Entschärfung von Fliegerbombe in Mainz - auch SWR evakuiert

Wegen der Entschärfung der Weltkriegsbombe, die am Jüdischen Friedhof in Mainz gefunden wurde, ist auch das SWR-Funkhaus geräumt worden. Programm gibt es trotzdem - gesendet wird unter anderem aus Übertragungswagen.

Wenn SWR-Redakteurin Tjada Huchtkötter heute die Regionalnachrichten auf SWR4 präsentiert, dann sitzt sie nicht mehr im gläsernen Nachrichtenstudio des SWR-Funkhauses - sondern ziemlich beengt in einem Übertragungswagen. Der steht auf einem Parkplatz außerhalb der Evakuierungszone. Das Fahrzeug, ungefähr so groß wie ein LKW, ist ausgestattet mit ganz viel Technik und kann per Satellit oder Internet Fernsehbilder übertragen und ein ganzes Hörfunkstudio ersetzen.

SWR-Redakteurin Tjada Huchtkötter sendet die Regionalnachrichten heute aus dem Übertragungswagen. SWR Wolfgang Seligmann

Funkhaus auf dem Mainzer Hartenberg leer

Denn das Funkhaus des SWR am Fort Gonsenheim liegt mitten im Gefahrenbereich, den die Stadt Mainz nach dem Fund einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ausgewiesen hat. Das bedeutet: die Bombe kann erst entschärft werden, wenn auch der SWR geräumt ist. Ab 7 Uhr heute früh durfte niemand mehr das Gebäude betreten, bis 8:30 Uhr mussten alle Mitarbeiter draußen sein und ins Homeoffice wechseln - oder eben in den Übertragungswagen.

Reportagewagen in der Mainzer Innenstadt

Reporterinnen und Reporter des SWR Studios Mainz sind draußen unterwegs, um über die Evakuierung, die Auswirkungen auf den Verkehr in der Innenstadt und schließlich die Entschärfung der Bombe live und in Beiträgen für Fernsehen und Radio zu berichten. Dafür gibt es noch einen weiteren Reportagewagen, der außerhalb der Gefahrenzone in der Innenstadt unterwegs ist. Die Reporter stehen in engem Kontakt mit Polizei und Feuerwehr sowie der Pressestelle der Stadt Mainz und informieren Sie auch online über die aktuelle Lage.

1.000 Mitarbeiter des SWR im Homeoffice

Insgesamt sind von der Evakuierung des SWR Funkhauses mehr als 1.000 Mitarbeiter betroffen: Redakteurinnen und Redakteure in den Fernseh-, Hörfunk- und Onlineredaktionen, Technikerinnen und Techniker und Kamerapersonal. Und auch die Kantine des Funkhauses hat heute nicht geöffnet. Sobald von der Polizei das Signal kommt, dass alles gut gelaufen und die Bombe entschärft ist, werden sich die Gänge des SWR-Funkhauses wieder füllen. In jedem Fall ist heute auch für uns kein Tag wie jeder andere!