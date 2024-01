Das passiert beim Erfrieren und so kann ich helfen

Auch in Deutschland sterben immer wieder Menschen den Kältetod, besonders betroffen sind Obdachlose. Da sie viel Zeit im Freien verbringen sind sie besonders gefährdet zu unterkühlen.

Im Winter steigt die Gefahr für Erfrierungen und für Unterkühlung stark an. Um helfen zu können, ist es wichtig, zu verstehen, was während des Erfrierens im Körper passiert.

Erfrieren dauert meist mehrere Stunden - genügend Zeit um zu helfen!



In der Regel tritt ein Kältetod nicht schnell ein. Der Vorgang des Erfrierens dauert in der Regel mehrere Stunden. Gerade in unseren Breitengraden, wenn die Temperaturen nicht weit unter dem Gefrierpunkt liegen, bleibt so einige Zeit einzugreifen und zu helfen.

Erste Stufe: Zittern und Verwirrung

Unser Körper reagiert auf eine beginnende, ernsthafte Unterkühlung erstmal mit Zittern. Starke Unterkühlung macht sich durch Schüttelfrost bemerkbar, also starkes, kaum zu kontrollierendes Zittern. Der Körper kommt in eine Art Schockzustand. Sinkt die Kerntemperatur nur um zwei Grad in den Bereich einer leichten Unterkühlung, dann treten zum Zittern noch Symptome wie Schwäche und geistige Verwirrung auf.

Erfrieren ist in der Regel kein schneller Vorgang sondern zieht sich über mehrere Stunden. Besonders wenn die Temperaturen nicht weit unter dem Gefrierpunkt liegen. IMAGO IMAGO / Mauersberger

Zweite Stufe: Blutfluss in Arme und Beine wird reduziert

Bei Kälte versucht unser Körper zunächst die wichtigsten Organe zu schützen. Dazu zieht er die Energie zusammen und der Blutfluss in die Peripherie also Arme und Beine wird reduziert. Finger und Zehen sind deshalb besonders anfällig für erste Erfrierungen.

Bemerkbar macht sich das durch Kribbeln und Taubheitsgefühl, die Haut wird kalt und rot. Bleibt es kalt, dann gefriert die Haut, wird erst wächsern und dann hart. Dabei gehen die Empfindungen für Kälte und Schmerzen verloren.

Der Körper reagiert auf die Unterkühlung mit Zittern, um durch die eigene Muskelbewegung Wärme zu generieren. IMAGO IMAGO / Gottfried Czepluch

Dritte Stufe: Zittern hört auf, Erfrierende werden schläfrig

Ein sehr kritisches Stadium ist erreicht, wenn der Körper auf einmal nicht mehr zittert. Dann ist der Organismus so erschöpft, dass er die Wärmeversorgung durch schnelle Muskelbewegungen nicht mehr aufrecht erhalten.

Erfrierende sind in der Regel benommen und können oft nicht mehr klar sprechen. Sie wirken teilnahmslos und schläfrig. Ab diesem Zustand wird es lebensgefährlich, denn wer die Situation nicht mehr richtig einschätzen kann oder einschläft, kann sich nicht mehr selbst aus der gefährlichen Lage befreien.

Manchmal kann es schwierig sein zu unterscheiden, ob eine Person einfach schläft oder vielleicht bewusstlos ist. Im Zweifel sollte man die Person besser einmal mehr freundlich ansprechen und Hilfe anbieten. IMAGO IMAGO / Gottfried Czepluch

Möglich: Erfrierende reißen sich Kleider vom Körper

Manchmal tritt dann auch das paradoxe Phänomen der sogenannten "Kälteidiotie" ein: Der Körper schüttet Endorphine aus, man fühlt sich wie im Rausch. Erfrierenden wird dann plötzlich heiß, manche reißen sich die Kleider vom Leib. Immer wieder findet man Erfrorene Menschen, die sich teilweise entkleideten.

Tod durch Kälte tritt ein bei 21 Grad Körpertemperatur

Bei etwa 27 Grad Celsius Körpertemperatur kommt es zu Kammerflimmern, Herzstillstand und dem völligen Zusammenbruch des Organismus. Beim Erreichen einer inneren Temperatur von 21 Grad schließlich tritt der Tod ein. Dabei versagt das Herz früher als das Gehirn, dieses überlebt etwas länger, da sein Stoffwechsel langsamer abläuft.

Um an einem windstillen Ort zu sein, suchen einige Obdachlose im Winter öffentliche Gebäude wie Einkaufszentren auf. IMAGO IMAGO / Gottfried Czepluch

Im Zweifel immer professionelle Hilfe rufen

Expertinnen raten, immer aktiv zu werden, wenn man einer Person begegnet, die hilflos wirkt oder sich gar nicht mehr bewegt. Auch wenn man nicht sicher ist, ob der Mensch noch lebt, sollte man am besten auf jeden Fall eine Decke oder Jacke über die Person breiten und sofort professionelle Hilfe rufen.

Erfrierende müssen sehr langsam wieder erwärmt werden

Auf keinen Fall soll man stark unterkühlte Personen zu schnell aufwärmen, etwa durch Warmrubbeln, oder in die Nähe einer starken Wärmequelle bringen also an eine Heizung lehnen oder so. Plötzliche Wärme kann dazu führen, dass sich die Blutgefäße zu schnell öffnen und das kalte Blut zurück in die Körpermitte strömt. Dieser Effekt schickt die Kälte in die Körpermitte mit den lebenswichtigen Organen und das ist brandgefährlich.

Erste Hilfe bis die Sanitäter kommen

Richtig ist die Erfrierenden an einen windstillen Ort zu bringen und ihnen gegebenenfalls nasse Klamotten auszuziehen. Sie sollten sich in Ruhelage befinden und mit einer Decke zugedeckt werden. Warme, zuckerhaltige Getränke sind gut, aber auf keinen Fall Alkohol.