"Jugend forscht" in Ludwigshafen: Kleine Tüftler, große Ideen

Die BASF richtet noch bis Donnerstag in Ludwigshafen den Landeswettbewerb von "Jugend forscht" aus. Dieses Jahr unter dem Motto "Macht aus Fragen Antworten".

Ein 3D-Drucker, der Schokolade druckt, ein Schimmel-Detektor für Brot, eine künstliche Intelligenz, die beim Brillenkauf hilft... an originellen Ideen hat es beim Landeswettbewerb von "Jugend forscht" noch nie gemangelt. Das ist in diesem Jahr nicht anders: Das Feierabendhaus der BASF ist bis unters Dach voll mit kreativen Geistesblitzen. Drei Projekte stellen wir hier vor (und sind, unter uns gesagt, froh, dass wir nicht in der Jury sitzen und entscheiden müssen, welche der 40 tollen Projekte am Ende gewinnen).

"Glastrennung next level"

Jonas Projekt für "Jugend forscht" 2025 SWR

"Das muss doch irgendwie einfacher gehen..." hat sich Jonas aus Ludwigshafen beim Entsorgen und vor allem beim Sortieren von Glasflaschen gedacht. Seine Idee: Eine Maschine, die die Flaschen nach verschiedenen Farben dem richtigen Container zuordnet.

Jonas aus Ludwigshafen. Donnerstag entscheidet sich, ob er als RLP-Landessieger am "Jugend forscht"-Finale teilnimmt. SWR

Er hat ein Fließband mit Kamera-Überwachung konstruiert. Ein Computer wertet die Bilder aus und zack: Tatsächlich wird jeder der Lego-Steine, die Jonas ersatzweise nimmt, in das richtige Fach sortiert. "Das realisiert der Computer binnen weniger Millisekunden, welche Farbe das ist."

Dennoch: Fertig ist der Prototyp noch lange nicht. Als nächstes soll er lernen, das Glas auch nach verschiedenen Materialien so zu sortieren: "Keramik und Trinkgläser gehören ja zum Beispiel gar nicht ins Altglas," sagt Jonas.

"EyeR - Glasses"

Jonathan trägt seine Erfindung auf der Nase SWR

Eine Datenbrille - auch "smartglasses" genannt - ist was Feines, aber auch was Kostspieliges. Da werden auch mal vierstellige Preise aufgerufen. "Das sollte sich jeder leisten können!" dachte Jonathan aus Koblenz und hat deshalb eine günstige Datenbrille entwickelt, mit einfacher Software und einem Gehäuse aus dem 3D-Drucker.

Die "EyeR"-Glasses von Jonathan aus Koblenz SWR

"Sie kann Fotos und Text anzeigen, und sogar einfaches Gaming wäre möglich", sagt er: "Jemand, der am Band arbeitet, könnte die jetzt schon nutzen, und sich zum Beispiel eine To do-Liste auf dem Display anzeigen lassen."

120 Euro kostet der Prototyp, Tendenz mit zunehmender Forschung hoffentlich sinkend. "Mir haben heute schon Leute gesagt, dass die sie kaufen würden", sagt Jonathan. Dass er sich irgendwann damit selbstständig macht und eine Firma gründet ist ausdrücklich nicht ausgeschlossen.

"Mikrowellen - schädlich oder nicht?"

Das war die Frage, der sich Marie aus Linz für "Jugend forscht" gewidmet hat. Mit einer genial-einfachen Idee: Sie hat zwei Pflanzen über einen längeren Zeitraum mit der gleichen Menge an Leitungswasser gegossen, das Wasser der einen aber vorher in der Mikrowelle erhitzt und abkühlen lassen. Ergebnis: "Die Mikrowellenpflanze ist wesentlich schneller eingangen!"

Marie aus Linz hat Mikrowellenstrahlen für "Jugend forscht" untersucht SWR

Dennoch wird die heimische Mikrowelle weiter genutzt, sagt Marie: "Ich habe es die ersten 16 Jahres meines Lebens ja auch überlebt." Außerdem sei sie ja keine Pflanze.

Donnerstag Entscheidung: Wer fährt zum Finale

Der Landeswettbewerb von "Jugend forscht" findet noch bis Donnerstag im Feierabendhaus der BASF in Ludwigshafen statt. Gegen Mittag werden die Sieger in den jeweiligen Kategorien geehrt, die beim Finale in Hamburg antreten dürfen.