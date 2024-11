Die Adventszeit rückt näher. Erste Weihnachtsmärkte in der Region Trier öffnen. Eine Übersicht, wann es wo losgeht und was die Menschen dort erwartet.

Weihnachtsmärkte in der Region Trier: Öffnungszeiten im Überblick Trier:

Vom 22. November bis 22. Dezember. Montag bis Donnerstag von 10.30 Uhr bis 20.00 Uhr. Freitag und Samstag von 10.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Sonntags von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Traben-Trarbach:

Vom 22. November bis 22. Dezember. Täglich von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Es gibt Ausnahmen: Am 31. Dezember bis 16.00 Uhr, am 1. Januar bis 18.00 Uhr und vom 23. Dezember bis 25. Dezember ist der Weihnachtsmarkt geschlossen. Bernkastel-Kues:

Vom 22. November bis 22. Dezember. Sonntag bis Donnerstag von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr. Freitags und samstags von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Am 24. November bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Burg Bruch:

Vom 28. November bis 1. Dezember. An Werktagen von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr und am Wochenende von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Wittlich:

Vom 29. November bis 22. Dezember. Montag bis Samstag von 11.00 Uhr bis 19.30 Uhr und sonntags von 13.00 Uhr bis 19.30 Uhr. Schloss Kewenig in Körperich:

Am 7. Dezember, von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Adventliche Burgstraße in Oberkail:

Vom 7. Dezember bis zum 8. Dezember. Am Samstag von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr, am Sonntag von 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr. KulturGießerei Saarburg:

14. Dezember bis 15. Dezember. Am Samstag von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr und am Sonntag von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Der Trierer Weihnachtsmarkt gehört mit seiner inzwischen 44. Ausgabe längst zur weihnachtlichen Tradition in der Region. Er erstreckt sich vom mittelalterlichen Hauptmarkt bis vor den Trierer Dom.

Der Weihnachtsmarkt in Trier ist ein Publikumsmagnet für viele Menschen aus der Region. Trierer Weihnachtsmarkt/Werner Hardt

Als Neuheit in diesem Jahr konnte Familie Bruch, als Veranstalter, die Puppenbühne Rheinland verpflichten. Nach den Vorstellungen können Interessierte sich auch mal als Puppenspieler versuchen. Neu sind auch Erlebnisführungen über den Weihnachtsmarkt, die von zwei Stadtführern begleitet werden.

Seit einigen Jahren zählt er zu den außergewöhnlichsten Märkten in der Region Trier. Für den "Mosel-Wein-Nachts-Markt" in Traben-Trarbach müssen Besucher traditionell unter die Erde. In mehreren historischen Weinkellern der Stadt verbreitet sich ein ganz besonderer Weihnachtszauber. Die Tourist-Information rechnet mit mehr als 100.000 Besucherinnen und Besuchern.

Ein neues Highlight ist ein 25 Meter hoher Mammutbaum im Garten des Hotels "Moselschlösschen". Die Stadt hat ihn aufwändig schmücken lassen. Er zählt zu den größten Weihnachtsbäumen Deutschlands und gilt als neues Wahrzeichen des Traben-Trarbacher Weihnachtsmarkts.

Wer den Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach besuchen will, muss tief unter die Erde. G.Weyrich

In einer mittelalterlichen Altstadt findet der Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues statt. Festlich dekorierte Weihnachtsmarktstände prägen in dieser Zeit den Karlsbader Platz. Ein Highlight des Weihnachtsmarktes: mehrere Führungen durch die Altstadt mit einem Nachtwächter. Im Dezember gibt es auch eine 13 Kilometer lange Nikolaus-Wanderung.

Der Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues: einer der schönster und größten in der Region Trier. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Harald Tittel

Mit dem Schiff über die Mosel fahren - das bietet der Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues samstags an. Nach Angaben des Veranstalters dauert die Rundfahrt eine Stunde. Treffpunkt ist am Bernkasteler Moselufer.

Ein Hauch von Mittelalter gibt es vom 28. November bis zum 1. Dezember in Bruch bei Wittlich. Auf der Burg Bruch können sich Interessierte an 30 Ständen zwischen historischen Mauern umsehen. Es gibt Mützen, Schmuck, Blumen, Wildfleisch, Holzarbeiten und Weihnachtsdeko zu kaufen. Auch für Essen und Getränke ist gesorgt.

Burg Bruch: Weihnachten in einen mittelalterlicher Umgebung. Privat

Unter anderem tierisch wird es an den "Wittlicher Weihnachtstagen". Wanderungen mit Alpakas und Lamas werden durch den Stadtpark angeboten. Ein weiteres Highlight: eine Fackelwanderung mit dem Eifelverein Wittlich.

Die "Wittlicher Weihnachtstage ziehen traditionell viele Besucher an. Stadt Wittlich

Für die musikalische Begleitung der "Wittlicher Weihnachtstage" sorgen Musikvereine, Chöre oder Bands, etwa die Weihnachtsband "Babby & Out of Control". Kulinarisch reicht das Angebot über Glühwein und Waffeln über Dampfnudeln sowie Currywurst mit Pommes.

Einen Weihnachtsmarkt in einem Märchenschloss gibt es in Körperich in der Südeifel zu entdecken. Zwar findet der Weihnachtsmarkt nur an einem Tag (7. Dezember) statt, dennoch wird den Menschen laut Denise Weyrich, der Schlosseigentümer und Veranstalterin des Weihnachtsmarktes, einiges geboten. So sollen bekannte Bands aus Luxemburg und Deutschland auf dem Weihnachtsmarkt auftreten.

Ein Weihnachtsmarkt im Märchenschloss. Das findet man in Körperich. Denise Weyrich

20 Ausstellerinnen und Aussteller bieten ihre Ware an: Strickereien, regionale Produkte und selbst gebastelte Sachen.

Nach einem Jahr Pause verwandelt sich die historische Burgstraße in Oberkail im Landkreis Bitburg-Prüm vom 7. bis zum 8. Dezember wieder zu einem Weihnachtsmarkt. Nach Angaben der Vereinsgemeinschaft Adventliche Burgstraße bieten zwei Tage lang mehr als 50 Ausstellerinnen und Aussteller im romantischen Ambiente von Scheunen, alten Gebäuden und Weihnachtsmarkthäuschen ihre Produkte an. Holz- oder Filzarbeiten gehören zum Angebot.

Die adventliche Burgstraße in Oberkail ist ein Geheimtipp für Menschen aus der Region Trier. Vereinsgemeinschaft Adventliche Burgstraße

Die örtlichen Vereine und Einrichtungen von Kindergarten und Grundschule über Tanzgruppen, Jugendorchester und Chöre gestalten ein buntes Programm während des Weihnachtsmarktes.

Einer der beliebtesten Wochenend-Weihnachtsmärkte in der Region Trier ist der viktorianische Weihnachtsmarkt "Jingle Bells" in der KulturGiesserei in Saarburg, der vom 14. bis zum 15. Dezember stattfindet. Bei dem schlüpfen Akteure in historische Kostüme, um so die Erinnerung an das England des 19. Jahrhunderts wiederzubeleben - eine Reise in eine andere Welt. Wie Barbara Becker als Veranstalterin dem SWR mitteilte, ist am ersten Tag am Abend eine Zaubershow geplant. Am Tag darauf tritt das musikalische Quartett "Neighbourmoodswings" auf.

Schrille Kostüme sind auf dem Weihnachtsmarkt in der Saarburger KulturGießerei keine Seltenheit. Lebenskunst-Photographie

Die Menschen können sich aber auch an 30 Ständen umschauen, an denen es historischen Weihnachtsschmuck, Bücher, Holz- und Keramikarbeiten oder Deko zu ergattern gibt.