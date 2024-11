per Mail teilen

Der Winter schaut mal kurz im Land vorbei. Der Prozess wegen eines toten Babys im Westerwald startet und in Neuwied ist ein Feuer ausgebrochen.

9:55 Uhr Schinderhannes-Museum bekommt das Fallbeil, das ihn tötete Fast genau 221 Jahre ist es her, dass der "Schinderhannes" getötet wurde. Der berühmt-berüchtigte Räuber aus dem Hunsrück fand sein Ende unter der Guillotine in Mainz am 21. November 1803. Seine Hinrichtung sorgte damals für einen großen Menschenauflauf. Noch immer ist der Schinderhannes im Hunsrück bekannt - es gibt sogar ein Museum, das ihm und seinen Taten gewidmet ist. Dieses Museum bekommt heute Abend das Fallbeil, mit dem Johannes Bückler, wie er eigentlich hieß, hingerichtet wurde. Bisher lagerte das Beil bei der Hochschule der Polizei im Hunsrück: Durch dieses Fallbeil soll der berüchtigte "Schinderhannes" getötet worden sein. dpa Bildfunk Picture Alliance

9:48 Uhr Nikolaus-Briefeschreiber gesucht Na, wer von euch möchte einen Brief vom Nikolaus bekommen? Noch bis zum 25.11. kann man sich beim katholischen Jugendbüro Rheinhessen anmelden, um einen handgeschriebenen und persönlichen Brief zu bekommen. Hinter der Aktion stehen freiwillige Helfer - die übrigens auch noch gesucht werden. Wer also Lust hat, Briefe zu schreiben im Namen des Nikolauses, der kann sich ebenfalls hier melden. Ich verzichte freiwillig darauf - nicht weil ich keine Lust hätte, Briefe zu schreiben. Eher deswegen, weil sie ja auch irgendwer lesen können muss. Und das ist bei meiner Handschrift, sagen wir, herausfordernd...

9:38 Uhr Brand in Neuwied unter Kontrolle Gute Nachrichten: Der Brand in einer Halle einer Spedition im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis ist laut Stadt unter Kontrolle. Noch qualme es auf dem Gelände der Spedition. Als die Feuerwehrleute gegen halb sieben eintrafen, stand die Halle voll in Flammen. Auch ein Lastwagen mit Sattelauflieger vor der Halle wurde beschädigt. Die Einsatzkräfte konnten aber verhindern, dass der Brand auf ein direkt angrenzendes Wohnhaus übergreift. Verletzt wurde niemand. So sah es heute Morgen dort aus: Die Flammen schlugen meterhoch aus der Lagehalle in Neuwied Heimbach-Weis. SWR

9:29 Uhr Bäckerei-Transporter überfallen In der Nacht haben Unbekannte in Hahnstätten im Rhein-Lahn-Kreis einen Bäckerei-Transporter überfallen. Die Polizei sagt, die Diebe hätten den Fahrer mit Pfefferspray bedroht und ihn gezwungen, Bargeld herauszugeben. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Danach sind sie geflüchtet. Jetzt hofft die Polizei, dass jemand in Hahnstätten gegen halb 3 in der Nacht etwas Auffälliges bemerkt hat. Sendung am Mi. , 20.11.2024 6:30 Uhr, SWR1 Nachrichten

9:20 Uhr Das ist an einem 20. November passiert 2006: Beim Amoklauf von Emsdetten werden insgesamt 37 Menschen an der Anne-Frank-Realschule verletzt. Der Täter, ein 18-jähriger ehemaliger Schüler, tötet sich selbst, nachdem er in der Schule auf Menschen geschossen und Rauch- und Rohrbomben gezündet hatte. 1945: Wenige Monate nach dem Ende des zweiten Weltkriegs beginnt in Nürnberg der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher. Unter den Angeklagten sind Hermann Göring und Hitlers Stellvertreter Rudolf Heß. Die Hälfte der Angeklagten wird im Jahr darauf zum Tode verurteilt. Göring entzieht sich dem Urteil durch Suizid. 1913: Der Deutsche Kaiser Wilhelm II. hat genug vom Tango-Tanz. Er verbietet seinen Offizieren, in Uniform Tango zu tanzen. Der Tanz sei lasziv und gegen die Sitten. Wenig später wird der Kronprinz ebenfalls beim Tango erwischt, worauf der gesamte Hofstaat ein Tango-Verbot erhält.

9:06 Uhr Heute ARD-Fernsehgottesdienst aus Pirmasens Heute ist Buß- und Bettag. (Ich persönlich fänd ja einen Betttag mit 3 "t" auch ganz nett, aber nein, hier geht es ums Beten.) Zu diesem Anlass sendet die ARD heute Vormittag einen Gottesdienst, der am vergangenen Wochenende in Pirmasens aufgezeichnet wurde. Thema waren die Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche. Gehalten hat den Gottesdienst die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst aus Kaiserslautern, auch Betroffene sind zu Wort gekommen. Der Gottesdienst läuft heute um 10 Uhr im Ersten. Im Anschluss ist auch das Hilfe-Telefon des Beauftragten der Bundesregierung geschaltet. An das können sich Menschen jeden Alters wenden, wenn sie Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind.

8:50 Uhr Schnee zwischen Bruchweiler und Hinzerath Es wird Winter! So schön sieht es zwischen Bruchweiler und Hinzerath im Kreis Bernkastel-Wittlich aus! SWR

8:29 Uhr Ingelheim: Weltkriegsbombe wird heute gesprengt In Ingelheim könnte es heute einen kleinen "Wumms" geben. Grund dafür ist eine Weltkriegsbombe, die auf einem Feld beim Stadtteil Wackernheim gesprengt wird. Die wurde vor einer Woche in der Nähe einer Kaserne gefunden. Gegen 9 Uhr beginnt die Sperrung aller Wege in das Gebiet. Um 11 Uhr soll die Bombe dann gesprengt werden. Eine Entschärfung ist wohl nicht möglich, weil sie in einem schlechten Zustand ist. Wackernheim Sperrungen aufgehoben Weltkriegsbombe bei Wackernheim ist gesprengt Am Mittwochvormittag ist der Blindgänger gesprengt worden, der vergangene Woche bei Wackernheim gefunden worden war. Gegen 11:10 Uhr gab es dort einen deutlich hörbaren Knall. 10:00 Uhr SWR4 am Mittwoch SWR4

8:11 Uhr Rohrleitung wird heute durch den Rhein verlegt Heute Vormittag wird bei Koblenz eine 180 Meter lange Rohrleitung mit Stahlseilen in den Rhein gezogen und dann dort vergraben. Wozu? Das Ganze wird eine neue Trinkwasserleitung, die an dieser Stelle durch den Rhein geführt wird. Wenn die Verbindung zwischen beiden Ufern hergestellt ist, fällt die Rohrleitung im Wasser auf eine Rinne im Rheinbett, die zuvor ausgegraben wurde. Durch die Wasserleitung soll voraussichtlich ab 2025 Trinkwasser aus Koblenz auf die rechte Rheinseite in die Verbandsgemeinde Vallendar fließen. Eigentlich sollte der sogenannte Düker schon im September ins Rheinbett eingegraben werden, laut dem zuständigen Versorger musste aber zuvor noch ein Fels am Rheinufer bei Vallendar abgetragen werden. Sendung am Mi. , 20.11.2024 7:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

7:57 Uhr Blick nach Deutschland und die Welt Am Morgen kehrt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom G20-Treffen in Brasilien nach Berlin zurück. In seiner Partei ist angesichts der schlechten Umfragewerte eine offene Debatte darüber ausgebrochen, ob er der richtige Kanzlerkandidat ist. Am Dienstagabend schaltete sich die SPD-Spitze nach Angaben einer Sprecherin zu einer Telefonkonferenz zusammen, um über die Organisation des vorgezogenen Wahlkampfes zu beraten. In Wolfsburg legen IG Metall und der VW-Betriebsrat einen Gegenentwurf zu den von Volkswagen geplanten Einschnitten vor. Einen Tag vor der dritten Tarifrunde bei VW wollen sie Eckpunkte eines eigenen Gesamtkonzepts für die Zukunft des Autobauers vorstellen, wie Gewerkschaft und Betriebsrat ankündigten. Ein Castor-Transport könnte heute Philippsburg in Baden-Württemberg erreichen. In deutschen Atomkraftwerken verbrauchte Brennelemente sind über Jahre in England und Frankreich wiederaufbereitet worden. Nun sollen die letzten nicht verwertbaren radioaktiven Abfälle in dem staatlichen Zwischenlager bei Karlsruhe eingelagert werden. Am Morgen ist eine Mahnwache von Atomkraftgegnern geplant.

7:41 Uhr Halle in Neuwied brennt Feuer in Neuwied: Im Stadtteil Heimbach-Weis brennt seit dem Morgen die Halle einer Spedition. Außerdem steht ein Lkw vor der Halle in Flammen, hat uns die Polizei gesagt. Die Feuerwehr ist mit einem größeren Aufgebot im Einsatz. Ob jemand verletzt wurde, steht noch nicht fest. Auch ob und welche Fahrzeuge in der Halle stehen, ist noch nicht bekannt. Eine Anwohnerin hatte das Feuer gegen halb sieben bemerkt und die Polizei alarmiert. Wir halten euch auf dem Laufenden! Heimbach-Weis Feuerwehr-Einsatz in Heimbach-Weis Brand bei Spedition in Neuwied gelöscht Im Industriegebiet im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis hat am Mittwochmorgen die Halle einer Spedition gebrannt. Warum, ist derzeit noch unklar. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 20.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

7:28 Uhr Viel Regen sorgt für volle Flüsse im Land Es hat ziemlich viel geregnet in Rheinland-Pfalz, und das merkt man auch an den Flüssen. Deren Pegel sind in der Nacht zum Teil deutlich gestiegen. Nennenswerte Überschwemmungen wurden uns zum Glück aber nicht gemeldet. In der Nacht hatte es eine Hochwasserwarnung für den Bereich Thaleischweiler-Wallhalben im Landkreis Südwestpfalz gegeben. Da war der Wasserstand der Flüsse schneller gestiegen, als vorhergesehen - inzwischen entspannt sich die Lage wieder. Glan und Lauter in den Kreisen Kaiserslautern und Kusel haben im Moment auch noch einen erhöhten Wasserstand. Der Pegel der Lauter bei Untersulzbach hat die Marke eines zweijährigen Hochwassers überschritten - im Laufe des Tages soll der voraussichtlich wieder fallen. Sendung am Mi. , 20.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

7:13 Uhr Keime im Wasser - was tun? Im Kreis Birkenfeld gibt es einige Gemeinden, in denen das Trinkwasser abgekocht werden sollte, weil Keime darin sind. Und zwar ganze fünf Minuten lang! Sehr nervig für alle, die dort wohnen. Auf unserem Insta-Kanal gibt es mehr dazu:

7:00 Uhr Umstrittener Freispruch nach Messerangriff in Wittlich hat ein Nachspiel Der höchst umstrittene Freispruch nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes auf der Wittlicher Säubrennerkirmes hat ein Nachspiel. Die Landesregierung will sich jetzt mit dem Fall beschäftigen. Einem US-Soldaten war vorgeworfen worden, einen Mann auf der Kirmes erstochen zu haben. Konkret geht es um ein Zusatzabkommen zum Nato-Truppenstatut. In dem Zusatzabkommen verzichtet Deutschland darauf, Straftaten von US- Soldaten auf deutschem Boden selbst juristisch zu verfolgen. Der Verzicht kann jedoch innerhalb von drei Wochen zurückgenommen werden, falls deutsche Gerichte aus wichtigen Gründen doch zuständig sein müssen. Darauf hatte die Trierer Staatsanwaltschaft im Fall der Säubrennerkirmes verzichtet. Auch weil bisher nie Zweifel bestanden hätten, dass US-Behörden ebenso gründlich ermitteln. Im vorliegenden Fall hatte das US-Gericht aber ein Geständnis des Angeklagten bei der deutschen Polizei im Prozess nicht zugelassen. Nach Ansicht der Amerikaner hat der Soldat nicht freiwillig gestanden. Dem wurde von deutscher Seite aber widersprochen. Freunde und Familie des Opfers haben weiterhin mit den Folgen der Tat und dem Freispruch zu kämpfen. Sendung am Mi. , 20.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

6:42 Uhr Streudienste sehen sich gut gerüstet für Wintereinbruch Ist es bei euch glatt heute Morgen? Hat es vielleicht sogar den ersten Schnee gegeben? Dann hoffe ich, dass alles "glatt" geht, falls ihr draußen unterwegs seid (oder eben lieber nicht)! Im nördlichen Rheinland-Pfalz jedenfalls sind seit der Nacht Streufahrzeuge unterwegs. Vor allem in den Höhenlagen von Eifel, Taunus und im Westerwald können einzelne Straßen glatt sein. Der Landesbetrieb Mobilität sieht sich gut gerüstet für den Winter. Hier mal ein paar Zahlen aus Rheinland-Pfalz: Über 100.000 Tonnen Streusalz liegen bereit, 1.200 Mitarbeiter und knapp 500 Fahrzeuge warten auf ihre Einsätze. 17.000 Straßenkilometer müssen damit versorgt werden. RLP Winterliches RLP Am Freitag vereinzelt noch Schneefall - am Sonntag mild Nach den Schneefällen zuletzt bleibt es in Rheinland-Pfalz am Freitag winterlich mit Schneeschauern und Temperaturen um den Gefrierpunkt - bevor sich das Wetter schlagartig ändert. 19:57 Uhr Rheinland-Pfalz Wetter SWR RP Sendung am Mi. , 20.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:26 Uhr Prozess wegen totem Baby im Westerwald Das Amtsgericht Altenkirchen verhandelt ab heute einen grausigen Fall. Es geht um eine Babyleiche, die ein Angler vor zwei Jahren in einem Weiher in Oberirsen im Westerwald entdeckt hat. Vor Gericht steht die Großmutter des Babys. Das Kind war offenbar schon bei der Geburt tot. Die Frau soll es in ein Handtuch und Beutel gewickelt und anschließend in den Weiher geworfen haben. Sie steht wegen Störung der Totenruhe vor Gericht. Zunächst hatte die Staatsanwaltschaft auch gegen die Mutter des Kindes ermittelt. Es gab aber keine Anhaltspunkte dafür, dass das Kind getötet wurde. Oberirsen Angler entdeckte totes Baby in Weiher Freispruch im Prozess um Babyleiche in Oberirsen Im Prozess um eine Babyleiche in einem Weiher in Oberirsen wurde die Angeklagte freigesprochen. Angeklagt war die Großmutter des toten Babys wegen Störung der Totenruhe. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Sendung am Mi. , 20.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:16 Uhr Das wird heute wichtig Eine mutmaßliche Drogenbande steht ab heute vor dem Landgericht in Trier. Die Mitglieder sollen zwischen Juli 2022 und November 2023 Drogen im Wert von über einer halben Million Euro verkauft haben. Dabei geht es um Heroin und Kokain in erheblichen Mengen. Sie waren laut Staatsanwaltschaft außerdem zum Teil bewaffnet. Alle drei Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft. Die Guillotine, mit der der Hunsrücker Räuber "Schinderhannes" hingerichtet worden sein soll, wird am Abend dem Hunsrückmuseum in Simmern übergeben. Bislang lagerte die Schneide in der Hochschule der Polizei am Flughafen Hahn im Hunsrück. Ein Vertreter der Hochschule wird dabei erstmalig über die Forschungsergebnisse zur Authentizität, der Herkunft und dem Verbleib der Schinderhannes-Fallbeilklinge berichten. Mehrwegbecher, Glasverbot und eine elektrisch betriebene Zugente - die Mainzer Straßenfastnacht will und soll immer nachhaltiger werden und es soll noch weniger Müll anfallen. Das ist ein Ziel einer Absichtserklärung, die der Präsident des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Hansgeorg Schönig, und Oberbürgermeister Nino Haase heute unterzeichnen wollen. Von solchen Maßnahmen hat der Mainzer Stadtrat weitere Förderungen für die Straßenfastnacht abhängig gemacht.

6:03 Uhr Der Winter sagt mal kurz Hallo Die Winterdienste stehen bereit und in den Höhen von Westerwald und Eifel könnte es den ersten Schnee des kommenden Winters gegeben haben. Doch das Ganze ist nur ein kurzes Intermezzo, wie Wetterfrau Claudia Kleinert berichtet. Video herunterladen (22 MB | MP4) Sendung am Di. , 19.11.2024 19:57 Uhr, SWR Wetter Rheinland-Pfalz, SWR RP

