsere Abstimmung zeigt, dass die Mehrheit von euch wegen der hohen Preise eher auf Leckereien auf dem Weihnachtsmarkt verzichtet! Gebrannte Mandeln, Glühwein und Co sind in der letzten Zeit ja nochmal deutlich teurer geworden. Das können oder wollen viele von euch nicht mehr mitgehen und verzichten lieber. Ich bin mal gespannt, welche Folgen das langfristig hat. ob es wohl bald weniger Weihnachtsmarktbuden gibt?

9:48 Uhr Wie geht es weiter mit Bus und Bahn? Der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd tagt. Okay, ich gebe zu, das klingt sterbenslangweilig. Könnte aber trotzdem ganz spannend werden, denn es geht darum, wie Züge und Busse in vielen Teilen von Rheinland-Pfalz in Zukunft fahren sollen. Denn es gibt sehr viele Probleme: Personalmangel, gestiegene Energiekosten, marode Bahnstrecken. Werden Strecken gestrichen? Wird eine alte Bahnstrecke wieder aktiviert? Steigen die Preise? All das wird dort heute angesprochen. Man darf also gespannt sein, trotz des langweiligen Namens... Sendung am Di. , 3.12.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:35 Uhr Neues Lagezentrum für Katastrophenfälle in Koblenz eingeweiht Ich habe mal nachgezählt, der Mensch auf dem Bild in diesem Artikel hat 14 Bildschirme vor sich! Und das ist auch gut so, denn er arbeitet im neuen Lagezentrum in Koblenz, das gerade eingeweiht wurde. Koblenz Mögliche Gefahren für Menschen in Rheinland-Pfalz im Blick Im Katastrophenfall hilft das neue Lagezentrum in Koblenz In Koblenz ist am Montagnachmittag ein neues Lagezentrum offiziell in Betrieb gegangen, das in Zukunft der Mittelpunkt des Katastrophenschutzes im Land sein soll. 19:30 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Es soll dabei helfen, in Katastrophenfällen im Land schnell und koordiniert zu reagieren. Das neue Lagezentrum ist nach Angaben der Landesregierung das Herzstück des neuen Landesamtes für Brand- und Katastrophenschutz. Dieses soll zum 1. Januar 2025 am Standort der bisherigen Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie in Koblenz an den Start gehen.

9:09 Uhr Ihr liebt Schokolade! 2,6 Tafeln Schokolade essen wir alle im Schnitt pro Woche! Sagt zumindest das Statistische Bundesamt, das sind über 13 Kilo im Jahr. Ich würde das mal als gute Nachricht werten, denn Schokolade ist einfach lecker und macht glücklich! Was nicht so glücklich macht, sind die Preise. Und damit meine ich nicht die überteuerte Dubai-Schokolade, sondern die Rohstoffe. Vor allem Kakao ist massiv teurer geworden in den letzten Monaten. Das liegt vor allem an Missernten in Afrika, wo der meiste Kakao angebaut wird. Es könnte also sein, dass es nächstes Jahr etwas weniger Schokolade für uns alle gibt. Aber ich könnte auch mit 2 Tafeln pro Woche auskommen. Gerade so.

8:58 Uhr Steine im Erdreich verantwortlich für Stromausfall in Bad Kreuznach Am Sonntag war es in Teilen von Bad Kreuznach und umliegenden Gemeinden zappenduster - der Strom war für mehrere Stunden weg. Ärgerlich für alle, die betroffen waren. Jetzt gibt es wenigstens eine Erklärung dafür. Die Stadtwerke Bad Kreuznach gehen davon aus, dass Steine im Erdreich die Isolierung zweier Kabel beschädigt haben könnten. Dadurch gab es dann zwei Kurzschlüsse und den Stromausfall. Bad Kreuznach Durch Steine beschädigt Ursache für Stromausfall in Bad Kreuznach waren defekte Kabel Am Sonntagmorgen waren Stadtteile von Bad Kreuznach und Teile der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach mehrere Stunden ohne Strom.

Schuld waren defekte Stromkabel. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Di. , 3.12.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

8:44 Uhr Das geschah an einem 3. Dezember sonst noch... 1992: Der Ingenieur Neil Papworth verschickt die weltweit erste Kurzmitteilung (SMS) mit dem Text "Merry Christmas" von einem PC an ein Orbitel TPU 901 Mobiltelefon im britischen Vodafone-Netz. 1989: Im Zuge der Wende und friedlichen Revolution in der DDR treten der Generalsekretär Egon Krenz, das Politbüro und das ZK der SED geschlossen zurück. Sie reagieren damit auf den Protest tausender Bürgerinnen und Bürger vor dem Gebäude des Zentralkomitees. 1965: Die Beatles veröffentlichen ihr sechstes Album Rubber Soul. Es gilt als künstlerischer Wendepunkt, weil die Beatles die vielfältigen Möglichkeiten der Aufnahmetechnik entdeckten und zunehmend selbst über die Technik im Studio bestimmten.

8:29 Uhr Keine Chorauftritte auf Koblenzer Weihnachtsmarkt In Koblenz sind alle Chorauftritte auf dem Weihnachtsmarkt kurzfristig abgesagt worden. Als Grund nannte die Koblenz Touristik, dass die Gema Gebühren im fünfstelligen Bereich fordere. In den vergangenen Jahren habe es einen Rahmenvertrag des Chorverbandes Rheinland-Pfalz mit der Gema gegeben. Doch in diesem Jahr habe die Gema das aufgrund eines Gerichtsurteils abgelehnt und die Gebühren neu festgelegt. Damit fällt auch der für heute geplante "klingende Adventskalender" aus. Aus Protest veranstalten die Chöre aber am Abend auf dem Görres-Platz einen stummen Chor. Auftritte gestrichen Protest mit schweigendem Chor Hohe GEMA-Gebühren - stummer Protest der Koblenzer Chöre Symbolisch haben sich Sängerinnen am Dienstagabend in Koblenz den Mund verklebt - um schweigend gegen hohe GEMA-Gebühren für Chor-Auftritte auf dem Weihnachtsmarkt zu protestieren.

7:31 Uhr Heute Abend Knallerspiel im DFB-Pokal Okay, Mainz 05 und der FCK sind im DFB-Pokal leider nicht mehr dabei. Aber heute Abend steigt ein Spiel, das für alle Fußball-Fans ein Leckerbissen ist: Im Achtelfinale muss der amtierende Deutsche Meister Bayer Leverkusen beim Rekordmeister Bayern München ran. Anpfiff ist um 20:45 Uhr. Die ARD überträgt live! Einen Überblick über alle Partien findet ihr hier .

7:16 Uhr Mainzer Uni-Medizin rechnet weiter mit großen Verlusten 100 Millionen Euro Verlust wird die Uni-Medizin in Mainz im nächsten Jahr wahrscheinlich machen! Das hat das Gesundheitsministerium mitgeteilt. Einfach mal zur Einordnung ein bisschen Rechnerei am frühen Morgen, um zu erfassen, wie viel 100.000.000 Euro sind: - Ein Turm mit 1€-Stücken wäre 193 Kilometer hoch und würde ins Weltall reichen

- Die gleiche Menge an 1€-Stücken würde 750 Tonnen wiegen und müsste mit etwa 20 großen Lastwagen transportiert werden.

- Um den Verlust auszugleichen, müsste jeder Mensch, der in Mainz wohnt, etwa 500 Euro zahlen. Sendung am Di. , 3.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:03 Uhr Bezahlkarte für Geflüchtete sorgt für Streit Die Bezahlkarte für Geflüchtete gibt es in manchen Kommunen schon, andere haben geplant, sie einzuführen. So wie zum Beispiel Trier. Das Bündnis aus CDU, Grünen und FDP hat sich dafür ausgesprochen. Aber: Es regt sich Widerstand. Der Verein „Buntes Trier“ sieht in der Karte eine übergriffige Kontrolle, wofür Geflüchtete Geld ausgeben dürfen. Auch Geflüchtete hätten ein Grundrecht auf freie Entfaltung, sagt der Verein zusammen mit anderen in einer Petition. Sie sollten selbst entscheiden dürfen, wofür sie das Geld verwenden. Außerdem gebe es viele Läden oder beispielsweise Flohmärkte, wo man mit einer Bezahlkarte nicht weiterkomme. Es dürfe nicht darum gehen, das Leben von Geflüchteten zu verschlechtern, um Wut und Frust mancher Menschen zu besänftigen. Sendung am Di. , 3.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

6:46 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Brüssel beginnt das Nato-Außenministertreffen. Daran wird erstmals auch der neue ukrainische Außenminister Andrij Sybiha teilnehmen. Dabei soll es unter anderem um die Lage an der Front sowie den aktuellen Unterstützungsbedarf der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland gehen. Die ukrainischen Truppen sind derzeit vor allem in der Ostukraine stark unter Druck und müssen nahezu täglich Positionen aufgeben. In Straßburg entscheidet der Europarat über den Schutzstatus des Wolfes. Die EU-Staaten hatten im September beantragt, den Schutzstatus abzusenken und die Berner Konvention entsprechend zu ändern. Darüber entscheidet nun ein Komitee des Europarats. In Rheinland-Pfalz wurde kürzlich ein erster Wolf zum Abschuss freigegeben. Heute ist der Internationale Tag für Menschen mit Behinderungen. Die Vereinten Nationen hatten diesen Tag in einer Resolution am 14. Oktober festgelegt. Ziel ist es, die Öffentlichkeit für die Belange und Leistungen beeinträchtigter Menschen zu sensibilisieren. Ein Beispiel: In ganz Rheinland-Pfalz gibt es nur 23 Dolmetscher für Gebärdensprache. Viele Veranstaltungen bleiben für Gehörlose daher unzugänglich.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Landesregierung tagt heute ausnahmsweise mal nicht in Mainz, sondern auswärts in Brüssel. Anschließend führt die Landesregierung Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der europäischen Institutionen sowie den deutschen Botschaftern bei der Nato und der EU, bevor sich Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (CDU), austauschen wird. In Mainz kommt am Nachmittag der Ausschuss für Landwirtschaft und Weinbau im Landtag Rheinland-Pfalz zusammen. Bei dem Treffen geht es unter anderem um den aktuellen Stand zur Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Rheinland-Pfalz. Statt klingendem Adventskalender gibt es auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt am Abend nur einen stummen Chor. Um auf die Gebührenerhebung, insbesondere auf Weihnachtsmärkten aufmerksam zu machen, veranstalten die Chöre an dem eigentlichen Auftakttermin ihren stummen Protest. Damit wollen sie ein Zeichen setzen für Chöre, Musikschaffende und Kulturschaffende, die von solchen Regelungen betroffen sind. Denn aus Sorge vor den Gema-Gebühren wurden jetzt alle Veranstaltungen abgesagt.

6:01 Uhr So wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Das wechselhafte Wetter und das Auf und Ab der Temperaturen setzen sich fort: Am Vormittag gibt es freundliche Momente, nachdem der Regen abgezogen ist. Der Himmel ist wechselnd bewölkt, hier und da kommt die Sonne raus. Die Temperaturen steigen auf vier bis acht Grad. In den nächsten Tagen gibt es nachts wieder leichten Frost und tagsüber einzelne Schauer, so Wetterexperte Sven Plöger. Am Freitag kommt deutlich mildere Luft und neuer Regen zu uns. Video herunterladen (28,1 MB | MP4)