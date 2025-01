per Mail teilen

Black Friday, Black Week und Cyber Monday – überall wird mit Rabatten geworben. Inzwischen gibt es auch den "Travel Tuesday", an dem es Schnäppchen für Reisen geben soll.

Woher der "Travel Tuesday" kommt und ob es sich an diesem Tag wirklich lohnt, eine Reise zu buchen, erfahrt ihr hier.

Was ist der "Travel Tuesday"?

Das ist mal wieder ein Marketingbegriff, der aus Nordamerika zu uns herübergeschwappt ist. Dort hat sich der Dienstag nach Thanksgiving zu einem Tag herauskristallisiert, an dem Reiseveranstalter verstärkt Rabatte auf Flüge und Hotels anbieten.

Und diesen Tag nutzen US-Amerikaner und Kanadier offensichtlich auch verstärkt zum Buchen. Hier in Deutschland wird der Begriff zwar teilweise auch genutzt – aber er reiht sich einfach in die Black Week ein und sticht da nicht besonders hervor. Es wird einfach eine ganze Woche lang mit Rabatten geworben – auch auf Reisen.

Lassen sich in der Black Week auch bei Reisen gute Schnäppchen machen?

Da wäre ich vorsichtig. Denn bei einer Reise ist es deutlich schwieriger, Preise zu vergleichen, als bei anderen Sachen. Nehmen wir mal eine Hose oder ein Parfum: Da kann ich den Hersteller und den Namen oder das Modell in mehrere Preissuchmaschinen eingeben und vergleichen – und ich kann mir auch anschauen, wie sich der Preis übers Jahr entwickelt hat. Das hilft beim Entscheiden.

Bei Reisen ist es viel schwieriger, so einen Überblick zu kriegen. Die Preise ändern sich deutlich öfter und auch bei den Leistungen muss man ganz genau hinschauen.

Worauf muss ich beim Buchen meiner Reise achten?

Wer jetzt buchen will, sollte genau schauen, wie unterscheiden sich die verschiedenen Angebote? Und kriege ich wirklich dasselbe? Bei einer Flugreise ist zum Beispiel der Abflughafen und die geplante Uhrzeit des Abflugs ein Kriterium.

Dann ist bei einem Anbieter vielleicht der Transfer zum Hotel dabei, beim anderen nicht – oder Veranstalter X bietet das Hotelzimmer mit Meerblick an, bei Veranstalter Y steht nichts davon. So kann man sich zumindest sicher sein, dass man bei der aktuellen Auswahl das beste Preisleistungsverhältnis heraussucht.

Aber noch besser wäre es, über eine gewisse Zeit lang den Markt zu scannen – um zu wissen: Was ist überhaupt ein realistischer Preis für meine gewünschte Reise? Sonst erkenne ich ja auch nicht, was ein gutes und was ein weniger gutes Angebot ist.

Bei Reisen ist es oft besser, länger im Voraus zu planen, wenn alle Anbieter noch Kontingente haben. Die Black Week kann man jedenfalls guten Gewissens verstreichen lassen. Denn die nächsten Rabatte sind ja schon absehbar, unter anderem zum Nikolaustag am 6. Dezember.