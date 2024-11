Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss! Und zack, ist schon wieder 10 Uhr und vor allem - WOCHENENDE! Vielen Dank, dass ihr mich heute durch den Morgen begleitet habt. Am Montag ist Susan Reindl für euch hier am Start und bringt euch die Nachrichten des Tages. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen ersten Advent! Macht's gut.

9:50 Uhr Neue 360 Grad-Folge: Leben im reichen Ingelheim Ingelheim ist eine der reichsten Städte Deutschlands. Eine neu gestaltetes Stadtzentrum, Kunst auf Verkehrskreiseln und sehr gepflegte historische Gebäude prägen das Stadtbild. Dazu vergünstigte Schwimmbadeintritte und öffentliche Sportstätten für alle in der Stadt. Ingelheim leistet sich einiges, was andere Städte nicht können. Dank guter Gewerbesteuereinnahmen, vor allem durch den Pharmariesen Boehringer Ingelheim. 360 Grad-Host Marvin möchte von den Leuten der Stadt wissen: Wie lebt es sich in einer reichen Stadt? Und gibt es auch Schattenseiten? Was die Menschen geantwortet haben, könnt ihr euch hier anschauen: Wie ist das Leben für Arm und Reich in einer sehr reichen Stadt ? | SWR Aktuell 360 Grad

9:40 Uhr "Problemwolf" zum Abschuss freigegeben In Rheinland-Pfalz ist der erste Wolf zum Abschuss freigegeben worden. Ein im Westerwald als Problemtier in Erscheinung getretener Wolfsrüde dürfe getötet werden, so das Umweltministerium. DNA-Tests hätten bewiesen, dass der Wolf "GW1896m" im Westerwald zweimal einen Schutzzaun überwunden und Weidetiere gerissen habe. Neuer Liebling im Landauer Zoo: GNUDOLPH

9:25 Uhr Das ist am 29. November sonst passiert... 1929: Erster Flug über den Südpol. Der US-Amerikaner Richard Evelyn Byrd fliegt als erster Mensch über den Südpol. 1970: Der erste "Tatort" wird im NDR ausgestrahlt! Der Titel der ersten Folge lautete "Taxi nach Leipzig". Gedreht wurde in Hannover. 2009: Ruanda tritt dem Commonwealth of Nations bei. Damit ist das Land erst der zweite Mitgliedsstaat, der ohne vorhergehende koloniale Beziehungen zu Großbritannien der Vereinigung beitritt.

9:10 Uhr Vermisste 50-Jährige aus Koblenz ist tot Wochenlang ist in Koblenz nach einer 50-jährigen Frau aus dem Stadtteil Güls gesucht worden. Jetzt wurde ihre Leiche gefunden. Auf einem freien Gelände oberhalb des Stadtteils Metternich habe ein Spaziergänger in einem Busch die Leiche der Vermissten gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen der Kripo und auch die rechtsmedizinische Untersuchung hätten keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Nach der 50-Jährigen war seit dem 21. Oktober gesucht worden. Ihre Familie hatte in der Stadt an vielen Stellen Plakate aufgehängt mit der Bitte, bei der Suche nach der Vermissten zu helfen.

8:50 Uhr A3 Richtung Frankfurt am Wochenende gesperrt Habt ihr Reise- oder Ausflugspläne mit dem Auto am Wochenende? Solltet ihr Richtung Norden aufbrechen, müsst ihr euch auf dem Heimweg unter Umständen auf Umleitungen einstellen: Die Autobahn 3 wird von heute Abend, 22 Uhr, bis Montag um 5 Uhr südöstlich von Bonn in Richtung Frankfurt gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Anschlussstelle Siebengebirge und Bad Honnef/Linz. Der Fernverkehr soll auf die linke Rheinseite ausweichen über die A61.

8:25 Uhr Deutschland und die Welt Anlässlich des Rabatt-Tages Black Friday wollen laut Gewerkschaften etwa 1.200 Amazon-Beschäftigte aus Deutschland mit Kollegen aus den USA, Schweden, Großbritannien und Italien am Verteilzentrum in Bad Hersfeld streiken. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entzündet die Lichter am Weihnachtsbaum vor dem Schloss Bellevue in Berlin, begleitet von Adventsliedern, gesungen von Schülerinnen und Schülern einer Berliner Grundschule. Auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, beginnt heute die Skisaison. Für einen Tag Skispaß müssen Wintersportler in diesem Jahr 66 Euro für den Skipass bezahlen. Das erste offene Skigebiet in Deutschland ist die Zugspitze dieses Jahr nicht. Winterberg im Sauerland startete bereits vor zwei Wochen mit Kunstschnee in die Saison.

8:10 Uhr Jugendlicher aus Kreis Mainz-Bingen soll Anschlag geplant haben Diese Meldung erreichte uns gestern Mittag: Ermittler haben in Rheinland-Pfalz einen Jugendlichen verhaftet. Er wird verdächtigt, Pläne für einen islamistischen Anschlag geschmiedet zu haben. Die Festnahme fand bereits am Dienstagabend statt. Der Verdächtige soll einen Anschlag mit selbstgebauten Rohrbomben geplant haben. Dazu habe er sich im Internet eine Anleitung zur Herstellung solcher Bomben beschafft. Über das mögliche Ziel des geplanten Anschlags wurde nichts bekannt. Die Generalstaatsanwaltschaft hat sich bisher auch nicht weiter zur Identität des Tatverdächtigen geäußert. Nach SWR-Informationen stammt er aus Bingen.

7:50 Uhr 📷 Eure Fotos vom Weihnachtsmarkt Gestern hat nun auch in der Landeshauptstadt Mainz der Weihnachtsmarkt eröffnet. Wart ihr dieses Jahr schon auf einem Weihnachtsmarkt und habt einen Glühwein, Punsch oder Ähnliches getrunken? Dann schickt mir doch gerne eure schönsten Fotos vom Weihnachtsmarkt! Schickt uns eure Fotos

7:40 Uhr Umfrage: Geht ihr auf Schnäppchenjagd an Black Friday? Heute ist Black Friday. Der Einzelhandelstrend ist seit Jahren auch in Deutschland populär, viele Läden und Online-Shops locken mit Rabatten, manche bereits seit Wochen - und nennen es dann "Black Weeks". Wie sieht's bei euch aus, habt ihr vor, das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu besorgen? Die Abstimmung ist bereits beendet. Geht ihr an Black Friday auf Schnäppchenjagd? Jetzt erst? Die ersten Schnapper sind bereits gemacht! 10,5%

Aber klar, das ein oder andere Schnäppchen wird drin sein. 7,9%

Eher nicht. 28,9%

Auf gar keinen Fall mache ich bei diesem Mumpitz mit. 52,6% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:10 Uhr Zweite Liga: FCK heute zu Gast bei Schalke 04 Und nochmal Fußball, jetzt aber Zweite Bundesliga. Da kommt es heute zu einem echten Klassiker: Der 1. FC Kaiserslautern zu Gast bei Schalke 04. "Das ist einfach ein richtig geiles Duell in der 2. Liga, wovon man als Kind geträumt hat", sagt FCK-Spieler Florian Kleinhansl. Die Pfälzer könnten sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Der Gegner aus Gelsenkirchen steht in der Tabelle nur auf Rang 13 und holte in den bisherigen 13 Partien sieben Punkte weniger als die Roten Teufel. Unterschätzen sollten die Pfälzer die Schalker aber nicht.

6:40 Uhr And the Kleinkunstpreis goes to... Der Deutsche Kleinkunstpreis ist eine begehrte Auszeichnung. Jetzt stehen die Sieger 2025 fest. Wie das Unterhaus Mainz mitteilt, geht die Auszeichnung im Bereich Kabarett an Sarah Bosetti. In der Kategorie Musik wird der Liedermacher Falk geehrt und in der Kategorie Stand-Up die Künstlerin Filiz Tasdan. Das Duo "Zärtlichkeiten mit Freunden" aus Sachsen gewinnt in der Kategorie Kleinkunst. Der Förderpreis der Stadt Mainz geht an Teresa Reichl und der Ehrenpreis des Landes an Bernd-Lutz Lange. Der Deutsche Kleinkunstpreis gilt als bedeutendste Auszeichnung der verschiedenen Kleinkunst-Genres in der Bundesrepublik und ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Ert wird im März in Mainz verliehen.

6:30 Uhr Verdacht von Afrikanischer Schweinepest im Rhein-Hunsrück-Kreis Die Afrikanischen Schweinepest ist mittlerweile bis an den Mittelrhein gelangt. Zwischen Boppard und Spay ist ein Wildschweinkadaver am Rhein gefunden worden, der offenbar mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert ist. Die endgültige Bestätigung steht noch aus. Davon hängt auch ab, welche Maßnahmen noch ergriffen werden müssen. Mehr Infos gibt es im Artikel.

6:20 Uhr 🚗 Der Blick auf die Straßen Freie Fahrt oder Stau auf dem Weg zur Arbeit? Alle aktuellen Verkehrsmeldungen gibt es bei uns in der Übersicht: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:05 Uhr Die Wetteraussichten für RLP: Unten Nebel, oben Sonne Rheinland-Pfalz kommt unter den Einfluss einer sogenannten "Absinkinversion". Heißt, laut SWR-Wetterexperte Stefan Laps, dass Luft von oben absinkt, sich dabei erwärmt und gleichzeitig auf kalte Luft vom Boden trifft. Dadurch kommt es in den tieferen Lage zu Nebel, im Bergland scheint dagegen die Sonne. Video herunterladen (28,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Es ist Black Friday, ein aus den USA stammendes Shopping-Phänomen, das sich längst auch in Rheinland-Pfalz breit gemacht hat. Heute und häufig auch schon an den Tagen davor - der sogenannten Black Week - locken viele Einzelhändler, vor Ort aber auch online, mit Schnäppchen-Angeboten in der Vorweihnachtszeit. Die Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern in Bad Neuenahr-Ahrweiler endet heute. Ein Thema der Tagung waren die Lehren für den Hochwasserschutz aus der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021.