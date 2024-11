Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:53 Uhr Rudolph, the red nosed Reindeer? Nein, eher: Gnudoph, the red nosed Gnu-Fohlen! Der Landauer Zoo hat nämlich vor sechs Wochen Nachwuchs bekommen. Das kleine Gnu ist inzwischen der Liebling im Landauer Zoo - auch wegen seines kuriosen Namens. Video herunterladen (55,2 MB | MP4)

9:43 Uhr 🚆 Zugausfälle in der Südpfalz Im Bahnverkehr in der Südpfalz fallen die Züge zwischen Winden und Weißenburg aus. Die Deutsche Bahn hat dem Zweckverband ÖPNV mitgeteilt, dass die Ausfälle bis zum 3. Dezember andauern werden. Es gebe eine Störung an der Leit- und Sicherheitstechnik. Sendung am Do. , 28.11.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:39 Uhr 🐈 Stadt Mainz verhängt kein Böllerverbot in der Nähe des Tierheims Im Mainzer Stadtrat wurde gestern in einer aktuellen halben Stunde nochmals darüber diskutiert, warum die Stadt das Böllern rund um das Mainzer Tierheim und den Wildpark nicht verbieten kann. Laut Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) sind solche Verbotszonen rechtlich unzulässig und könnten juristisch nicht vertreten werden. Sendung am Do. , 28.11.2024 8:25 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

📖 Was war los am 28. November des Jahres...

In Norwegen wird ein Beitritt zur EU mit 46,5 Prozent Ja-Stimmen im zweiten Volksentscheid wiederholt abgelehnt. Insgesamt hatten sich 79,2 Prozent der Wahlberechtigten am Entscheid beteiligt. 1989: Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) stellt sein "Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas" im Bundestag vor. Er überrascht damit nicht nur Opposition und Koalitionspartner, sondern auch die eigenen Unionskollegen und -kolleginnen sowie die Westmächte. Obwohl der Mauerfall bereits über zwei Wochen zurückliegt, hatte sich die Bundesregierung zur Frage der Wiederherstellung der deutschen Einheit bisher nur sehr zurückhaltend geäußert.

Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) stellt sein "Zehn-Punkte-Programm zur Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas" im Bundestag vor. Er überrascht damit nicht nur Opposition und Koalitionspartner, sondern auch die eigenen Unionskollegen und -kolleginnen sowie die Westmächte. Obwohl der Mauerfall bereits über zwei Wochen zurückliegt, hatte sich die Bundesregierung zur Frage der Wiederherstellung der deutschen Einheit bisher nur sehr zurückhaltend geäußert. 1924: Der Roman "Der Zauberberg" von Thomas Mann wird veröffentlicht. Die Idee zu seinem Buch bekommt Mann bei einem Besuch in einer Kureinrichtung in Davos, wo er 1912 seine Frau Katja besucht. Er möchte eigentlich nur eine kurze und amüsante Novelle über hochmütige Mediziner und Kranke, die sich alle möglichen Symptome einbilden, schreiben. Doch das Buch wächst über die Jahre und wird letzten Endes ein 1.000 Seiten dicker Roman.

9:22 Uhr 📝 JVA Diez druckt Unterlagen für Bundestagswahl Die Insassen der Justizvollzugsanstalt in Diez sollen die Wahlunterlagen für die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 drucken. Das sind insgesamt Formulare für etwa drei Millionen Wahlberechtigte in Rheinland-Pfalz. In der JVA Diez gibt es eine Druckerei, in der die Insassen mit Profis zusammenarbeiten. Sie sollen die Umschläge oder Merkblätter für die Bundestagswahl drucken. Es soll bereits Mitte Dezember losgehen. Auch für die Kommunalwahlen wurden hier Druckaufträge erledigt. Sendung am Do. , 28.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

9:01 Uhr 🌲 Schulkinder pflanzen Bäume Ab 10 Uhr pflanzen Schulkinder der 8. Klasse der IGS in Niedermohr (Kreis Kaiserslautern) 500 Bäume. 500 weitere sollen später folgen. Konkret werden diese Baumarten gepflanzt: Spitzahorn, Esskastanie, Speierling und Vogelkirsch-Bäume. Bei der Pflanzaktion werden auch Förster dabei sein, um den Schülerinnen und Schülern zu erklären, worauf beim Aufforsten geachtet werden sollte. Wie die Organisatoren der Aktion mitteilten, mussten in dem Waldstück zuletzt viele erkrankte Bäume gefällt werden. In dem Waldstück hätten zuletzt zudem ausschließlich Fichten gestanden. Sendung am Do. , 28.11.2024 8:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:47 Uhr 🎁 Weihnachtliche Hilfsaktion der Johanniter Auch in der Region Trier sammelt die Johanniter-Unfallhilfe Hilfspakete für bedürftige Menschen. Schulen aus der Region haben sich bereits an der Aktion beteiligt und Hilfspakete gepackt. Die Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln werden an bedürftige Menschen in osteuropäischen Ländern wie Albanien, Bosnien, Bulgarien, Rumänien, der Ukraine und Moldau verteilt. Die Pakete landen aber nicht nur im Ausland: Auch in Deutschland gibt es bedürftige Menschen, für die solche Pakete gepackt werden. Bis zum 13. Dezember können Hilfspakete abgegeben werden. Sammelstellen wurden unter anderem in Trier-Ehrang, Konz, Hermeskeil und Bitburg eingerichtet. Was genau in die Pakete gehört, könnt ihr hier nachlesen: Johanniter Weihnachtstrucker . Sendung am Do. , 28.11.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

8:36 Uhr 🌎 Der Blick auf Deutschland und die Welt Im Streit über die Abschöpfung sogenannter Überschusserlöse will das Bundesverfassungsgericht sein Urteil verkünden. Insgesamt 22 Betreiber von Ökostromanlagen hatten sich mit Verfassungsbeschwerden an die Karlsruher Richter gewandt. Ihre Klage richtet sich gegen die Regelung, einen Teil der Erlöse, die sie zwischen Dezember 2022 und Juni 2023 aus krisenbedingt hohen Strompreisen erzielt hatten, an die Netzbetreiber weiterreichen zu müssen, um die Endverbraucher zu entlasten. In Australien wird der Senat voraussichtlich die weltweit höchste Altersgrenze für die Nutzung Sozialer Medien beschließen. Künftig müssen Nutzer von TikTok, Instagram & Co mindestens 16 Jahre alt sein. Das australische Repräsentantenhaus hatte das Gesetz gestern mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. In den USA wird Thanksgiving gefeiert - das amerikanische Erntedankfest. Es gilt als das wichtigste Familienfest im Jahr, für viele noch wichtiger als Weihnachten. Gefeiert wird am vierten Donnerstag im November. Thanksgiving erinnert an die erste Ernte der ersten Siedler von Plymouth in Neuengland.

8:23 Uhr 🐟 Prozess um Fischsterben in Guldental Nach einem Fischsterben im Guldenbach im Kreis Bad Kreuznach muss sich heute ein Landwirt vor dem Amtsgericht verantworten. Er soll Wasser aus dem Bach abgeleitet haben. Laut SWR-Informationen sollen infolgedessen tausende Fische gestorben sein, da der Bach teilweise austrocknete. Das Wasser soll der Mann benutzt haben, um seine Fahrzeuge oder Geräte zu waschen. Sendung am Do. , 28.11.2024 7:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:10 Uhr Nachrichten aus der Region Trier: Matratzenbrand und Einbruch In Wiltingen (Kreis Trier-Saarburg) mussten am Mittwochabend vier Menschen nach einem Wohnhausbrand ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war eine Matratze in Brand geraten. Das Gebäude sei nicht beschädigt. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch unklar. In Prüm sind Unbekannte in ein Wohnhaus eingebrochen. Durch die Hintertür sind die Täter ins Haus gekommen. Ihre Beute umfasst unter anderem Schmuck. Die Polizei sucht nach Zeugen. Sendung am Do. , 28.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:57 Uhr 🚗 Straßensperrung bei Hochspeyer Ab 9 Uhr heißt es zwischen Fischbach und Hochspeyer auf der B48 wieder: Mehr Zeit einplanen und geduldig sein. Denn laut Landesbetrieb Mobilität werden am Gleisdreieck Hochspeyer zwei neue Eisenbahnbrücken eingehoben. Da die Brücken über die Bundesstraße führen, wird die Straße gesperrt. Auch die Verbindung zur B37 ist von der Straßensperrung betroffen. Grund für die neuen Brücken ist der Ausbau des Fuß- und Radwegs, der unter den Brücken verläuft. Die Bauarbeiten sollen bis Montag dauern. Sendung am Do. , 28.11.2024 6:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:45 Uhr Urteil wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung Noch ein Urteil - diesmal kommt es vom Landgericht Zweibrücken. Hier wurde ein Mann wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann - zusammen mit drei weiteren Männern - sein Opfer auf einen Parkplatz in Pirmasens gelockt und dort überfallen hat. Die Täter hatten ihr Opfer festgehalten, mit einer Machete auf ihn eingeschlagen und den Mann mit einer Pistole bedroht. Sie raubten ihm das Portemonnaie samt 200 Euro Bargeld sowie das Handy. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf, Schnittverletzungen und Prellungen. Sendung am Do. , 28.11.2024 6:25 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

7:37 Uhr 🎁 Umfrage: Was steht auf euren Weihnachtswunschzetteln? Für viele Kinder gehört es zur Weihnachtszeit fest dazu, für manche Erwachsene auch, wie ich hörte: Wunschzettel schreiben. Was steht auf eurem Zettel dieses Jahr? Mehrfachantworten sind möglich, heute ist alles drin. Die Abstimmung ist bereits beendet. Was steht auf eurem Weihnachtswunschzettel? Es konnten maximal 5 Antworten pro Abstimmung abgegeben werden. Zeit - mit den Liebsten oder auch für mich allein 44,1%

Technik bitte! Neues Smartphone, E-Book-Reader, Smartwatch - Hauptsache es leuchtet und piept 2,2%

Klassiker gern - Socken, ein Buch, Schlafanzug, Parfüm 10,8%

Am allerliebsten Selbstgemachtes mit Herz 10,8%

Mir ganz gleich, Weihnachten ist viel mehr als Geschenke 53,8% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:27 Uhr 🎄 Weihnachtsmarkt in Mainz wird eröffnet In Mainz liegt ab heute auch der Geruch von gebrannten Mandeln, Bratwürsten und Glühwein in der Luft: Ab 11 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt. Die offizielle Eröffnung ist um 17 Uhr vor der Krippe am Mainzer Dom. Auch in Landau startet heute erst der Weihnachtsmarkt. Wir haben euch hier die schönsten Weihnachtsmärkte zusammengefasst: Sendung am Do. , 28.11.2024 6:25 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

7:16 Uhr Bauernproteste im Ahrtal geplant Seit Mittwoch läuft im Ahrtal die 103. Umweltministerkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz. Auf dem Programm steht heute eine Exkursion durch das Ahrtal. Parallel dazu hat der Bauern- und Winzerverband eine Kundgebung angekündigt. Die Winzer und Landwirte wollen den Ministern und Ministerinnen zunächst ein Positionspapier übergeben. Darin fordern sie nach Angaben des Verbands, dass die Winzer an der Ahr besser in die Planungen für den Hochwasserschutz einbezogen werden sollen. Außerdem wollen sie sich dafür einsetzen, dass die Regulierungen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so bleiben wie sie sind, und dass Wölfe abgeschossen werden dürfen, wenn sie Landwirten mit Weidetieren Probleme machen. Sendung am Do. , 28.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

6:56 Uhr Urteil in Frankenthal: Kein Schadenersatz bei Echtzeit-Überweisungen Das ist bitter: Ein Ehepaar aus Neustadt war im Urlaub auf eine SMS von Betrügern reingefallen. Das Ehepaar hatte die Nachricht angeblich von der Tochter erhalten, die sie um Geld gebeten hatte. Sie gaben deshalb Zugangsdaten für eine spezielle Echtzeit-Überweisung frei und überwiesen per Handy-App insgesamt 6.000 Euro. Nach der Überweisung zweifelte das Paar an der Geschichte und rief die Tochter an - der Betrug flog auf. Leider zu spät. Das Paar ließ das Konto zwar direkt sperren, das Geld wurde aber dennoch überwiesen. Das Landgericht in Frankenthal urteilte jetzt: Die Bank muss keinen Schadenersatz zahlen. Denn bei Echtzeit-Überweisungen werde das Geld in Sekundenbruchteilen überwiesen. Im Übrigen habe das Paar grob fahrlässig gehandelt, weil es Zugangsdaten leichtfertig freigegeben habe, so das Gericht. Sendung am Do. , 28.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

6:42 Uhr 🎬 3,2,1 und Action! Hollywood sucht Schauspiel-Talente in Trier Von der Bühne im Einkaufszentrum in Trier auf die Leinwände von Hollywood?! Das ist gar nicht so abwegig, wie es sich vielleicht anhört. Denn gestern suchte ein waschechter Hollywood-Star in der Trier-Galerie schauspielerische Nachwuchstalente für einen US-Film. Der Auflauf war groß, klar. Aber schaut selbst: US-Schauspieler auf Talente--Suche in der Trier-Galerie

6:29 Uhr ⚽ Stuttgart verliert in Fußball Champions-League - Dortmund gewinnt Ich gestehe: Fußball geht nicht unbedingt an mich. Aber offenbar war gestern der fünfte Spieltag in der Fußball Champions-League - und das könnte doch einige von euch interessiert haben. Während Borussia Dortmund sein Spiel gestern Abend in Zagreb mit 3:0 gewinnen konnte, unterlag der VfB Stuttgart bei Roter Stern Belgrad mit 1:5. Damit bleibt der VfB in der unteren Tabellenhälfte und wäre aktuell nicht für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Meine Kolleginnen und Kollegen der Sportschau haben für euch die Stuttgarter Pleite zusammengefasst: Der VfB Stuttgart verliert in der Fußball Champions-League bei Roter Stern Belgrad

6:18 Uhr Schwerer Unfall auf B41 mit einem Toten Gestern Nachmittag ist es auf der B41 bei Bad Sobernheim zu einem schweren Unfall gekommen: Ein Transporter ist frontal mit einem Pkw zusammengeprallt. Dabei ist der Mitfahrer des Transporters ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde der Transporter-Fahrer schwer und zwei weitere Passagiere leicht verletzt. Die Bundesstraße 41 war für die Dauer der Unfallaufnahme unter anderem durch einen Gutachter und Bergungsarbeiten rund fünf Stunden lang komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Sendung am Do. , 28.11.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:05 Uhr Das Wetter: Heute sonnig und mild in RLP Heitere Aussichten für Rheinland-Pfalz: Heute zeigt sich in weiten Teilen des Landes die Sonne, wie SWR-Wetterexperte Stefan Laps gestern Abend in seiner Vorhersage erläutert hat. Einzig im Westerwald trüben Wolken das Bild, vereinzelt kann es dort regnen. Mit Höchsttemperaturen zwischen fünf und zehn Grad bleibt es im ganzen Land recht mild. Video herunterladen (23,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Finanzlage der rheinland-pfälzischen Kommunen ist angespannt. Das weiß auch der rheinland-pfälzische Rechnungshofpräsident Marcel Hürter. Er stellt heute den Kommunalbericht 2024 vor. Darin geht es um die Haushaltslage der Kommunen. Die Kassenprüfer haben sich die finanzielle Entwicklung der Kommunen angeschaut und werden bestimmt auch deutliche Worte gefunden haben. In welcher Beziehung stehen Polizei und Gesellschaft? Zu diesem Thema gibt es eine Studie, deren Ergebnisse Innenminister Michael Ebling (SPD) gemeinsam mit den verantwortlichen Professoren heute vorstellt. Die Studie wurde von Juli 2021 bis Oktober 2024 mit dem Ziel durchgeführt, die polizeilichen Arbeitsbedingungen, die demokratischen Werte und die Beziehung zwischen Polizei und Gesellschaft zu beleuchten. In Bad Neuenahr-Ahrweiler tagen derzeit die Umweltminister und Umweltministerinnen von Bund und Ländern. Hauptthema: der Hochwasserschutz. Diskutiert wird darüber, wie Hochwasserschutz und Klimaanpassung gesichert finanziert werden können. Für heute sind Bauernproteste angekündigt worden, zudem soll zwischen Dernau und Rech eine Kundgebung der Bauern stattfinden. Die Bauern wollen dabei auf die immer größer werdende Zahl an Auflagen für Landwirte und Winzerinnen aufmerksam machen.