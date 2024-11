per Mail teilen

Am Mittwochvormittag ist der Blindgänger gesprengt worden, der vergangene Woche bei Wackernheim gefunden worden war. Gegen 11:10 Uhr gab es dort einen deutlich hörbaren Knall.

Die Weltkriegsbombe im Ingelheimer Stadtteil Wackernheim war am Mittwoch auf einem Feld in der Nähe einer Kaserne gefunden worden. Sie war so stark beschädigt, dass sie laut der Stadt Ingelheim nicht sehr weit transportiert werden konnte. Ein privater Kampfmittelräumdienst hatte sie deshalb aus Sicherheitsgründen unweit der Fundstelle vergraben.

Nur wenige Menschen in Wackernheim von Sprengung betroffen

Für die kontrollierte Sprengung war ein Radius von 300 Metern abgesperrt. Ab 9 Uhr waren die Wege in diesem Bereich nicht mehr zugänglich. Die Sprengung erfolgte dann ohne Probleme um kurz nach 11 Uhr.

Anwohner und Autofahrer waren aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden. Da die Stelle mitten in einer Obstplantage liegt, mussten lediglich die Bewohner eines Aussiedlerhofes und US-Soldaten einer nahegelegenen Kaserne den Bereich vorübergehend verlassen. Mittlerweile sind alle Sperrungen aufgehoben.