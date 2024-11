Spezialkräfte der Polizei sind am Samstag zu einem Einsatz in Annweiler ausgerückt. Grund war ein Anwohner, der an einem Fenster mit einer Schusswaffe hantiert haben soll.

Spezialkräfte der Polizei haben in Annweiler am Trifels im Landkreis Südliche Weinstraße einen bewaffneten Randalierer festgenommen. Zeugen meldeten den 62-Jährigen, der in einem Wohnhaus randaliert und immer wieder mit einer Schusswaffe aus einem Fenster gezielt haben soll, wie die Staatsanwaltschaft Landau und die Polizei am Abend gemeinsam mitteilten. Neben Waffen auch Munition und Rauschmittel gefunden Spezialkräfte der Polizei konnten den Mann, der zumindest nicht auf andere Menschen gezielt haben soll, demnach widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Einfamilienhauses fanden die Beamten den Angaben nach Schusswaffen, scharfe Munition sowie Haschisch und eine kleine Menge halluzinogener Pilze. Weitere Details des Vorfalls waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Der 62-Jährige befindet sich seit seiner Festnahme in Gewahrsam, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.