8:02 Uhr 🎅 Messerverbot auf Weihnachtsmärkten: So wird kontrolliert Na, wart ihr auch schon auf dem Weihnachtsmarkt? Dann habt ihr vielleicht bemerkt, dass dort seit diesem Jahr ein Messerverbot gilt. Dieses war im Herbst von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Wie das Messerverbot auf den Märkten umgesetzt wird, erklärt euch mein Kollege Tim Stobbe:

7:54 Uhr 🛒 Hybride Dorfläden sollen Versorgung auf dem Land verbessern Immer mehr Supermärkte auf dem Land machen zu. Damit die Menschen dort trotzdem gut versorgt sind, plant Rheinland-Pfalz ein hybrides Dorfladen-System. Worum es geht, fasst mein Kollege Malte Dedecek zusammen:

7:40 Uhr 🧑‍🏫 Immer mehr Erziehung durch die Schule? Dazu haben die Eltern unter euch sicher eine Meinung: Lehrer und Lehrerinnen müssen immer häufiger die Erziehung von Kindern übernehmen. Das sagt zumindest der Präsident des Allgemeinen Deutschen Schulleiterverbandes. Er fordert Eltern dazu auf, ihren Aufgaben nachzukommen. Schulen seien nicht dafür da, Eltern die gesamte Erziehungsarbeit abzunehmen, sagte Verbandspräsident Sven Winkler der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Der Schulleiterpräsident hat aber auch Verständnis geäußert, da der Alltag vieler Eltern deutlich stressiger und wirtschaftlich ungewisser geworden sei. Sendung am Fr. , 22.11.2024 3:00 Uhr, SWR1 Nachrichten - ARD Popnacht

7:27 Uhr 🚓 Polizei stoppt Raser auf der A1 Gut, dass die Polizei hier eingegriffen hat: Ein Raser hat am Abend Autofahrer auf der A1 zwischen Manderscheid und Wittlich gefährdet. Wie die Polizei berichtet, nutzte der BMW-Fahrer den Standstreifen, um andere Verkehrsteilnehmer zu überholen - und zwar mit Geschwindigkeiten von bis zu 240 km/h. Er soll außerdem andere Verkehrsteilnehmer bedrängt haben. Die Polizei stoppte den Raser an der Anschlussstelle Wittlich-Mitte. Sie prüft ein Strafverfahren. Zeugen sollen sich melden. Sendung am Fr. , 22.11.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:08 Uhr 🌏 Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin kommt die SPD heute zu ihrem Kommunalkongress zusammen. Gestern hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eine Kanzlerkandidatur abgelehnt. Damit ist der Weg für eine erneute Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz frei. Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktionen tagen heute erstmals in der Geschichte nicht in einem der Bundesländer oder in Brüssel, sondern in Polen (Warschau). Die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Baku/Aserbaidschan steht kurz vor dem Abschluss. Fridays for Future hat vor dem Auswärtigen Amt in Berlin eine Demonstration angekündigt.

6:42 Uhr ⚖️ Bewährungsstrafe für Enkeltrick-Betrüger Wenn ihr gestern den Ticker gelesen habt, werdet ihr euch an diesen Prozess erinnern: In Mainz stand ein mutmaßlicher Enkeltrick-Betrüger vor Gericht, der eine Seniorin um 30.000 Euro gebracht haben soll. Nun ist der 25-Jährige vom Amtsgericht zu eineinhalb Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Laut Gericht hatte er der Seniorin neben dem Geld auch Goldmünzen und Schmuck abgenommen. Er sei das letzte Glied in einer Kette von Enkeltrick-Betrügern gewesen. Nach Angaben des Gerichts hatte er die Wertgegenstände beim Opfer abgeholt. Geschnappt wurde er, weil die Tochter der Seniorin sich sein Autokennzeichen merken konnte und die Polizei alarmierte. Mainz Urteil am Amtsgericht Mutter abgezockt - Tochter bringt Telefonbetrüger in Mainz vor Gericht Er wollte mit gestohlenen 30.000 Euro abhauen. Doch die Tochter des Opfers sorgte dafür, dass der Mann jetzt zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt wurde. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

Auch heute kann es noch einmal glatt werden auf den Straßen. Ob es bereits irgendwo gekracht hat, erfahrt ihr in unserem Verkehrsservice:

6:36 Uhr 🌨️ So wird das Wetter heute in RLP Frostig wird es heute in Rheinland-Pfalz - das steht fest. Dick eingepackt muss man also schon sein, wenn man aus dem Haus geht. Örtlich schneit es, die Temperaturen liegen nur knapp über dem Gefrierpunkt. Hier die Vorhersage von SWR-Wetterexperte Sven Plöger von gestern Abend: Video herunterladen (28,8 MB | MP4)

6:02 Uhr Pistorius verzichtet auf Kanzlerkandidatur - erste Reaktion aus RLP Seit gestern Abend herrscht bei der SPD Klarheit bei der Frage zur Kanzlerkandidatur: Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, hat seinen Verzicht bekanntgegeben. Damit läuft jetzt alles auf Olaf Scholz hinaus. Aus Rheinland-Pfalz kam noch am Abend die erste politische Reaktion auf den Pistorius-Verzicht - von der CDU: "Jetzt scheitert die SPD auch noch an sich selbst", erklärte CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger. Von rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten seien Pfeile in Richtung der eigenen Parteispitze geflogen. Auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) habe sich zu keiner "echten Rückendeckung" für Scholz durchringen können. Nun wüssten die Bürger: "Deutschland braucht eine neue CDU-geführte Regierung mit einem Bundeskanzler Friedrich Merz." Sendung am Fr. , 22.11.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr 80-jährige Fußgängerin von Auto überfahren - tot Traurige Nachricht aus Kalenborn (Kreis Ahrweiler): Dort ist gestern Abend eine 80-jährige Fußgängerin tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte die Seniorin die B257 überqueren. Dabei sei sie vom Auto eines 57-jährigen Fahrers erfasst worden. Die 80-Jährige erlitt demnach schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sie einige Stunden später an ihren Verletzungen gestorben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

6:00 Uhr Unbekannte jagen Geldautomat in Kaifenheim in die Luft In der Nacht ist - wieder einmal - ein Geldautomat gesprengt worden. Diesmal schlugen die Täter in Kaifenheim im Kreis Cochem-Zell zu. Die Polizei gibt sich bislang wortkarg und hat lediglich bekannt gegeben, dass es sich um einen Automaten einer Raiffeisen-Bank handelte. Sie bittet mögliche Zeugen, sich bei der Dienststelle in Koblenz zu melden - und zwar unter der Nummer 0261/92156-390. Kaifenheim Polizei sucht nach Zeugen Geldautomat in Kaifenheim in der Eifel gesprengt In Kaifenheim im Kreis Cochem-Zell wurde am frühen Freitagmorgen ein Geldautomat gesprengt. Die Polizei sucht derzeit nach den Tätern. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz