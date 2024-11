Vermisste 50-Jährige aus Koblenz ist tot

per Mail teilen

Wochenlang ist in Koblenz nach einer 50-jährigen Frau aus dem Stadtteil Güls gesucht worden. Jetzt wurde ihre Leiche gefunden.

Auf einem freien Gelände oberhalb des Stadtteils Metternich habe ein Spaziergänger in einem Busch die Leiche der Vermissten gefunden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen der Kripo und auch die rechtsmedizinische Untersuchung hätten keine Hinweise auf Fremdverschulden ergeben. Vielmehr sei von einer medizinischen Todesursache auszugehen.

Familie hatte Such-Plakate aufgehängt

Nach der 50-Jährigen war seit dem 21. Oktober gesucht worden. Sie befinde sich in einer psychischen Ausnahmesituation und brauche Hilfe, teilte die Polizei damals mit. Ihre Familie hatte in der Stadt an vielen Stellen Plakate aufgehängt mit der Bitte, bei der Suche nach der Vermissten zu helfen.