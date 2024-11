Am Freitag vereinzelt noch Schneefall - am Sonntag mild

Nach den Schneefällen zuletzt bleibt es in Rheinland-Pfalz am Freitag winterlich mit Schneeschauern und Temperaturen um den Gefrierpunkt - bevor sich das Wetter schlagartig ändert.

Nach einer frostigen Nacht zeigt sich im Land örtlich die Sonne, im Laufe des Tages bringen Quellwolken einzelne Schneeschauer. Dazu ist es kalt bei Höchstwerten zwischen -1 und 3 Grad. Dazu weht ein böig-kalter Südwest- bis Westwind.

Mit einem Schneechaos, wie beispielsweise am Mittwochabend auf der A3 nach Beginn der starken Schneefälle, ist heute nicht zu rechnen.

Anders im Süden von Baden-Württemberg. Dort hat anhaltender Schneefall innerhalb kürzester Zeit zu Unfällen und Chaos auf den Straßen geführt. Manche Menschen mussten die Nacht gar im Auto verbringen.

Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Am Mittwoch hatte es in Rheinland-Pfalz einige wetterbedingte Unfälle gegeben: Zwischen den Anschlussstellen Ransbach-Baumbach und Dierdorf im Westerwald waren gegen 23 Uhr mehrere Lastwagen zusammengestoßen. Einer der Fahrer hatte auf der schneeglatten Autobahn nicht rechtzeitig bremsen können, so die Mitteilung der Polizei. Drei Menschen wurden leicht verletzt, es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Die A3 in Richtung Köln war für die Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt.

Auf der B258 in der Eifel geriet ein aus Richtung Nürburg kommender Fahrer mit seinem Wagen in einer Kurve in den Gegenverkehr. Nach Angaben der Polizei hatte der 19-Jährige auf schneebedeckter und glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen stieß frontal mit dem Auto eines 62-Jährigen zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte bis schwere Verletzungen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Im Bereich des Nürburgrings kam es zu weiteren Unfällen, die aber glimpflich abliefen. Außerdem blieben zahlreiche Lkw auf schneeglatten Straßen liegen, bis ihnen die Straßenmeisterei half.

Blechschäden im Raum Trier, Verletzte in Koblenz

Ähnlich stellte sich die Situation in der Region Trier dar. Zu größeren Unfällen kam es nicht. Auf der B51 bei Prüm stellten sich einige Lkw quer, ein Lkw fuhr sich fest. Laut Polizei konnte die Situation aber aufgelöst werden, sobald Streufahrzeuge unterwegs waren.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Koblenz kam es wetterbedingt zu vielen Unfällen, bei denen es mehrere Verletzte gab.

Unfall im Westerwald auf Sommerreifen

Auf der L306 im Westerwaldkreis kam ein Autofahrer am späten Mittwochabend auf glatter Straße von der Fahrbahn ab, blieb aber unverletzt. Das Auto des Mannes war noch mit Sommerreifen unterwegs.

Ab Samstag erwarten die Wetterexperten steigende Temperaturen in Rheinland-Pfalz mit Höchstwerten bis 5 Grad. Am Sonntag soll es dann schlagartig mild werden bei bis zu 16 Grad. Die neue Woche startet mit ähnlichen Temperaturen.