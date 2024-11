Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:19 Uhr Das ist an einem 21. November passiert 2019: Israels Generalstaatsanwalt erhebt Anklage gegen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Ihm wird Korruption und Veruntreuung vorgeworfen. Erstmals in der Geschichte Israels steht ein amtierender Ministerpräsident vor einer Anklage. Das Verfahren dauert mit Unterbrechungen seitdem an. 1974: Zwei Bomben der irischen Terrororganisation IRA detonieren in Pubs in Birmingham. 21 Menschen werden getötet und 162 verletzt. 1874: Richard Wagner vollendet in Bayreuth die "Götterdämmerung", den letzten Teil seines Opernzyklus "Der Ring des Nibelungen". Er hatte mit Unterbrechungen seit 1848 an dem Werk gearbeitet. Die Uraufführung der "Götterdämmerung" findet 1876 statt.

7:54 Uhr US-Regierung fordert von Google Verkauf von Chrome-Browser Na, lest ihr diesen Ticker auch gerade im Chrome-Browser von Google? Dann dürfte euch diese Meldung interessieren: Die US-Regierung will Google dazu zwingen, seinen Browser zu verkaufen. Das Justizministerium schlug die Maßnahme im Wettbewerbsprozess gegen den Internetkonzern in Washington vor. Der Richter hatte in dem Verfahren bereits im August geurteilt, dass Google ein Monopol bei der Internet-Suche habe und es mit unlauteren Mitteln gegen Konkurrenz verteidige. Nun geht es um die Frage, welche Maßnahmen dagegen ergriffen werden sollen. Ein Urteil ist für den kommenden Sommer geplant. Chrome ist der meistgenutzte Browser zum Surfen im Web mit einem Marktanteil von rund 60 Prozent in den USA und etwa zwei Dritteln weltweit. Sendung am Do. , 21.11.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:41 Uhr 🥦 Kiffern drohen nun hohe Bußgelder Kiffen ist ja bekanntlich seit April erlaubt - allerdings nur in engen Grenzen. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, muss in Rheinland-Pfalz ab sofort saftige Bußgelder berappen. Wie die neuen Regeln aussehen, erfahrt ihr hier: Sendung am Mi. , 20.11.2024 20:00 Uhr, Der Abend, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:32 Uhr Schinderhannes-Fallbeil jetzt im Museum Halloween ist zwar vorbei, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem Lust auf etwas Makaberes. Dann habe ich genau das Richtige für euch: Im Hunsrück-Museum in Simmern könnt ihr ab sofort das Beil sehen, mit dem "Schinderhannes" getötet wurde. Der berühmt-berüchtigte Räuber, der eigentlich Johannes Bückler hieß, fand sein Ende unter der Guillotine in Mainz am 21. November 1803. Seine Hinrichtung sorgte damals für einen großen Menschenauflauf. Wo das Beil bisher lagerte, erfahrt ihr hier: Video herunterladen (69,8 MB | MP4)

7:26 Uhr 👴🏻 Was passiert in RLP, wenn die Boomer in Rente gehen? Bei mir dauert es noch etwas bis zur Rente: Bleibt es bei der derzeitigen Regelung, kann ich mich 2049 aufs Altenteil zurückziehen. Anders sieht es mit der Boomer-Generation aus - also den ab 1964 geborenen Menschen. Dieser geburtenstarke Jahrgang wird um das Jahr 2030 in Rente gehen. Die Auswirkungen dürften auch in Rheinland-Pfalz enorm sein - egal, ob es um Fahrten mit dem Bus, das Einkaufen oder den Arztbesuch geht. Meine Kollegin Jeanette Schindler und das SWR Data Lab haben mal in die Glaskugel geschaut: Rheinland-Pfalz SWR-Datenrecherche Verrentungswelle Die Boomer gehen in Rente – Das sind die Auswirkungen für RLP In Rheinland-Pfalz gehen die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Der SWR hat Daten ausgewertet, um zu sehen, wie sich unser Alltagsleben dadurch verändert. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:14 Uhr Drängeln weiterhin Unfallursache Nummer 1 in RLP In Rheinland-Pfalz bleibt Drängeln im Straßenverkehr weiter die Hauptunfallursache. Das hat das Innenministerium auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Demnach ist die Anzahl der Menschen, die dabei verletzt wurden, im letzten Jahr gestiegen. Sendung am Do. , 21.11.2024 6:00 Uhr, DASDING - Morgens klarkommen, DASDING

7:09 Uhr 🚧 Hechtsheimer Tunnel in Mainz bleibt problematisch Schlechte Nachrichten für Autofahrer in Mainz: Im Hechtsheimer Tunnel kann es auch weiterhin zu Sperrungen durch Fehlalarme kommen. Laut Autobahn GmbH soll die fehleranfällige Brandmeldeanlage erst im August nächsten Jahres umprogrammiert werden. Erst Anfang der Woche waren die Schranken am Hechtsheimer Tunnel wieder einmal zugegangen, 90 Minuten lang ging auf der A60 nichts mehr. Nach einem Unfall hatte sich der Verkehr bis in den Tunnel hinein gestaut. Die empfindliche Brandmeldeanlage ging wegen der vielen Abgase und der steigenden Temperaturen von einem Brand aus und machte den Tunnel dicht. Das wirkte sich auch auf den gesamten Mainzer Stadtverkehr aus, laut Polizei staute sich der Verkehr überall. Sendung am Do. , 21.11.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:46 Uhr 🌎 Der Blick nach Deutschland und die Welt In Wolfsburg beginnt heute die dritte Tarifrunde bei Volkswagen. Während die Gewerkschaft IG Metall sieben Prozent mehr Geld fordert, verlangt der VW-Konzern zehn Prozent Lohnverzicht. Die IG Metall plant vor dem Verhandlungsbeginn eine Kundgebung. Bei VW ist der Gewinn jüngst eingebrochen. Drei Werke stehen auf der Kippe. In Erfurt beginnt der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serienvergewaltiger. Dem heute 34-Jährigen werden 33 Taten zwischen 2013 und 2023 zur Last gelegt. Unter anderem soll er 18 Personen Getränke mit K.O-Tropfen angeboten haben. Nachdem die mutmaßlichen Opfer bewusstlos wurden, soll der Angeklagte sexuelle Handlungen durchgeführt und das in einem Fall zusammen mit einem anderen Verdächtigen gefilmt haben. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kommt zu einer Online-Pk zusammen. Es geht um ihre Forderung nach einem bundesweiten Böllerverbot. Insgesamt setzen sich 26 Organisationen, darunter auch die Bundesärztekammer und die Gewerkschaft der Polizei sowie Tier- und Umweltschutzorganisationen für ein sicheres Silvester ohne Böller und Raketen in privater Hand ein.

6:31 Uhr 🫀 Organspende-Widerspruchslösung soll noch vor Neuwahl beschlossen werden Am 23. Februar soll der Bundestag neu gewählt werden. Allzu lang dauert die derzeitige Legislaturperiode also nicht mehr. Beim Thema Organspende könnte sich jedoch noch was tun: Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten will über die Widerspruchslösung abstimmen lassen. Diese sieht vor, dass jeder in Deutschland automatisch Organspender ist, sofern er oder sie nicht ausdrücklich widerspricht. "Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass über unseren Gruppenantrag bis zur geplanten Bundestagswahl am 23. Februar 2025 im Plenum entschieden wird“, sagten die für den Antrag verantwortlichen Abgeordneten, Sabine Dittmar (SPD) und Armin Grau (Grüne), der "Rheinischen Post". Mit 223 Mitzeichnern gebe es eine solide Unterstützerbasis für das Vorhaben. "Die Situation, dass jeden Tag bis zu drei Menschen von Wartelisten ohne Transplantation versterben, muss dringend beendet werden." Sendung am Do. , 21.11.2024 5:00 Uhr, Die Morningshow, SWR3

6:12 Uhr 📌 Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute ist in Mainz die Auftaktveranstaltung "BioVation RLP" zur Vernetzung der Technologiestandorte Mainz, Kaiserslautern und Ludwigshafen. Dabei handelt es sich um eine im Aufbau befindliche Vernetzungsplattform für Wirtschaft und Wissenschaft im Bereich Biotechnologie und Life Sciences. Ziel ist es, den Biotechnologiestandort Rheinland-Pfalz zu stärken. Bis 2035 müssen die evangelischen Kirchen der Pfalz wegen rückläufiger Einnahmen mindestens 45 Prozent ihrer Kosten einsparen. Auf der heute beginnenden Herbstsynode werden erste Ideen präsentiert, was mit dem nun übrigen Budget in den Bereichen Seelsorge, Verkündigung, Diakonie, Gesamtkirchliche Dienste, Öffentlichkeitsarbeit oder Bildung noch leistbar wäre. In Mainz wird die 22. "SchulKinoWoche" Rheinland-Pfalz unter dem Motto "Freiheit! Mit Filmen Grenzen überwinden" eröffnet. Vom 21. bis zum 29. November werden rund 35.000 Schülerinnen und Schülern in 40 Kinos mehr als 120 Filme sehen können.

6:03 Uhr 🌨️ Winterliches RLP - Frühling dann am Wochenende Die ersten Schneeflocken des Herbstes sind gefallen. Und es bleibt in RLP zunächst noch winterlich kalt, die letzten Schneeschauer allerdings ziehen am Donnerstagvormittag Richtung Südosten ab, kündigte SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert gestern Abend in ihrer Vorhersage an. Am Wochenende erwarten uns dann frühlingshafte Werte bis 17 Grad! Video herunterladen (25,2 MB | MP4)

6:02 Uhr 🌉 Fünf Jahre Hochmoselbrücke 2016 war ich für einen Fernsehbeitrag am Hochmoselübergang bei Zeltingen-Rachtig. Damals befand sich die Brücke noch im Bau. Die Ausmaße waren aber bereits gewaltig. Und der Widerstand gegen das Projekt auch. Vor allem Winzer sorgten sich um das Landschaftsbild der berühmten Weinregion. 2019 wurde das Bauwerk dann für den Verkehr freigegeben - und ich habe das Gefühl: Seitdem ist es ruhiger geworden um die "Monsterbrücke". Das heißt aber natürlich nicht, dass sich alle mit ihr abgefunden hätten: Zeltingen-Rachtig Weniger Fahrzeuge als erwartet Hochmoselbrücke auch fünf Jahre nach Eröffnung weiter umstritten Vor fünf Jahren wurde bei Zeltingen-Rachtig die Hochmoselbrücke sowie der Zubringer eröffnet. Rund 500 Millionen Euro hat der Bau gekostet. Hat sich die Investition gelohnt? 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:01 Uhr ❄️ Unfälle und Behinderungen auf schneeglatten Straßen Der Wintereinbruch im Land hat sich am Abend und in der Nacht auch auf den Straßen bemerkbar gemacht: So krachte es unter anderem auf der schneeglatten A3 zwischen Ransbach-Baumbach und Dierdorf. Der Fahrer eines Lastzugs geriet dort mit seinem Fahrzeug ins Schlingern und stieß mit einem vor ihm fahrenden Sattelzug und einem weiteren Lkw zusammen. Infolge des Unfalls wurden zwei Personen in ihrem Pkw eingeklemmt. Diese wurden durch die Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit. Insgesamt kamen drei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus, sieben Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die A3 war wegen des Unfalls stundenlang gesperrt, inzwischen ist sie wieder frei. Auf der L306 im Westerwaldkreis kam ein Autofahrer am späten Abend auf glatter Straße von der Fahrbahn ab. Es entstand ein hoher Sachschaden, der Fahrer blieb glücklicherweise aber unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde der Polizei zufolge festgestellt, dass der Pkw mit Sommerreifen unterwegs gewesen war. Auch einige Lkws hatten mit dem zeitweise starken Schneefall zu kämpfen: Sie blieben auf der B414 bei Bad Marienberg liegen.