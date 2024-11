Mehr Infos zum "Neandertaler von Ochtendung"

Ein Archäologe der Generaldirektion Kulturelles Erbe in Koblenz fand 1997 in der Nähe von Ochtendung das Schädeldach eines erwachsenen Mannes (30 bis 45 Jahre). Es war unter dem Druck des Erdreichs in drei Teile zerbrochen, die sich aber wieder nahtlos aneinander fügen ließen. Aufgrund einer Analyse ging man davon aus, dass die Schädeldecke von einem sogenannten "frühen Neandertaler" stammte. Aufgrund neuer Erkenntnisse könnte es sein, dass diese Schädeldecke deutlich jünger ist als zunächst gedacht.