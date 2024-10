Volkswagen steckt in der Krise und will drei Werke schließen. Und auch in Neckarsulm bei Audi sind nicht alle Vereinbarungen in Stein gemeißelt - wie die Beschäftigungsgarantie.

Am Montag gab VW bekannt, mindestens drei Werke in Deutschland schließen zu wollen. Im Audi-Werk in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wurde diese Nachricht aus Wolfsburg mit "viel Sorge" aufgenommen, wie der Betriebsrat Neckarsulm auf SWR-Anfrage mitteilt. Vor Kurzem habe man bei der Betriebsversammlung klare Forderungen an die eigene Unternehmensleitung zum Ausdruck gebracht. Die Hoffnung der Beschäftigten in Neckarsulm ist, dass langfristig gedacht und geplant werde, heißt es vom Betriebsrat.

Kühlen Kopf bewahren und nicht einfach versuchen, Probleme kurzfristig durch einen Angriff auf die Tarifverträge und betriebliche Vereinbarungen zu lösen.

Vereinbarungen sind nicht in Stein gemeißelt

In Neckarsulm wurde 2019 im Rahmen der Grundsatzvereinbarung "Audi.Zukunft" eine Beschäftigungssicherung bis 2029 vereinbart und damit betriebsbedingte Kündigungen bis 2029 ausgeschlossen. Diese Beschäftigungsgarantie bis 2029 hat Bestand, bestätigt Audi in einer Stellungnahme dem SWR. Aber auch diese Garantie ist nicht ohne Lücke: Denn bei "verschlechterten unternehmerischen Rahmenbedingungen [können] neue Verhandlungen aufgenommen werden." Und genau das sei nun der Fall, teilt ein Audi-Sprecher in Neckarsulm mit. Aber trotz großem Handlungsdruck soll es keine "Rasenmähermethode" geben.

In vertrauensvollen Gesprächen, so ein Unternehmenssprecher, werde jetzt im Sinne des Unternehmens und der Audi-Beschäftigten gesprochen. Konkrete Ergebnisse gebe es noch nicht, so der Betriebsrat am Dienstagvormittag.

VW-Krise und Streik: Fordert die IG Metall im Tarifstreit zu viel?

VW-Ankündigung mitten in Tarifrunde

"Kein Werk ist sicher" - so die Ankündigung des VW-Betriebsrats. Der Konzern werde mindestens drei Werke in Deutschland schließen und Zehntausende Arbeitsplätze streichen. Diese Nachricht trifft mitten in die aktuelle Tarifrunde der IG Metall. Das sei laut VW-Betriebsrat allerdings kein taktischer Schachzug für die Verhandlungen gewesen. Der Zeitpunkt der Mitteilung sei davon losgelöst, heißt es dazu vom Neckarsulmer Betriebsrat.

Audi Werk in Brüssel muss schließen

Seit einigen Montan war eine Schließung des Audi Werks in Brüssel diskutiert worden - bis zuletzt mit offenen Ergebnis. Am Dienstagnachmittag teilte Audi dann mit: Die Produktion des einzigen Modells im Werk wird Ende Februar nächsten Jahres eingestellt. Zuletzt hatte es noch Gespräche mit Investoren gegeben, dabei habe es jedoch kein tragfähiges Konzept gegeben.