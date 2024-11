13 Kinder bei Busunglück in Ludwigshafen verletzt

In Ludwigshafen sind am Montagmorgen 13 Grundschüler in einem Bus aufgrund einer Vollbremsung leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben kamen vier der Schüler in umliegende Krankenhäuser.

Der Unfall ereignete sich nach gegen 08:25 Uhr, teilte die Polizei mit. Der Bus war auf der Saarlandstraße vom Großen Kreuz (Oberstraße) in Richtung Schänzeldamm unterwegs. Kurz nach der Haltestelle "Am Schwanen" überquerten mehrere Personen plötzlich die Fahrbahn. Der 58-jährige Busfahrer musste stark abbremsen. Insgesamt befanden sich in dem Bus, einer Sonderfahrt, 21 Viertklässler und eine Lehrkraft. Durch die Bremsung fielen mehrere Fahrgäste hin, dabei wurden nach Polizeiangaben 13 Kinder leicht verletzt. Sie erlitten vorwiegend Prellungen und blaue Flecken. Vier der Kinder kamen in umliegende Krankenhäuser. Polizei sucht nach Zeugen Die Polizei in Ludwigshafen konnte die Personen, die die Fahrbahn vor dem Bus überquerten, noch nicht ermitteln. Deshalb sucht sie nun dringend nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, entweder per Telefon unter 0621 963 241 50 oder per Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.