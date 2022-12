Wie helfe ich Obdachlosen im Winter?

In den kommenden Tagen bleibt's bitterkalt in Rheinland-Pfalz, wohnungslosen Menschen droht der Tod durch Erfrieren. Ihre Zahl ist gestiegen.

Bis minus 10 Grad, Dauerfrost und Schnee - bei solchen Wetteraussichten sind die meisten von uns heilfroh, wenn sie sich in ihr warmes Zuhause zurückziehen und auf der Couch gemütlich eine Tasse Tee trinken können. Für Obdachlose bedeuten die eisigen Temperaturen oft den puren Kampf ums Überleben.

Wie viele Obdachlose leben in RLP?

Tipp1: Aufmerksam sein

Tipp 2: Kältebus rufen

Tipp 3: Notunterkünfte benachrichtigen

Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Rheinland-Pfalz hat nach eigenen Angaben keine Anhaltspunkte, wie viele Menschen im Land aktuell obdachlos sind. Bei der letzten Erhebung aus dem Jahr 2020 hatten Kommunen und freie Träger 6.044 Wohnungslose gemeldet.

Deutschlandweit gibt es rund 263.000 Wohnungslose, davon leben rund 40.000 auf der Straße oder in Behelfsunterkünften. Das steht im Wohnungslosenbericht der Bundesregierung, der erstmals in diesem Jahr erstellt wurde. Die Dunkelziffer ist vermutlich weitaus höher. Und sie ist in den vergangenen Jahren offenbar gestiegen.

Unterschied zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit Die Begriffe Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit werden im alltäglichen Sprachgebrauch oft gleichgesetzt. Die Diakonie erklärt in ihrem Infoportal den Unterschied: "Als wohnungslos werden alle Menschen bezeichnet, die über keinen mietvertraglich abgesicherten oder eigenen Wohnraum verfügen, obdachlos sind, vorübergehend bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind, in Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege oder in kommunalen Einrichtungen leben. Als obdachlos werden Menschen bezeichnet, die im öffentlichen Raum wie beispielsweise in Parks, Gärten, U-Bahnhöfen, Kellern oder Baustellen übernachten oder über die jeweiligen Ländergesetze der Sicherheit und Ordnung vorübergehend untergebracht sind."

So sagt Ulli Baumann vom Verein "Schutzraum" in Ludwigshafen: "Die Entwicklung ist brutal." Sein Verein betreue inzwischen mehr Menschen; auch solche, "von denen man das gar nicht denkt". Martin Hinz vom Caritasverband Trier hat ebenfalls festgestellt, dass immer mehr Obdachlose Hilfe suchen - und das im Sommer wie im Winter.

Er glaubt, dass seine Notunterkunft seit Monaten "ziemlich ausgebucht" ist, weil viele Menschen wegen Inflation und psychischer Belastung ihre Wohnung verloren haben. "Die Corona-Krise und der Krieg in der Ukraine haben die gesellschaftlichen und privaten Probleme verschärft", vermutet Hinz. Wie aber kann man Betroffenen helfen?

Um Obdachlosen bei klirrender Kälte zu helfen, ist es zunächst wichtig, aufmerksam durch die Stadt zu laufen. Wo machen Menschen "Platte", also wo kampieren sie? Unter Brücken? In Unterführungen? In Eingängen von Geschäften? Hilfsorganisationen wie die Caritas betonen: Wer einem Obdachlosen helfen will, darf nicht übergriffig rüberkommen. Das heißt: Akzeptieren die Betroffenen keine Hilfe, sollte man das respektieren.

Der erste Schritt sei, sensibel vorzugehen: das Gespräch zu suchen und gegebenenfalls direkt Hilfe zu holen. Martin Hinz vom Trierer Caritasverband betont, dass es in Notfällen wichtig sei, umgehend Rettungsdienst oder Polizei zu alarmieren - beispielsweise, wenn eine Person nicht ansprechbar ist oder unterkühlt wirkt. Daneben gibt es weitere Möglichkeiten, zu helfen.

Um Menschen zu unterstützen, die im Winter im Freien übernachten müssen, fahren in Mainz, Koblenz und Trier Kältebusse. Ehrenamtliche suchen frierende Obdachlose, verteilen Kleider, Schlafsäcke, Decken, Suppen und heiße Getränke und bringen die Menschen auf Wunsch in Notübernachtungen. Passanten, die helfen wollen, können die Kältebusse auch gezielt rufen.

Wo fahren Kältebusse? Wie erreiche ich Kältebusse? Mainz 0172 6128 282 Koblenz 0261 16992 Trier 0651-88130

Zusätzlich zu den Kältebussen bieten viele Kommunen im Land an, Obdachlose in Notunterkünften unterzubringen. Sie werden von Verbänden, Vereinen oder kommunalen Einrichtungen betrieben. Hier gibt es neben einem warmen Essen und Schlafplatz auch die Möglichkeit für Betroffene, heiß zu duschen.

Hier eine Auswahl von Notunterkünften:

STADT UNTERKUNFT TRÄGER Mainz Thaddäusheim Caritas Heinrich-Egli-Haus

(für Männer) Evangelische Wohnungslosenhilfe Mainz Bingen Herberge Bingen Caritas Worms Nichtsesshaftenherberge Deutsches Rotes Kreuz Koblenz Übernachtungsheim Lützel Stadt Koblenz Neuwied Übernachtungsheim Leutesdorf Kreisverwaltung Neuwied Trier Benedikt-Labre-Haus

(für Männer) Caritas Haus Maria Goretti

(für Frauen) Sozialdienst katholischer Frauen Don Bosco Helenenberg

(für Jugendliche) Salesianer Don Boscos Ludwigshafen St. Martin

(für Männer) Caritas Kaiserslautern St. Christophorus Caritas

Ulli Baumann, der sich mit seinem Verein "Schutzraum" um Obdachlose in Ludwigshafen kümmert, sagt: Die Kälte an sich sei schon fatal für alle, die auf der Straßen leben. Hinzu komme in diesem Jahr, dass Angebote wie offene Vorräume in Kirchen nicht mehr funktionierten, weil wegen der Energiekrise weniger geheizt werde.

Bundesregierung will Wohnungslose besser unterstützen

Auch die Bundesregierung hat erkannt, dass sie handeln muss, um die Wohnungslosigkeit einzudämmen. So hat Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) angekündigt, einen nationalen Aktionsplan gegen Obdachlosigkeit vorzulegen.