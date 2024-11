Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:33 Uhr Blick nach Deutschland und die Welt Die Stiftung Kindergesundheit stellt in Berlin ihren aktuellen Bericht 2024 vor. Er entstand in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Fokus liegt diesmal auf Gesundheit an Schulen. Denn obwohl die Kinder einen Großteil ihres Tages dort verbringen, seien Prävention und Gesundheitsförderung, gerade auch für ein besseres psychisches Wohlbefinden, bislang dürftig, so die Kritik. Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) veröffentlicht am Abend in Berlin ihre Memoiren. Die gemeinsam mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann verfassten Erinnerungen haben den Titel "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021" und erscheinen weltweit in über 30 Ländern. Das Buch umfasst rund 730 Seiten. London will ein strengeres Rauchgesetz. Heute stimmt das britische Parlament zum ersten Mal darüber ab, dass künftige Generationen nicht legal Zigaretten kaufen können. Über das Gesetz muss nach der zweiten Lesung auch noch mit dem Oberhaus beraten werden.

7:21 Uhr Fleischkongress in Mainz - Proteste angekündigt Auch in Mainz kann es heute morgen im Berufsverkehr mal stocken. Grund sind Aktionen gegen den Deutschen Fleischkongress, der jetzt gleich in der Rheingoldhalle startet. Ein Mainzer Bündnis will seinen Protest gegen die Fleischindustrie auf der Straße zeigen. Heute morgen soll eine Demo in Höhe der Rheingoldhalle stattfinden. Im Laufe des Tages sind noch weitere Proteste geplant. Der Deutsche Fleischkongress findet seit 2021 jedes Jahr in Mainz statt. Mainz So viele Aktionen wie noch nie Zahlreiche Proteste und Demos gegen Fleischkongress in Mainz Zum Auftakt des Deutschen Fleischkongresses in der Rheingoldhalle gibt es wieder Protestaktionen. Geplant ist unter anderem eine Demo. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:00 Uhr Der Blick auf die Straßen Auf den Straßen im Land ist es gerade zum großen Teil ruhig, zwei größere Staus gibt es aber aktuell: Auf der A65/B10, Wörth Richtung Karlsruhe, gibt es zwischen Wörth-Dorschberg und dem Verkehrsübungsplatz 6 km Stau und dadurch auch Rückstau auf der B9. Auf der A650/B44, Bad Dürkheim Richtung Mannheim, gibt es zwischen Ludwigshafen-Oggersheim-Süd und der Kurt-Schumacher-Brücke 6 km Stau nach einem Unfall. Mit unserer Übersicht behaltet ihr alle Verkehrsprobleme im Auge: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:24 Uhr Wegen Ampel-Aus: Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen wird teurer Das Ampel-Aus in Berlin wird teuer für die Stadt Ludwigshafen. Ursprünglich wollte die zweitgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz nämlich ihre nächste Oberbürgermeisterin oder ihren nächsten Oberbürgermeister zeitgleich mit dem neuen Bundestag am 28. September wählen, um Geld zu sparen. Laut Stadt entstehen dadurch jetzt Mehrkosten von 300.000 Euro. Ludwighafens parteilose Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck bewirbt sich 2025 nicht erneut um das Amt. Sendung am Di. , 26.11.2024 6:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:03 Uhr Das Frühlings-Intermezzo ist vorbei - es wird kälter! Okay, ihr könnt die Winterjacke so langsam wieder aus dem Schrank holen: Nach zwei frühlingshaften Tagen wird es nun jeden Tag ein bisschen kälter. Heute regnet es aber erst mal noch, dazwischen kann es auch länger trocken sein. Mit 7 bis 12 Grad ist es nicht zu kalt. Verbreitet einstellige Temperaturen soll es erst am Donnerstag geben. Video herunterladen (25,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Kaiserslautern startet heute am Landgericht der Prozess gegen einen 52 Jahre alten Mann, der im Juni in Reichenbach-Steegen (Kreis Kaiserslautern) seine Frau getötet haben soll. Das sechsjährige Kind hatte die Leiche der 34 Jahre alten Frau entdeckt und die Polizei gerufen. Im nordrhein-westfälischen Wesseling trifft sich heute der Forschungsverbund Klima-Anpassung, Hochwasser und Resilienz (KAHR). Die Fachleute begleiten die von der Hochwasserkatastrophe 2021 betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, um neue Strategien, Konzepte und Instrumente für eine nachhaltige Raumplanung zu entwickeln. Um 17 Uhr wird der Weihnachtsmarkt in Trier heute offiziell eröffnet. Zwar sind die Buden schon seit dem Wochenende am Brutzeln und Glühwein ausschenken, doch erst am Nachmittag folgt der feierliche Startschuss der Deutschen Glühweinkönigin für den 44. Trierer Weihnachtsmarkt, der in diesem Jahr erstmals eine Puppenbühne im Programm hat.