Die Jugendliche war am 18. September aus ihrer Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler verschwunden. Die Polizei hat sie nach eigenen Angaben Dienstagabend in Aschaffenburg gefunden.

Nach Angaben der Polizei wurde die 15-Jährige im Anschluss an

die Mutter übergeben. Vor über einem Monat verschwand die Jugendliche aus dem Internat in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie wohnt aber eigentlich in Freiburg im Breisgau. Die Polizei bittet um Verständnis, dass sie sonst nichts weiter zu den näheren Umständen bekannt gibt.